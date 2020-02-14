2020-02-14T18:40:08+03:00
Общество

Финская журналистка восхитилась тем, как в Ленинградской области кормят школьников

Корреспондент издания Yle съездила в Россию и посмотрела на систему питания в учебных заведениях
Петр КИБЕР
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Система школьного питания в России больше ориентирована на социальную адаптацию детей.Система школьного питания в России больше ориентирована на социальную адаптацию детей.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В России часто принято кивать на заграницу, мол там все знают-умеют лучше, государственные и социальные системы работают как надо и вообще сахар слаще, трава зеленее. Но и нам есть чем похвастать перед иностранцами. Так, корреспондентку финского издания Yle порадовала и в хорошем смысле удивила система школьного питания, которую ей показали в Ленинградской области.

- Спокойно и организованно группа первоклассников идет в столовую по коридору школы №9 в Гатчине. Прежде чем сесть за стол, все моют руки. Сегодня детям дают борщ и макароны с котлетой, а также компот, в котором есть необходимые витамины, - пишет корреспондентка.

При этом старшеклассники, что привычно для любого россиянина, посменно дежурят в столовой, раздавая еду младшим. Школа, как отмечает финская гостья, большая, в ней учатся больше тысячи детей, 800 из которых постоянно обедают в школьной столовой. И важно, что вся еда, которая попадает на стол детям, не едет издалека, а готовится на собственной кухне учебного заведения.

Педагоги считают, что дети должны получать горячее питание. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Педагоги считают, что дети должны получать горячее питание.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Система школьного питания есть и в Финляндии, но российский вариант более ориентирован на социальную адаптацию учеников в обществе: «Дети не просто едят, но одновременно и учатся вести себя за столом, пользоваться ножом и вилкой». И хоть всем известна пословица «Когда я ем, я глух и нем», дети могут поговорить во время обеда, что тоже повышает навыки общения.

Финская журналистка отмечает, что некоторые родители дают детям перекус собой или деньги, купить что-то в буфете, но в большинстве случаев считается, и это поддерживают педагоги, что дети должны получать горячее питание.

- Это дает им силы, - говорит директор школы Нина Ковалева.

А теперь, после поручения Владимира Путина, полноценными обедами в школах будут обеспечены все ученики 1-4 классов. И в Ленобласти к этому готовы.

- Во вех школах есть собственные кузни. Кроме этого, мы уже сейчас ежедневно даем детям стакан молока. Это полезно для здоровья, - рассказал в интервью вице-губернатор Ленобласти Николай Емельянов.

Программа питания младшеклассников, на которую деньги будет выделять и федеральный центр, поможет детям из бедных семей. И хоть большинство могло питаться бесплатно, если льготы подтверждали социальные службы, все равно некоторые малыши вынуждены были проходить мимо столовой. Теперь таких детей не будет.

- Это очень важно для физического здоровья детей, а ведь школа несет ответственность и за это тоже, - подчеркивает директор школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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