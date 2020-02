Чиновники объяснили, почему петербургским школьникам запретили выступать на шоу талантов с пародией на группу Queen

Старшеклассники одной из школ Петербурга хотели спародировать клип I want to break free группы Queen на вечере в День святого Валентина. Но вырваться за рамки традиций ребятам не дали учителя: выступление мальчишек в платьях, париках и кожаных мини запретили. Официальная причина – «сыроватость» номера.

ИЗ МАМИНОГО ШКАФА

Уже много лет к 14 февраля в школе №375 Красносельского района Петербурга проводят шоу «Один в один». Идея проста: повторить клип песни на английском языке. Цель благая: школа – с иностранным уклоном.

Но этот День святого Валентина обещал быть особенным, ведь ребята из 11В задумали воспроизвести в школьном актовом зале клип к I want to break free. В британский квартет вошли четверо парней, в роли Фредди Меркьюри выступил Федор Ерофеев (имя изменено. – Прим. ред.) – поклонник творчества Queen.

– Уже два года наша семья на Новый год смотрит не «Иронию судьбы», а «Богемскую рапсодию», – признался «Комсомолке» парень.

Queen - I Want To Break Free (Official Video).I Want To Break Free (Official Video)

К слову, страстью к зарубежному року интересы Федора не ограничиваются: еще он любит Цоя, бокс, пулевую стрельбу и программирование. Почему перевоплотиться ребята решили не в группу «Кино», а в героев самого эпатажного клипа Queen? Просто «для такого конкурса эта яркая и оригинальная песня подходила лучше всего».

– Готовились к шоу быстро, так как времени было мало: прогнали номер раз семь, – рассказывает Федор. – Нашли подходящую одежду, парики, усы. Каждый сам собой занимался: кто-то покупал, кто-то искал реквизит у друзей, кто-то одежду у мамы взял.

Поделиться видео </> x HTML-код В Петербурге школьникам запретили выступить с песней Queen.Видео: Предоставлено героем публикации

Одноклассники о том, какую бомбу готовят юные рокеры, знали заранее – и отнеслись к задумке «нормально, даже с интересом». Учительница английского изначально тоже номер пропустила (парни показали ей видео на смартфоне).

– Но потом наш «клип» неоднократно подвергали цензуре, – продолжает школьник. – Сначала заставили убрать накладные груди, затем вырезали «гимнастические» сцены. Хотели предварительно посмотреть наряды. В конце концов, номер одобрили и заявили на конкурс.

ШОУ, КОТОРОГО НЕТ

Песня должна была завершить школьное шоу. Но никакого kind of magic (A kind of magic, «Вот такое волшебство», песня Queen. – Прим. ред.) не случилось. Едва педагоги увидели парней в нарядах, как постановку запретили.

– Перед самым выступлением они вдруг сказали, что «наша школа не пропагандирует гомосексуалистов», – вспоминает Федор. – И поинтересовались, «что это за вид для стриптиз-клуба».

Песня Little Big, которому «нравится смотреть, как ты сходишь с ума», и Верка Сердючка организаторов конкурса не смутила.Фото: Предоставлено героем публикации

Любопытно, что песня Little Big, которому «нравится смотреть, как ты сходишь с ума», от 10А, Верка Сердючка от 10Б и группа Kiss, в которую разукрасили восьмиклассников, организаторов конкурса не смутила.

Как пояснили «Комсомолке» в районной администрации, причиной отмены выступления стало то, что «номер был не готов, слишком поздно представили программу». В самой школе ситуацию пока не комментируют: сразу после уроков директор направилась в администрацию.

– Ребятам уже предложено выступить во втором туре конкурса, – успокаивают в администрации Красносельского района Петербурга.

Группа Kiss нареканий не вызвала. Фото: Официальное сообщество ГБОУ №375 Красносельского района Санкт-Петербурга во «ВКонтакте»

Вот только, по словам петербургского Меркьюри, show must go on (Show must go on, «Шоу должно продолжаться», песня Queen. – Прим. ред.) только в головах учителей.

– Никакого второго этапа конкурса на самом деле не планировалось и не будет: это одноразовая акция, без продолжения, – объясняет Федор. – Первоначально, когда об этом случае узнала пресса, классный руководитель позвонила с претензиями к моим родителям. Но когда они начали оперировать фактами, она и руководство школы ушли в глухую оборону. Я намерен максимально предать данную ситуацию огласке.

ДОСЛОВНО:

Марина КАРПОВА, директор ГБОУ №375 Красносельского района Санкт-Петербурга:

– Запрет был наложен, согласно положению о проведении конкурса: ребята были не готовы, вот и все.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Татьяна ЯНИЧЕВА, кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии СПбГУ:

– Грань очень тонка. С одной стороны, «смена пола» с помощью внешней атрибутики в игровой театрализованной форме нравилась детям во все времена: это некий вызов, выход за рамки. С другой, сейчас на эту тему много разговоров и споров между яростными защитниками традиционных ценностей и тех, кто за максимальную свободу. Шумиха, которая присутствует вокруг этой темы, вносит в жизнь подростка, который и так еще не определился, дополнительный дисбаланс. И он, оказавшись между двумя жерновами, вероятнее предпочтет противопоставить себя взрослому застойному миру еще и таким способом – нарушив традиционные нормы.

Конечно, ребята, скорее всего, и не думали ни о какой пропаганде, когда готовили этот ремейк. К тому же, когда речь о самоидентификации, которая не соответствует половой, идет всерьез, это всегда сопровождается серьезным внутренним конфликтом, а не театрализованными представлениями. Но психологическая ловушка в том, что подобный опыт может привести к сбоям в истинной половой идентичности.

Со стороны учителей здесь помог бы честный аргументированный разговор, а не запрет. Взрослые должны были выслушать ребят и попытаться объяснить им, что в зале, например, будут находиться маленькие дети, которым смотреть на такое рано. А просто запрет, просто давление – это очередная оборванная ниточка доверия.