Услуги на вес золота: как обманывают пациентов в стоматологических клиниках

- Доктор, вы вырвали зуб, который не болит!

- Да вы не волнуйтесь, доберусь и до больного!

Это уже не просто шутка из Интернета, а жестокая реальность работы стоматологических клиник. И вопрос не только в качестве оказываемых услуг, но и в их дороговизне.

«Комсомолка» связалась с жертвами, которые остались без денег или даже без зубов после похода к частным дантистам в Петербурге.

УЖАСТИК ДЛИНОЙ 1,5 ГОДА

Два года назад Юлия Ржевина решила поставить новые коронки в клинике на Невском. Пошла именно в этот частный кабинет не случайно: там работала бухгалтером ее мама, так что, можно сказать, обратилась ко врачу по знакомству, а значит, доверяла.

Ортодонт Юлию осмотрел и убедил поставить импланты: мол, новые коронки долго не протянут, через пять лет нужно будет снова менять. Пациентка согласилась.

- Он же специалист, как мне казалось - опытный, я поверила и не стала задавать лишних вопросов, - пожимает плечами Юлия.

Зубы удалили, импланты поставили. Но наша героиня потеряла покой и сон - боль была адская! Это продолжалось несколько месяцев: врач говорил, что нужно время и терпение.

Уже после выяснилось, что импланты установлены под неправильным углом и вообще нарушена технология. Однако доктор об этом молчал. Несмотря на мучения, Юлия продолжила лечение у этого врача. Дантист предложил удалить импланты и сделать вставной протез. Но и тут неудача: он не подошел.

- Тогда врач сложил мне протез в пакетик, дал крем для десен и сказал: «Это, как новая обувь, - нужно время, чтобы притереться», - вспоминает пострадавшая. - Мои мучения длились почти полтора года. От боли не могла нормально спать, да и питаться тоже. До сих пор на обед только куриный бульон, потому что жевать нечем. Кроме того, я угробила желудок - приходилось горстями пить обезболивающие.

Импланты установили Юлии под неправильным углом.

Теперь о деньгах. Эксперименты в клинике на Невском обошлись в 200 тысяч, правда, Юлия оплачивала лечение в рассрочку. Когда поняла, что надо принимать меры, пошла в другую клинику. Специалисты от увиденного ахнули. И подсчитали: для того, чтобы все переделать и дать возможность петербурженке жить с нормальными зубами, придется приготовить 800 тысяч рублей.

- Откуда у меня - обычного бухгалтера, матери-одиночки с двумя детьми - такие деньги? - схватилась за голову женщина. Ей посоветовали обратиться к юристам и решать вопрос через суд.

Прошло полгода, и вот первый результат: Юлия отсудила 290 тысяч, на них, собственно, сейчас и лечится. На днях подоспело второе решение - по суду врач должен выплатить еще 378 тысяч, но пациентка планирует и дальше судиться.

«ЗУБАСТЫЙ МАРКЕТИНГ»

Если у Юлии совершенно из ряда вон выходящая ситуация (к счастью, подобное происходит нечасто), то тысячи пациентов сталкиваются с другой проблемой.

«Уверена, что основной принцип частных клиник - развести пациента на деньги! И чем больше, тем лучше! Пришла в одну со свежим снимком, он им не подошел. Якобы нужен только 3D, который, конечно же, у них делают! - оставила в соцсетях негативный комментарий одна из пациенток. - По телефону мне сказали, что стоимость лечения - максимум 4-5 тысяч, в кабинете она округлилась до 10 тысяч плюс снимок, который, к слову, стоит 3,5 тысячи! Анестезия - 1,5 тысячи, тогда как везде 350-400 рублей! Да даже зубные щетки, которые я покупаю в аптеке, стоят здесь в два раза дороже! Не удивлюсь, если в этой клинике в итоге предлагают кредит на лечение, я, видимо, не дождалась этого момента, ушла раньше».

Другие посетители оставляют гневные отклики касаемо рекламы: в зазывающем баннере одно, а на деле - другое.

- Ты звонишь записаться на процедуру по рекламе «УЗ-чистка зубов за 1200» без всяких звездочек и сносок внизу, а тебе заявляют: «У нас еще осмотр 400 рублей, без него никак». Это же в прямом смысле зубастый маркетинг, - возмущается петербурженка Алена Смирнова. - Я не жадная, но привыкла считать свои деньги. Выкладывайте уж сразу начистоту свою политику!

Действительно, зачем уважающей себя клинике скрывать прайс? Обычно врач не берет деньги за осмотр, если дальше планируется процедура. А тут, по сути, просто развод на деньги.

Есть лечебные учреждения, которые вообще умалчивают о стоимости услуг до тех пор, пока не придется расплачиваться.

«Как объяснить клинике, что я пациент, иду к врачу и не обязана перед этим проходить медкурс, чтобы разбираться в коронках, имплантах, болезнях и прочем?! - оставила в Сети свой недовольный отзыв петербурженка Ксения. - Мне удаляли зуб, я сразу сказала, что дырка мне не нужна, нужен новый зуб на месте старого. Попросила рассказать, сколько это будет стоить и сколько будет длиться весь процесс. Мне назвали сумму, примерный период лечения, меня это все устроило, и я согласилась. В итоге через несколько месяцев лечения узнала, что это была сумма только имплантации и нужно заплатить еще в два раза больше за новый зуб. Такое ощущение, что в клинике на Вознесенском есть определенная цель - побольше содрать с клиента».

И подобных отзывов на просторах Интернета десятки! Мы обзвонили несколько компаний, о которых больше всего негативных откликов в Сети.

- Мало ли что в Интернете пишут! - крикнул в трубку директор одной из клиник. Но мы связались с пресс-службой этой компании, чтобы получить более основательный комментарий.

- В нашей сети существует специальный отдел качества, который рассматривает все заявки от пациентов в том случае, если люди были недовольны оказанными услугами, - прокомментировала пресс-служба центров имплантации и стоматологии ИНТАН. - В любом случае мы действуем в рамках законодательства. Собираем врачебную комиссию, которая состоит не менее чем из трех врачей центра. Комиссия принимает решение на основании документов пациента, его медицинской карты. На собрании комиссии обычно присутствует и сам пациент. Решение зависит от конкретного случая. Например, если у пациента не приживается имплант, то мы заменяем его по гарантии. К сожалению, не всегда можно выявить причину проблемы, но мы всегда стараемся идти навстречу и можем предоставить скидку на повторное лечение.

Как видите, стоматологи вину с себя снимают. Но мы-то знаем, что отзывы пациентов - лучшая реклама.

НА ЗАМЕТКУ

Александр ШЕРГИН, адвокат: «Не стесняйтесь спрашивать документы»

Что нужно делать, чтобы не попасть в неприятную ситуацию с частными клиниками и не только стоматологическими? Специалисты в первую очередь рекомендуют не доверять кабинетам, предлагающим заниженные цены. Чаще всего клиенты потом все равно переплачивают.

- Есть еще несколько моментов, на которые сразу надо обратить внимание. Во-первых, при оформлении бумаг перед посещением вам должны выдать на руки копию типового договора. Во-вторых, вы вправе попросить у клиники лицензию и сертификацию на оказание медицинских услуг. Причем хороший персонал даже предложит вам вместе проверить, действительно ли документ действующий, а не отмахнется: мол, посмотрите сами в Интернете. Если начинают увиливать и темнить после вопроса о лицензии - это тревожный звоночек, значит, что-то нечисто. В-третьих, попросите пообщаться с врачом до проведения процедур и лечения. Да, в некоторых медцентрах за консультацию могут запросить деньги, но в уважающей себя клинике эта услуга бесплатна. Врач заинтересован в том, чтобы расположить к себе пациента, и на это всегда найдется время. В-четвертых, помимо договора, вам должны выдать чек, а также накладную с указанием имени, фамилии и должности врача. Печать обязательна!

И еще пара советов от специалиста: не стоит останавливать свой выбор на первой попавшейся клинике, сходите на консультацию еще в два-три места, а в идеале - в пять. У вас будет несколько мнений специалистов, вы сможете составить полную картину лечения и будете ориентироваться в ценах.

ЦИФРА

На 4% по данным Петростата выросли в цене стоматологические услуги за 2 года.

АНЕКДОТЫ В ТЕМУ

Стоматолог говорит пациенту: - Зуб я вам вылечил, два часа не ешьте. - Да я после ваших цен полгода голодать буду!

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- Какой придурок лечил вам этот зуб? - Вы, доктор... - Этого я и боялся!