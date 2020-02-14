2020-02-14T19:36:09+03:00
Общество

В Петербурге проверят увольнение учителя, который прочитал детям «Исповедь хулигана» Есенина

Педагог наизусть знает творчество поэта, но его комментарии к произведению стоили ему должности
Роман ЛЯЛИН
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Есенин - любимый поэт педагогаЕсенин - любимый поэт педагогаФото: СОЦСЕТИ
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В Санкт-Петербурге комитет по образованию проверит историю с уже бывшим учителем школы № 545 Алексеем Никитиным. Несмотря на общий педагогический стаж 23 года, на последнем месте работы Никитин продержался всего месяц. В школе №545 о нем больше слышать не хотят, так как он прочитал восьмиклассникам стихотворение Сергея Есенина «Исповедь хулигана».

- Основной предмет у меня история и обществознание, - рассказал «КП-Петербург» Алексей Никитин. – В тот день у меня был выходной, должен был отдыхать. Но я замещал учителей по другим предметам: литература, русский, биология и ОБЖ. Педагогов не было: кто-то в отпуске, кто-то на больничном. Класс был не готов к уроку, поэтому я решил затронуть поэзию и зачитать им стихотворение Есенина.

Педагог хотел бы вернуться в систему образования Фото: СОЦСЕТИ

Педагог хотел бы вернуться в систему образованияФото: СОЦСЕТИ

Алексей объясняет свой выбор просто: Сергей Есенин – один из его любимых поэтов.

- Я и сам пишу стихотворения, - поясняет педагог. - После прочтения я прокомментировал стихотворение фразой, где было слово «жопа». Кто-то снял мое выступление на видео, выложил в Сеть. На видео, как мне сказала директор школы, я якобы кривлялся и показывал причинное место всевозможными способами. Хотя такого особо не было. Большинство учеников было в восторге, но кто-то, видимо, почувствовал, что здесь что-то плохое, запрещенное.

После случившегося директор школы вызвала педагога на разговор.

- Она сказала, что я якобы нарушил педагогическую этику и должен сегодня же уволиться, - делится учитель. - Иначе будет увольнение по статье. Потом еще по школе ходила, говорила другим учителям и ученикам, чтобы не писали бумаги в поддержку меня, иначе всем будет плохо.

Чтение стихов Есенина обернулось для педагога увольнением Фото: Алексей Никитин

Чтение стихов Есенина обернулось для педагога увольнением Фото: Алексей Никитин

Сейчас в комитете по образованию идет проверка этой истории, комментариев журналистам они не дают.

- Я хотел бы вернуться в систему, может, не в эту школу, а в другую, на любую должность, - вздыхает Никитин. - У меня четверо детей. Мы с моей возлюбленной собираемся играть свадьбу. Она воспитатель в детском саду, сильно переживает за меня. Раньше я тоже читал Есенина ученикам, но никаких скандалов не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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