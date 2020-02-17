Из-за непогоды в Петербурге объявлен «оранжевый» уровень опасности

Шторм, налетевший на Петербург, заставил поднять уровень погодной опасности до предпоследнего, оранжевого. Такое предупреждение выпустил Гидрометцентр России. В понедельник в городе на Неве будет идти сильный дождь и дуть резкий, порывистый ветер.

- 17 февраля ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 25-28 м/с, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

По шкале Бофорта, которой измеряется ветровая нагрузка, 24,5—28,4 метров в секунду, это десятая ступень из двенадцати и расценивается как сильный шторм. Выше только жестокий шторм и ураган.

Сильный ветер ночью повалил дерево на машины. Фото: vk.com/spb_today

В МЧС предупреждают горожан, что окна и двери стоит держать закрытыми. Необходимо убрать все со дворов в частных домах и с открытых балконов в многоэтажках. Незакрепленные вещи может сдуть вниз и тогда они рухнут на голову прохожим. Отвечать придется хозяевам жилища.

Также штормовой ветер в силах сломать рекламные щиты, повалить деревья, дорожные знаки, автобусные остановки и сорвать кровлю. По этой причине без надобности лучше не выходить на улицу. А находясь там - держаться открытой местности. Машину также стоит убрать в гараж или поставить подальше от деревьев и конструкций. Первые инциденты уже есть.

В Мурино залило водой дворы многоэтажек. Фото: "Мегаполис"

В полную боеготовность приведены аварийные бригады «Водоканала». Из-за ливня ожидаются подтопления. Пока «поплыл» Воронцовский бульвар в Мурино.

Особо осторожными стоит быть жителям прибрежных районов Петербурга и пригородов, где ветер дует сильнее всего. Гидрометцентр дает оранжевый уровень опасности до 19:00 17 февраля и желтый - до 23:00.

Из-за ветра некоторые авиакомпании отменили рейсы в Петербург. А прилетевшие самолеты садятся в Пулково не с первого раза.