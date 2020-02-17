Большая зарплата начальника, квартиры-студии в новостройках и пессимистичный настрой: Что мешает рожать в Петербурге

Нацпроект «Демография» в Петербурге реализуют пятью региональными проектами. О двух из них, составляющих блок ЗОЖ, «Комсомолка» писала ранее. Второй, не мене важный, блок можно условно назвать финансовым. Он включает три городских проекта: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин» и «Старшее поколение».

«ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ»

Цель у проекта амбициозная – увеличить к концу 2024 года коэффициент рождаемости с 1,5 (показатель 2017 года. – Прим. ред.) до 1,613. Это значит, что на каждую женщину будет приходиться 1,613 новорожденного. К слову, в 2019-ом этот показатель составил 1,513.

Спровоцировать беби-бум в Петербурге стараются, в первую очередь, рублем – за счет федеральных и региональных выплат. В числе местных мер денежной поддержки – всевозможные единовременные выплаты при рождении ребенка, ежемесячные пособия на малышей до полутора лет на покупку детских товаров, ежемесячные выплаты для деток до трех лет из многодетных семей, субсидии на улучшение жилищных условий многодетных и молодых семей.

Спровоцировать беби-бум в Петербурге стараются, в первую очередь, рублем.Фото: Анастасия ОСИПОВА

С начала 2020 года пособия стали предоставлять малоимущим семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Чтобы получить помощь, семья должна подписать социальный контракт и включиться в программу адаптации.

Еще одно новшества года – социальные няни. Бесплатную Мэри Поппинс имеют право «вызвать» семьи, родившие или усыновившие одновременно двух, трех и более детей.

Кроме того, с 1 января действует единовременная выплата при рождении первенца мамами 19-24 лет. Она составляет 52 120 рублей.

Людям, которые готовятся стать родителями, стоит рассчитывать только на свои силы.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– Введение данной меры будет содействовать профилактике абортов и смещению возрастной кривой рождаемости в сторону более младших возрастов, – уверены в Смольном.

Бездетные пары имеют право на бесплатное ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). Если в 2017 году провели 4396 процедур, а на свет появилось 1755 малышей «из пробирки», то в 2024-ом хотят выйти на цифры 4900 и 2355, соответственно. Всего же за шесть лет действия программы планируют провести 27 430 ЭКО и произвести на свет 13 190 деток.

КОНКРЕТНО:

В 2019 году на проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в Петербурге потратили 14,2 млрд руб., в том числе:

– 12,4 млрд – из городского бюджета;

– 1,1 млрд – из федерального бюджета;

– 0,6 млрд – из внебюджетных источников.

По итогам года на рождение и воспитание детей петербургским семьям выделили 12,3 млрд руб.

Ежемесячные выплаты из федерального бюджета на сумму 1,1 млрд руб. в связи с рождением или усыновлением первого ребенка получили 7786 семей.

ЭКО за счет ОМС провели 4678 бесплодным парам, на это потратили 0,5 млрд руб.

СКАЗАНО!

Ольга БЕЗРУКОВА, кандидат социологических наук, заведующая кафедрой социологии молодежи и молодежной политики СПбГУ, доцент:

– Возраст 19-24 года – то время, когда женщина заканчивает учиться и стремится закрепиться на работе. Потому так важно поддерживать молодых матерей финансово. Ожидается, что выплата в 52 тысячи рублей стимулирует женщин не откладывать рождение первенца. Эта мера эффективная, но сумма маловата. Стоило бы дополнить ее ежемесячными выплатами.

Что касается социальных нянь для двое и троен, то услуга эта очень востребована. Но на сегодня ей воспользовались единицы (по данным на конец 2019 года – одна семья с четверней. – Прим. ред.), ведь она недоступна для обычных семей с несколькими детьми. При этом молодые семьи в ней очень нуждаются: папа – на работе, маме нужно оформить документы или пойти к врачу, дома – двое или трое детей, а родственники, которые могли бы помочь, живут в другом регионе или районе города.

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН»

Полное название проекта – «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Главная задача – дать мамам совмещать воспитание маленьких детей и работу.

Помочь в этом призваны садики. Уже к концу 2021 года в городе обещают обеспечить 100-процентную доступность садов. Попросту говоря, дефицит в сады исчезнет, а мест в них будет достаточно, чтобы устроить всех малышей от полутора до трех лет. При этом в государственные садики, по расчетам, в 2024-ом будет ходить 56 182 ребенка не старше трех лет, а в частные – только 573 человека.

Без садика семья рискует стать бедной.Фото: Мария ЛЕНЦ

Чтобы воплотить давнюю мечту мам и пап в жизнь, ежегодно планируют создавать от 950 до 1800 дополнительных мест в садах. Так, в прошлом году появилось 1778 мест для деток до трех лет, в этом должно появиться еще около 1700 мест. Всего за прошлый год на покупку зданий и помещений, в которых разместят 3580 дошколят и 3475 школьников, из резервного фонда Правительства России городу выделили 9,7 миллиарда рублей.

Но садики – это только полрешения вопроса: чтобы мама вышла на работу после декрета, эта работа должна быть. В этом году власти запустили курсы по обучению безработных женщин, которые воспитывают деток до трех лет. До конца 2020-го запланировали обучить 1789 мамочек, в 2021-2022 годах – по 2236 мам ежегодно.

КСТАТИ: Почему без садиков нельзя?

Эксперты разъясняют: если семья не смогла устроить ребенка в детский садик, а рядом нет бабушки или дедушки, способных взять воспитание малыша на себя, маме приходится сидеть дома. Так семья рискует стать бедной. А финансовые проблемы нередко провоцируют конфликты и разговоры о разводе.

Частные детские сады проблему не решают по двум причинам. Во-первых, многие из них просто закрылись, не выдержав условий рынка. А, во-вторых, услуги тех садов, что не закрылись, довольно дороги. Соответственно, позволить частные садики себе могут далеко не все семьи.

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Миссия проекта – продлить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет. Согласно планам властей, мужчины после выхода на пенсию должны проживать еще хотя бы 20 лет, женщины – 29 лет. Продлевать здоровье и молодость «серебряному поколению» петербуржцев будут за счет диспансеризации, геронтологических стационаров и дополнительного образования.

В прошлом году на «Старшее поколение» потратили 12,4 миллиарда рублей. Так, в городе появился Центр организации социального обслуживания, который помогает «обеспечить комплексный подход к нуждам человека по принципу одного окна». Заработала и служба социальных участковых, а в поликлинике №100 Невского района открыли районное гериатрическое отделение с дневным стационаром на 30 коек. Всего же за 2019-ый на геронтологических койках пролечили около 3640 человек.

Оставаться востребованными помогут курсы для «предпенсионеров».Фото: Евгения ГУСЕВА

В этом году запланировали реконструировать Психоневрологический интернат №4 в Пушкине на 50 мест (вложат 160 миллионов рублей). В 2021-ом спроектируют ПНИ на 100 мест в Понтонном. А в 2023-ем построят ПНИ на 300 мест в Павловске (635 миллионов рублей) и корпус на 50 мест для дома-интерната «Красная звезда» в Смолячкове (291 миллион).

К концу 2024 года обещают организовать минимум 400 мест в стационарах для «комфортного проживания граждан». Только в строительство интернатов и новых корпусов вложат 1,1 миллиарда рублей.

Есть предложение сделать систему поддержки семей в Петербурге более дифференцированной.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кроме медпомощи и ухода, пенсионерам, уверены власти, не помешает работа. Оставаться востребованными даже после выхода на пенсию помогут курсы для «предпенсионеров». В прошлом году их прошли 4358 человек. А к концу 2024 года обучение пройдут 10 722 петербуржца.

ЧЕТЫРЕ БЕДЫ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДЕМОГРАФИИ

Составители этих проектов выделили четыре проблемы, из-за которых все усилия по наращиванию числа петербуржцев могут оказаться если не тщетными, но не такими плодотворными, как хотелось бы.

Проблема №1. Пятый год подряд петербуржцы становятся беднее

– Решение проблемы демографии частенько сводится органами власти к расчету объема материальной помощи. Как на рынке: заплатим больше – женщина автоматически родит. Но на деле это так не работает, ведь демография – сфера многогранная, имеющая дело с длительными историческими тенденциями, – объясняет доктор социологических наук, профессор кафедры экономической социологии СПбГУ Михаил Синютин. – У нас множество разного рода государственных дотаций, привилегий и льгот. Но в обществе, где люди стабильно и хорошо зарабатывают, подобных мер не требуется. Главная задача – дать населению возможность трудиться в разных областях и обеспечивать себя самим. Чтобы решалась проблема воспроизводства населения, должна развиваться экономика.

Об этом же говорит кандидат социологических наук, заведующая кафедрой социологии молодежи и молодежной политики СПбГУ Ольга Безрукова.

– Как правило, молодые семьи не говорят: «Дайте нам пособие». Они готовы сами обеспечивать себя и детей. Но для этого они хотят стабильную хорошо оплачиваемую работу, – отмечает эксперт.

Заплатим больше – женщина автоматически родит? На деле так не работает.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Корень демографической проблемы специалисты видят в социальном неравенстве. Только по официальным данным, доходы самых обеспеченных россиян превышают доходы самых малообеспеченных в 25 раз. Для сравнения, в соседней Финляндии зарплата премьер-министра больше, чем зарплата обычного руководителя, лишь в полтора раза.

– Социальное неравенство порождает пессимистические настроения, – продолжает Ольга Безрукова. – Этот настрой отражается на уверенности в завтрашнем дне. А значит, и на желании завести детей.

Нередко от мысли о втором ребенке пары отказываются именно из-за отсутствия финансов. В главной степени – открытого жилищного вопроса: закредитованность населения высока, до 70 процентов молодых пар в Петербурге выплачивают ипотеку.

Сам жилой фонд не способствует тому, чтобы завести много детей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Сам жилой фонд не способствует тому, чтобы завести много детей, – добавляет Михаил Синютин. – Если не брать старую историческую застройку в центре, большинство жилых домов состоит из одно-двухкомнатных квартир, а теперь еще и студий. И как в таких условиях семья должна развиваться?

В глубинке ситуация иная: даже если жилье есть, нет работы. А потому люди вынуждены оставлять детей и уезжать в мегаполисы на заработки, что укреплению института семьи точно не способствует. Какой же структурой полноценно заменить институт семьи, пока не придумали.

Что делать? Людям, которые готовятся стать родителями, стоит рассчитывать только на свои силы. Один из путей подстелить соломки – открыть небольшой семейный бизнес. Однако, по словам Безруковой, не стоит забывать, что экономический климат к малому бизнесу недоброжелателен: его «продолжают душить налогами и проверками», предприятия продолжают закрываться.

Бездетные пары имеют право на бесплатное ЭКО.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Государству также стоило бы поработать с работодателями, – добавляет Безрукова. – Необходимо поддерживать молодых родителей, повышать зарплату, выравнивать разницу в доходах между руководителями и исполнителями, которые, собственно, и создают продукт, создавать условия для совмещения профессиональных и семейных обязанностей – это может быть гибкий рабочий график, удаленная работа, корпоративные детские сады.

При этом всяческие меры поддержки семей должны служить только дополнительными методами. По мнению специалистов, стоило бы распространить субсидии и социальные услуги на людей, которые зарабатывают больше прожиточного минимума, а также обеспечить региональным пособием деток от полутора до трех лет.

Городская среда не всегда дружелюбна к ребенку.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Есть предложение сделать систему поддержки семей более дифференцированной и ввести в городе пакеты услуг, льгот, пособий и выплат для семей на всех этапах родительства: в ожидании ребенка, сразу после рождения малыша, с несколькими детьми, с детьми-подростками. Малообеспеченные обрадовались бы детскому набору, включающему предметы первой необходимости: ползунки, одеяльце и подушечку, детское питание. Пользу могут принести и особое социальное жилье, в которых молодые семьи могли бы арендовать квартиры за очень небольшую плату.

ВОПРОС РЕБРОМ: Какие риски несет «материнский капитал»?

Михаил СИНЮТИН, доктор социологических наук, профессор кафедры экономической социологии СПбГУ:

– Для некоторых групп населения с низким уровнем жизни рождение ребенка может превращаться в средство заработка, а так быть не должно. Это явно нездоровый элемент, если говорить о долгосрочной демографической стратегии. Но это результат экономических процессов, вызывающих колоссальные диспропорции в уровне жизни граждан России.

Ольга БЕЗРУКОВА, кандидат социологических наук, заведующая кафедрой социологии молодежи и молодежной политики СПбГУ, доцент:

– Есть мнение, что выплаты способствуют тому, чтобы рожали одни маргиналы. Но я его не разделяю. Основной риск только в том, что финансовая поддержка недостаточна. У нас мужчины умирают потому, что работают по 16 часов в сутки, женщины не всегда могут совмещать работу и семью, а дети постоянно болеют из-за тяжелого климата. Если еще и не поддерживать... Когда ввели семейный капитал, рождаемость увеличилась, но не столько из-за денег: они не такие большие. Просто у людей появилась уверенность, что они не одни, что о них заботятся.

Проблема №2. Женщин репродуктивного возраста в городе все меньше

Казалось бы, против факта не попишешь. Но у демографов есть решение и этой проблемы.

– Вопрос предлагают решить с помощью мигрантов, – объясняет Ольга Безрукова. – Однако, не все мигранты интегрируются в наше общество. Некоторые из них рожают здесь, не имея регистрации, а потом отказываются от детей, потому что не могут о них заботиться. Если городу нужны эти дети, то нужно поддерживать семьи мигрантов, а беременным женщинам и матерям с детьми предоставлять бесплатные соцуслуги.

Проблема №3. Детей заводят все позже

Специфическая ситуация сложилась в Петербурге: с одной стороны, многодетных семей все больше, с другой, двухдетная семья для многих остается недостижимой. Так называемая «малодетность» прочно вошла в норму. Причем на первенца – и часто единственного ребенка – женщины решаются все позже, на сегодня – в среднем в 29 лет.

– Почему так происходит? Просто жизнь становится все сложней, и возраст, в котором заводят детей, отодвигается от реального репродуктивного возраста все дальше, – поясняет Ольга Безрукова. – Тому, чтобы решиться на детей, препятствует масса факторов. Сначала нужно «встать на ноги»: получить образование, найти хорошую работу, обеспечить уверенность в завтрашнем дне и самостоятельность, потому что непонятно, можно ли рассчитать на мужчин. Работодатели спрашивают, собирается ли женщина стать матерью, – и, если да, то не берут на работу. Рождение ребенка всегда воспринимается как какой-то риск.

При первых же сложностях люди не ищут совместные решения, а обвиняют друг друга.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Обстоятельства подкрепляет расхожее мнение о том, что родить без особых проблем можно в любом возрасте. Вот только, рассчитывая на авось, женщина забывает о том, что у нее есть свой индивидуальный репродуктивный запас. Кроме того, рождать и растить детей в молодости легче физически.

– Идеология, ставящая во главу угла родительство, материнство, отцовство, воспитание детей, семейные ценности, к сожалению, у нас не культивируется, – констатирует Синютин, – Высказывать идеи недостаточно: надо ими руководствоваться, реализовывать про-семейные идеологические установки.

Пропаганда ответственного отцовства повлияла бы на количество разводов.Фото: Евгения ГУСЕВА

Повлиять на ситуацию помогли бы программы и мероприятия, меняющие отношение молодежи к браку: новые брачные маршруты и конкурсы, праздники и выставки, «Бракфесты» и туристический проект «Санкт-Петербург – столица брачной индустрии».

Проблема №4. Уровень абортов остается высоким

То, что проблему абортов способно решить просвещение, говорят уже не одно десятилетие. Практически в каждом районе города есть молодежные консультации, которые призваны проводить посвященные репродуктивной культуре встречи в школах. Вот только нередко работает в этих консультациях по пять специалистов, а такой командой проделать столь масштабную работу нереально.

Даже если бы консультации работали в полную силу, этого было бы мало. Эксперты настаивают на просветительских курсах по изучению межличностных и гендерных отношений в школьной программе.

То, что проблему абортов способно решить просвещение, говорят уже не одно десятилетие.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

– Важно также привлекать к воспитанию детей и проблеме контрацепции и планирования семьи мужчин: развивать активное отцовство, поддерживать ответственность мужчин за здоровье свое и женщины, – добавляет Безрукова. – Сейчас же, как правило, ответственность за репродуктивный выбор и за аборт ложится на женщину.

Любопытно, что последние 10 лет в Петербурге активно развиваются социальные услуги для отцов: папа-школы, клубы одиноких отцов. Правда, доступны они лишь малообеспеченным и социально уязвимым семьям. Специалисты считают, что стоило бы открыть двери папа-школ и для отцов, которые не находятся за чертой бедности, но тоже очень хотят научиться быть папами. На пользу демографии пошла бы и сеть центров мужского здоровья – как физического, так и психологического.

В идеале конфликтологические службы должны быть доступны повсеместно.Фото: Евгения ГУСЕВА

Пропаганда ответственного отцовства повлияла бы на количество разводов.

– Число разводов очень велико, и это результат легкомысленного отношения к браку и отсутствия культуры сотрудничества в семье, – отмечает специалист. – Что ни экономический кризис, так кривая разводов взмывает вверх. Так было в 2001 году, так есть сейчас (пик был зафиксирован в прошлом году). При первых же сложностях люди не ищут совместные решения, а обвиняют друг друга.

Конфликтологические службы уже развиваются в Петербурге, но в идеале они должны быть доступны повсеместно – от школ до соцучреждений.

– У нас как-то принято любить своих детей и не любить чужих, это индикатор культуры отношения в родительству, – добавляет Безрукова. – Когда мы научимся любить и чужих детей тоже, это будет значит, что мы действительно движемся в сторону настоящих семейных ценностей.

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