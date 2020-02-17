Как сэкономить на проезде пожилым жителя Петербурга и Ленобласти
Уже летом пенсионеры смогут воспользоваться своими льготами на проезд в любом наземном общественном транспорте. Это результат транспортной реформы, которая стартует в Петербурге.
ИЗ ОБЛАСТИ В ГОРОД И ОБРАТНО
Минувшей осенью пенсионеры Ленинградской области получили право льготного проезда на общественном транспорте Петербурга. Это новшество распространяется не только на автобусы-трамваи-троллейбусы но и на метрополитен.
- Пенсионеры, имеющие льготы, смогут воспользоваться региональным единым социальным проездным билетом (ЕСПБ), - рассказали в пресс-службе областной администрации.
Эти льготы распространяются на пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда.
- Мы направили письмо в адрес перевозчиков, чтобы они провели инструктаж и обеспечили проезд областных пенсионеров при предъявлении билета, - пояснили в Комитете по транспорту Петербурга. - Помимо ЕСПБ, нужно предъявить паспорт и документ, подтверждающий льготную категорию.
В комитете подчеркнули: билет должен быть оплачен на текущий месяц. Проверить работоспособность билета или активировать его для проезда в городе можно в отделении «Почты России», где его продают, в кассе метрополитена или в установленных точках продаж.
ПРИГОРОДНОЕ СООБЩЕНИЕ
Далее электрички. С 27 апреля в пригородных поездах пенсионерам можно ездить в них бесплатно круглый год. Кроме того, бесплатный проезд предоставляется ряду льготных категорий, среди которых в том числе ветераны труда, военной службы. Купить бесплатный билет можно в кассе при предъявлении паспорта и льготного документа или же вместо них предъявить месячный единый именной льготный билет с фотографией, который выдается ГУП «Петербургский метрополитен».
Теперь про автобусы. Между Петербургом и Ленобластью существует соглашение, касающееся перевозки пассажиров в дачный период. Поэтому ежегодно с 27 апреля по 31 октября льготники могут ездить в автобусах пригородных маршрутов, оплачивая лишь 10 процентов от тарифа.
Маршруты, на которых действует льгота, определяют каждый год ближе к апрелю. Чтобы воспользоваться ею, нужно купить разовый проездной билет по льготной стоимости у перевозчика, предъявив паспорт и документ, подтверждающий право (пенсионное удостоверение, справку о назначении пенсии, ветеранское удостоверение и так далее). Причем это правило не зависит от наличия у пассажира месячного именного льготного билета или же единого социального проездного билета без фотографии. Если есть билет с фотографией, паспорт показывать не надо.
- Право льготного проезда предоставляется в автобусах пригородных маршрутов регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах, - подчеркивают в Комитете по транспорту.
ТРАНСПОРТ В ГОРОДЕ
Обычные пенсионеры, а также приравненные к ним «предпенсионеры» (женщины от 55 и мужчины от 60 лет. - Прим. ред.) могут купить по льготной цене единый именной проездной на общественный транспорт. Приобрести его можно в метро, предъявив документ, удостоверяющий личность.
С 1 января 2020 года стоимость единого именного льготного билета составляет 623 рубля. В него включены все виды наземного транспорта - автобус, трамвай, троллейбус, а также проезд в метро.
КСТАТИ
- Бесплатно за счет бюджетных средств некоторым инвалидам можно ездить, в том числе и на метро. Такое право есть у инвалидов по зрению 1-й и 2-й групп, инвалидов, не ног или рук, а также с параличом двух и более конечностей и у детей-инвалидов. Каждого из них может сопровождать один человек. Проезд осуществляется по бесплатным проездным билетам, оформленным на электронную карту.
НА ЗАМЕТКУ
Право на льготный проезд в автобусах согласно городскому Социальному кодексу имеют в том числе:
- ветераны труда после назначения им пенсии по возрасту либо достижения предпенсионного возраста (60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно)
- ветераны военной службы при достижении предпенсионного возраста
- пенсионеры или люди предпенсионного возраста, проработавшие в нашем городе не менее 20 лет и имеющие трудовой стаж не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин
- «Матери-героини», женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей
- лица, подвергшиеся или пострадавшие от политических репрессий, впоследствии реабилитированные
- участники ВОВ
- Почетные доноры СССР и России.
ИСТОЧНИК KP.RU