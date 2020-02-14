«Если надо, приходите сами»: В Карелии умерла пенсионерка, к которой отказалась ехать фельдшер «скорой помощи»

58-летняя Елена Макарова из карельского села Великая Губа была на пенсии, но до последнего работала, чтобы помогать трем свои детям и четверым внукам. Женщина зимой работала поваром. Варила еду для рабочих, которые прокладывали коммуникации на острове Кижи. Летом продавала ягоды и грибы, которые собирала в лесу. Последние 5 лет женщина не пила ни капли алкоголя. Но прошедший Новый год решила отметить с приехавшей к ней подруге. После застолья Елене стало плохо. Ее приятельница вызвала «скорую помощь». Тогда никто не ожидал, что страдающая от болезни сердца пенсионерка окажется никому не нужна.

«ПРИХОДИТЕ САМИ»

- Вечером 5 января сестре стало плохо, - рассказала «КП-Петербург» сестра Елены Марина Аверина. – У нее было больное сердце, и наши медики об этом знали. Подруга Лены позвонила в «скорую». Но дежурная фельдшер Светлана Новикова сказала, что у нее тяжелый больной в другом населенном пункте. Поэтому она приедет позже. Сестра решила подождать четыре часа. За это время больного можно было доставить в больницу и доехать до нее. Спустя время подруга сестры снова позвонила в «скорую». Но в этот раз фельдшер сказала, что просто не поедет к Лене. Причины она не объяснила.

Пенсионерка умерла, так и не дождавшись "скорую" Фото: предоставлено Мариной Авериной

После этого на звонки подруги Елены телефон «скорой помощи», по словам Марины Авериной, не отвечал. Подруга пенсионерки в итоге ночью сама побежала до пункта «скорой помощи» – расстояние было небольшое.

- Там горел свет на втором этаже, машина «скорой» стояла возле здания, - негодует Марина. - Но дверь никто не открыл. Я в этот момент была в санатории, а подруга сестры растерялась. Не знала, что делать. В итоге «скорая помощь» приехала только в половину девятого утра. Врач четыре часа пытался спасти мою сестру. Но было уже поздно. Она умерла из-за проблем с сердцем.

Сама фельдшер в разговоре с родственниками, по словам сестры пенсионерки, оправдывается тем, что больная была выпившая.

- Сегодня мне звонит этот фельдшер, извиняется, - ппрожолжает Марина Аверина. - Она говорит: «Простите меня! Что хотите, чтобы я с работы ушла?». Я говорю: «Да ты же человека просто убила». Она 12 часов жизни украла у моей сестры. После этого фельдшер сказала, что наймет адвоката и будет со мной судиться. Ну пусть судится. Если сестра была выпившая, это не значит, что ее не нужно везти в больницу.

Свет в пункте "скорой помощи" горел, но дверь никто не открывал Фото: предоставлено Мариной Авериной

ФЕЛЬДШЕР ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ УВОЛЕНА

Сама фельдшер Светлана Новикова не смогла прокомментировать «КП» ситуацию.

- Я не советую вам писать на основании того, что говорят, там половина неправда, - заявила начальник «скорой помощи» Великой Губы Зинаида Золотухина. - Если хотите достоверную информацию, обратитесь к нашему руководству. Я могу сказать, что проверка Минздрава Карелии была, внутреннее служебное расследование проведено.

Зинаида Золотухина посоветовала обратиться к главному врачу «Медвежьегорской центральной больнице» Галине Алуповой, но уточнила, что та сейчас уехала в Петрозаводск. Заместитель главного врача по лечебной части Нина Отегова, тем временем, заявила «КП», что никаких комментариев по этой ситуации не будет. Однако в Минздраве Карелии сообщили, что фельдшер по результатам проверки уволена.

- Фельдшер скорой помощи, не принявшая вызов к пациентке в поселке Великая Губа, уволена, - подтвердили «КП» в пресс-службе Миназдрава Карелии. - По факту смерти жительницы поселка Великая Губа Медвежьегорской центральной районной больницей проведено служебное расследование. На станцию скорой помощи Великогубской врачебной амбулатории поступило два вызова. Фельдшер на вызов не выехала, дала рекомендации по телефону и посоветовала сделать повторный вызов утром. Утром пациентка умерла.

Комиссия Минздрава пришла к выводу, что фельдшер нарушила алгоритм действий при приеме вызова «скорой помощи».

- Длительность первого звонка – 68 секунд – недостаточна для того, чтобы выяснить повод к вызову. Во время повторного звонка, через 9 минут, необходимо было это уточнить, - поясняют в Минздраве Карелии. - Отказ в приеме вызова является необоснованным. Заместителю главного врача Медвежьегорской ЦРБ по медицинской части рекомендовано усилить внутренний контроль работы отделений скорой помощи. С фельдшерами и диспетчерами СМП будет проведено дополнительное обучение по алгоритму действий при приеме вызовов.