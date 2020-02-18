Школьники из Петербурга стали финалистами фотокросса «Поколение Мира»

«РУСС ПРЕСС ФОТО» и МТС подвели итоги федерального фотопроекта в рамках благотворительного проекта «Поколение М». Работы трех школьников из Петербурга войдут в сотню лучших снимков фотовыставки «Поколение М: Поколение Мира», которая будет открыта в этом году и посвящена 75-летию Победы.

За один день фотокросса участники загрузили более 2000 уникальных снимков, из которых мастера проекта «Поколение М» выбрали 100 самых лучших фотографий. В числе победителей - Майя Гортлишвили, Гордей Лобанов и Марина Мамонтова.

15-летняя Майя старается по принимать участие во всех фотоконкурсах, но на победу в этом не надеялась из-за большого количества участников со всей России. Тем не менее ее работу «Таинство», которая была сделана в Храме Шестоковской иконы Божией Матери грузинского прихода, высоко оценило жюри.

Фото: Майя Гортлишвили.

- На фотографии мой младший брат – Алексей, я сфотографировала его во время Крещения на руках у крестного отца. Родился братик! Это было радостное событие в нашей семье, а крещение - очень волнительный процесс таинства. Крестный отец - Илья, который специально приехал из Москвы, осторожно держит малыша на руках, пока священник Павел проводит обряд. В храме было достаточно темно, и свет в основном поступал от окон и свечей, а щелчок фотоаппарата отдавался эхом, — делится Майя.

Гордей Лобанов учится в школе №76 Санкт-Петербурга. О конкурсе ему рассказала его наставник и руководитель фотокружка «Спутник» Ольга Зубова. Для конкурсной работы Гордей сфотографировал монумент героическим защитникам Ленинграда.

Марине Мамонтовой совсем недавно исполнилось 17 лет. Три года назад она пошла за компанию с подругой на занятие по журналистике. По ее словам, ни писать, ни делать плакаты, ни снимать ролики ей не понравилось, но вот фотография далась легко.

- В последнее время мне приходится работать над большим количеством конкурсов самого разного уровня, и в 90% я становлюсь победителем. Потрясающая статистика? Думаю, да!», - отмечает Марина.

Фото: Марина Мамонтова.

Снимок Марины под названием «Дарующий тепло и свет костер все шире разгорался» изображает ужин вокруг костра в лесу Ленинградской области.