2020-02-14T14:11:22+03:00
Общество

50 первых поцелуев: Появилась карта самых романтических мест Петербурга

Ко дню Святого Валентина горожане назвали улицы и парки для лучших свиданий [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Названы самые романтические места для свиданий в ПетербургеНазваны самые романтические места для свиданий в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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Несмотря на серость и пасмурность – Петербург очень романтический город. Миллионы людей встречаются у знаменитых дворцов, обнимаются в роскошных парках и впервые целуются на набережных на фоне разведенных мостов. Ко дню Святого Валентина, 14 февраля, специалисты университета ИТМО с помощью горожан создали карту самых романтических мест Северной столицы – где петербуржцы любят устраивать свидания и сюрпризы.

- Чтобы узнать романтические предпочтения горожан, мы провели опрос «Любовный Петербург». Петербуржцы должны были ответить на вопросы love story и назвать лучшие места для проявления чувств, - рассказали в лаборатории качества городской жизни ИТМО.

Петербуржцы прошли опрос, в котором рассказали свои live story / Фото: Скрин карты ИТМО

Петербуржцы прошли опрос, в котором рассказали свои live story / Фото: Скрин карты ИТМО

Традиционно самые подходящие места для рандеву расположились в историческом центре. В Петроградском районе петербуржцы рекомендуют устраивать свидания на Елагином и Заячьем островах, в Приморском парке Победы и Александровском саду, в Приморском районе — в Парке 300-летия. Самыми романтическими местами Центрального района стали Таврический, Михайловский и Летний сады, Марсово поле и Дворцовая площадь.

Первые поцелуи чаще всего случались в парках, либо на тихих улочках в центре города / Фото: Скрин карты ИТМО

Первые поцелуи чаще всего случались в парках, либо на тихих улочках в центре города / Фото: Скрин карты ИТМО

А вот жители Васильевского острова оказались приверженцами декадентства. Оказалось, что многие для романтических прогулок выбирают Смоленское кладбище. Современное пространство «Севкабель Порт» тоже входит в список популярных. В Адмиралтейском районе для романтических встреч больше всего подходят Новая Голландия и Александровский сад, в Кировском районе — Канонерский остров, а в Московском — Парк Победы.

Для свиданий петербуржцы выбирают как шумный город, так и укромные парки и пляж Финского залива / Фото: Скрин карты ИТМО

Для свиданий петербуржцы выбирают как шумный город, так и укромные парки и пляж Финского залива / Фото: Скрин карты ИТМО

Разумеется, для свиданий петербуржцы также выбирают побережье Финского залива в Курортном, Петродворцовом районах и Кронштадте. Стрелку Васильевского острова называют одним из лучших мест для поцелуев.

На первые свидания горожане ходят в парки и сады - на Елагином и Заячьем островах, в Парке 300-летия и Александровском парке, в Летнем и Михайловском садах. Также популярностью пользуются заведения вдоль Невского и Вознесенского проспекта, 1-й и 12-й линий Васильевского острова.

Спешите и вы выбрать место для лучшего свидания в вашей жизни / Фото: Скрин карты ИТМО

Спешите и вы выбрать место для лучшего свидания в вашей жизни / Фото: Скрин карты ИТМО

ИСТОЧНИК KP.RU

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