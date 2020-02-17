«Заливала шприцем воду в уши, таскала за волосы»: Воспитателя детского сада из Новодвинска обвинили в издевательствах над малышами

32-летняя воспитатель детского сада «Радуга» из архангельского Новодвинска Елена уже 8 лет работает с малышами. В педагоги она пошла по стопам матери, которая всю жизнь посвятила детям. Но недавно вокруг Елены разгорелся настоящий скандал. Родители обвинили ее в жестоких издевательствах над их чадами.

- С января по апрель 2019 года Пономарева жестоко обращалась с четырьмя шестилетними детьми, которые непослушно себя вели, - рассказывают в прокуратуре Архангельской области. - Елена неоднократно брала воспитанников рукой за волосы и силой усаживала на стул либо отводила их в помещения для раздачи пищи, игровой комнаты, где оставляла одних. В одном случае она ударила девочку ладонью по лицу и ущипнула за щеку. В другом – медицинским шприцем залила мальчику воду в ухо.

На Елену возбудили уголовное дело за «ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию четырех малолетних, соединенного с жестоким обращением». Сама же женщина виновной себя не считает. В разговоре с «КП-Петербург» педагог даже расплакалась.

Елена 8 лет работала с детьмиФото: СОЦСЕТИ

- На меня клевещут, я целый год в стрессе, сейчас решили добить тем, что озвучили мое имя, - всхлипывает педагог. - Сильно переживаю. Никаких описанных прокуратурой случаев не было. Я в этом детсаду год проработала, а вообще стаж 8 лет. Раньше никаких жалоб не было. У меня у самой у самой 11-летняя дочка. Я ее воспитываю одна.

Все обвинения, по словам Елены, строятся только на показаниях детей.

- Появилась одна жалоба, потом вторая, - поясняет Елена. - И все без меня. Ко мне никто из родителей не подходил. Я только сейчас узнала, кто именно жаловался на меня. Меня сначала уволили. Я восстановилась через суд. Но потом довели до стресса, я лежала дома. Меня изводили публично на собраниях, говорили всякие гадости. И в итоге я сама ушла. Обратилась в центр занятости, мне подбирают работу. Город маленький, в других детсадах нет мест.

Елена теперь намерена доказывать свою правоту в суде.

- Я верю, что все справедливо будет, - делится педагог. - Доказательства обвинений нет. Только показания детей, которых непонятно, как и где допрашивали. Шприцов у нас не было в детском саду. Медик приходила один раз. Говорила детям, что придет ЛОР, кто не будет слушаться, будем уши промывать. На кого я подниму руку? Будем судиться.

Сейчас уголовное дело Елены вскоре должны передать в суд.