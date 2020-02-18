От перчаток до экшн-камеры: чем порадовать защитника Отечества

День, когда мы будем поздравлять представителей сильного пола, уже не то, что на горизонте, а практически на носу. Холить и нежить мужчин в этот день – очень важно, но… недостаточно. Хорошо бы еще порадовать их подарками. Причем оригинальными и достойными. Нет, можно, конечно, отделаться и носками с пеной для бритья. И даже сложить их как-то «оригинально» – скажем, в виде танка. Но ведь две недели спустя – 8 марта…

Мы, конечно, шутим. Но есть в этом и доля правды. Не исключено, что есть такие мужчины, которые обрадуются и носкам, и пене. Но, положа руку на сердце, разве вам самим, милые дамы, не хочется искренне порадовать и удивить своего мужа, брата, папу, коллегу? Сделать ему подарок с учетом его увлечений и образа жизни?

Сделать своих любимых мужчин счастливыми в их праздник – не так уж и сложно. Фото: pexels.com.

«Комсомолка» собрала лучшие идеи подарков для 7 разных типов мужчин.

… Трудоголика

Такой человек проводит на работе большую часть жизни. Кажется, его не может порадовать ничего, кроме роста продаж или успешно сданных отчетов. Ан, нет. Варианты – в наличии.

Часы с индивидуальными надписями

Согласны, нарисовать стрелки на фоне вашей совместной фотографии – идея не очень. Зато часы, которые напомнят вашему любимому трудоголику, что помимо работы есть еще и другие дела (например, свидания или походы в театры) – совсем иной коленкор. Как вариант – на циферблате можно с юмором расписать рабочий день любимого трудоголика. Кстати, есть еще и часы с грифельным фоном. Они могут служить одновременно и часами, и ежедневником.

Подарок-антистресс

Полагаем, что нервы у фаната работы – не очень. И срывается он чаще всего дома, на родных и близких. Так вот, во имя семейной гармонии, нужно сделать так, чтобы пар ваш мужчина выпускал на работе. Нет, не на коллег, боже упаси. Подарите ему, например, огромную кнопку «Enter», по которой можно лупить изо всех сил, не боясь сломать клавиатуру. Или маленький футбольный мяч, наполненный – по классике жанра – капсулами пенополистирола.

Сумка для документов

Если уж приходится брать важные бумаги домой, то с комфортом. Стильные деловые сумки и портфели вмещают в себя не только документы, но и ноутбук. Кроме того, они, как правило, имеют наплечный ремень, что освобождает мужчине руки, а также множество отделений, куда можно убрать и портмоне, и смартфон.

Такие сумки подходят не только к классическим костюмам. Фото: https://baggins.ru/.

Кстати, большой выбор подобных презентов есть в петербургских магазинах сумок и аксессуаров Baggins. Здесь вы сможете подобрать сумку в любом ценовом диапазоне. Кстати, купить можно и через интернет.

Термо-ланч-бокс и термокружка

С первым подарком вы сможете быть уверены: ваш мужчина в течение дня точно питается хорошо. Домашней едой, которую – мы не сомневаемся – вы сами заботливо ему приготовили и упаковали. Что касается термокружки, то этот подарок оценит тот, кого постоянно отвлекают по разным вопросам и кому приходится возвращаться к остывшему чаю или кофе.

А еще, чтобы избежать ситуации, когда личная кружка вдруг «нечаянно» становится общей, можно сделать ее именной.

Перчатки для смартфона

Он уже было собрался домой, но важный звонок! И он задерживается на выходе из офиса, потому что надо ответить или написать сообщение, а на улице при таких манипуляциях быстро замерзают руки – даже нынешней «чахлой» зимой.

Выход из ситуации – перчатки для сенсорных устройств. И тепло, и удобно. Обычно, специальной отделкой, позволяющей управлять сенсорным экраном, снабжают кончики двух или трех пальцев, которые задействованы чаще всего. Один минус – чтобы воспользоваться цифровым отпечатком пальца, перчатки на секунду все же придется снять.

… Автомобилиста

Он проводит в машине полжизни. Один или с семьей, по делам или на отдых. Он из тех, которые даже в соседнюю булочную – только за рулем. Такому человеку сделать подарок, не связанный с его «ласточкой», считай – почти обидеть!

Главное, чтобы подарок напоминал о любимой машине! Фото: pixabay.com.

Складной столик

Мы ни в коем случае не предлагаем есть во время движения – мы за соблюдение ПДД. Но при этом мы за комфорт и чистоту в машине. Поэтому считаем автомобильный столик идеальным подарком.

Судите сами: его можно установить на руль или на сиденье. Дальше – на него можно поставить ноутбук, если надо поработать, не выходя из автомобиля. Или же посмотреть кино, пока ждешь пассажира. Да и перекусить теперь не проблема – в большинстве таких столиков даже предусмотрены выемки, например, под стакан с кофе.

Бумажник для автодокументов

Чтобы не пришлось судорожно искать по всем карманам и ящичкам права, страховку, свидетельство о регистрации машины. Кстати, такой бумажник водителя при необходимости заменит и кошелек – как правило, там есть отделения под кредитные карты.

Выбрать подарок, достойный вашего водителя, можно в сети магазинов Baggins – здесь найдутся не только функциональные, но и очень стильные аксессуары для автодокументов.

Найдется место и для документов, и для карт. Фото: https://baggins.ru/.

Скребок для стекол с подогревом

Подарок оценит каждый, кому хоть раз приходилось очищать стекла машины зимой. Скребок работает от прикуривателя. В него встроен металлический элемент, который быстро нагревается и позволяет оперативно очистить стекло даже от толстого слоя наледи. И при этом не оставляет царапин.

Термоодеяло

Находка для тех, кому приходится периодически ночевать в машине. Оно работает от автомобильного прикуривателя и нагревается буквально за 5 минут. При этом имеет режим безопасности и через какое-то время автоматически отключается. Но остывает достаточно медленно и человек не замерзнет.

Автомобильная подушка

Под шею или под спину – эти части тела устают сильнее всего. Главное, чтобы эта подушка была анатомически правильной и в идеале – с эффектом памяти. В таких используется плотный толстый материал, который подстраивается под формы водителя и обеспечивает ему максимальную поддержку. А для любителей подремать в автомобиле (естественно, на пассажирском сиденье), есть такие же подушки, которые надеваются на ремень безопасности.

… Путешественника

Он не сидит на месте: еще вчера прилетел из Лондона, уже завтра идет в горы с палаткой. Его дом – весь мир, и в любой точке земного шара он – как дома. Что подарить такому непоседе?

Главное, «поймать» его между путешествиями, чтобы успеть вручить подарок! Фото: pixabay.com.

Интерьерная карта мира

С одной стороны – украшение интерьера. С другой – подсказка-ориентир: в каких странах человек побывал, а куда еще не добрался. Сегодня есть множество таких карт: с подсветкой, с флажками, которыми можно отмечать покоренные территории, скретч-карта – на такой, как на лотерейном билетике, нужно стирать серебристый слой.

Дорожная сумка

В зависимости от того, как любит путешествовать ваш мужчина, формы презента могут меняться. Это может быть вместительный чемодан – пластиковый или тканевый, удобный рюкзак, сумка на колесиках или для ручной клади, а может даже «пилот-кейс» – компактный чемоданчик, куда при этом поместятся не только личные вещи, но и ноутбук, и документы.

Для короткой командировки хватит и такой небольшой сумки. Фото: https://baggins.ru/ .

Кстати, практически все эти варианты есть в сети магазинов Baggins – европейские, отечественные, из кожи, ткани и так далее. А некоторые виды дорожных сумок даже заботливо отмечены как подходящие для полетов на одном известном, но очень требовательном лоукостере.

Беспроводная колонка

С музыкой путешествовать веселее. А портативная беспроводная колонка способна работать 8 часов на расстоянии 10 метров от сопряженного устройства. А если она еще и компактная, такая что даже в карман рюкзака или куртки поместится – вообще сказка! Есть, кстати, и колонки со специальным карабином – их можно просто прицепить к чему угодно.

Делая выбор, обратите внимание, есть ли у колонки защита от влаги и какие-то дополнительные функции, например, может ли она работать, как спикерфон.

Экшн-камера

Идеальный подарок для человека, влюбленного во впечатления. Широкий угол обзора, возможность записи в разных режимах, в том числе даже под водой. Они маленькие, но при этом по качеству съемки не уступают профессиональной аппаратуре. А еще они ударопрочные, а также имеют специальные крепления, например, на кепку или на шлем. Чтобы и руки были свободны, и ваши приключения были сняты – от первого лица.

Дорожный органайзер

Билеты, документы, паспорта, карточки – все это в специальный ручной органайзер, который мужчина никогда не потеряет и не забудет (мы надеемся). А еще специальные органайзеры для чемодана – чтобы потом не перелопачивать все вещи в поисках одной нужной. И вдобавок компактный несессер для поездок – чтобы убрать, например, бритвенные принадлежности.

…Домоседа

Если его любимое времяпровождение – у телевизора или за компьютером, а выйти из своей уютной берлоги его заставит лишь апокалипсис, значит ваш мужчина – образец классического домоседа.

Уютная пижама или домашний костюм

Выходной костюм такому дарить нет смысла, а вот домашний – будет воспринят с восторгом. Главное, чтобы он был максимально мягким и уютным. Если вы уверены, что у мужчины все в порядке с чувством юмора, можете подарить даже кигуруми.

Ключница

Его дом – его крепость. И ключи от этой крепости должны храниться в самом красивом и надежном футляре. Чтобы не потерялись!

Главней всего – ключи от дома. И те, кто в этом доме ждут. Фото: https://baggins.ru/.

Дальше на ваш вкус – на кнопке или на молнии, ключи будут туда просто вкладываться или же крепиться на кольцо, чтобы не потерялись. Если есть сомнения в выборе, загляните в любой из магазинов сети Baggins, там вы точно найдете красивый стильный футляр для ключей.

Брелок для поиска ключей

Развивая предыдущую идею, можно добавить к футляру брелок для поиска ключей. Он крепится на связку и, например, если мы говорим о современных девайсах, подключается к смартфону. Тогда будет достаточно нажать кнопку на телефоне, чтобы гаджет «подал голос».

Плед с рукавами

Осмелимся предположить, что это мечта всех домоседов. Ведь из-под него не надо вылезать, чтобы налить себе еще чаю. Это и плед, и домашний костюм в одном флаконе. А если вы хотите намекнуть, что готовы разделить с ним зимние, да и все остальные вечера, выбирайте такой же плед, только на двоих.

Настольные игры

Если он любит сидеть дома, это еще не значит, что он не любит принимать гостей. «Монополия», «Твист», «Уно» - отличный выбор для игр в большой компании. Если же он любит «размять мозги», подарите ему головоломку. Сегодня их существует огромное множество, разных уровней сложности. И, кстати, многие выглядят как очень стильный интерьерный аксессуар.

… Спортсмена

Он в курсе не только, что такое ЗОЖ, но и из чего состоит аббревиатура КБЖУ. Он может отжаться сто раз и бегает по 10 километров даже почти не запыхавшись. В общем, спортсмен классический. И подарки ему нужны соответствующие.

Даже в праздник такого мужчину проще всего застать в спортзале. Фото: pixabay.com.

Спортивная сумка

Базис – для любого спортсмена! Сумку для фитнеса… ох, простите, для тренажерки мужчина будет выбирать так, словно от этого зависит его здоровье. Подарите ему лучшую! Такую, чтобы ткань была с защитой от влаги. Чтобы были и наружные карманы и внутренние – для мелочей. Чтобы был легкой и яркой, чтобы поднимала настроение. Чтобы была устойчивой к грязи и очень прочной.

Запутались в предпочтениях? Сориентироваться помогут в сети магазинов Baggins. Там представлен огромный выбор спортивных сумок, которые, кстати, при необходимости, легко превращаются в дорожные.

Отличный подарок для ревнителей ЗОЖ. Фото: https://baggins.ru/.

Фитнес-браслет

Может быть и немного банально, зато в точку. Фитнес-браслеты уже давно стали незаменимыми аксессуарами спортсменов. Если хотите действительно угодить и порадовать, выбирайте гаджет последнего поколения – который умеет, в том числе, и расплачиваться за покупки, например, в кафе спортивного центра. И обязательно обращайте внимание на предпочтения вашего спортсмена – если он любит плавать, браслет должен быть с защитой от влаги, занимается кросс-фитом – нужен пульсометр, и так далее.

Ежедневник «Дневник тренировок»

В таком ежедневнике можно будет составить график тренировок, отмечать собственные достижения, а также записывать изменения в объемах бицепсов и прочих мышц. Одним словом, записываем цель и фиксируем прогресс!

Спортивные перчатки

Во время тренировок они уберегают руки не только от мозолей, но и от растяжений, инфекций и прочих травм. Только не покупайте первые попавшиеся – их на самом деле очень много видов: для фитнеса, для турника, для кроссфита… В идеале при покупке стоит посоветоваться с консультантами спортивного магазина. Ну и, конечно, понимать, для какого вы их берете вида спорта и какого размера.

Спортивный дождевик

Для мужчины, который в любую погоду выходит на пробежку. Это может быть как обычная куртка, так и оригинальное пончо. Мы отдаем предпочтение второму варианту. Это не только необычно, но и функционально: под таким пончо можно укрыть даже небольшой рюкзак.

…Стиляги

Он следит за модой и обладает практически идеальным чувством стиля. Такому подойдут статусные подарки, подчеркивающие вкус вашего «стиляги».

А может, просто книгу подарить?... Фото: pexels.com.

Подарочный сертификат

В его любимый бренд-бутик, например. Или на индивидуальный пошив одежды или обуви. Идеальный вариант, если вы хотите, подчеркнуть его уникальность. Другая версия такого подарка – сертификат на консультацию стилиста или личного шоппера.

Спа-процедуры

Можно сколь угодно долго шутить на тему гендерных стереотипов, но мужчина, который следит за своим стилем, наверняка знаком с процедурами ухода за лицом и телом. Бани, массажи, сауны, и даже косметология – салоны все больше ориентированы на сильный пол.

Аксессуары из кожи

Они всегда выглядят дорого и стильно. И при этом подходят не только к классическим костюмам.

Так, например, в сети магазинов Baggins представлены самые разные ремни из натуральной кожи: черные, синие, коричневые, рыжие; с классической пряжкой и с пряжкой-«бляхой». Это точно тот аксессуар, который никогда не будет лишним.

Один из вариантов подарка для стильных мужчин. Фото: https://baggins.ru/.

Книга

Можно, конечно, электронную. Это модно и современно. И вы не попадете впросак с любимым писателем человека, которого одариваете. Но мы все же советуем обратить внимание на «бумажные» подарочные издания. Это может быть как художественная литература, так и нон-фикшн. Или тематические издания, посвящённые хобби вашего мужчины.

Мужские украшения

У стильного мужчины они точно должны быть! В тренде кожаные и силиконовые браслеты, в том числе с металлическими вставками, на которых можно сделать гравировку, кожаные шнурки с брутальными подвесками и тому подобные аксессуары.

…Компьютерщика

Неважно, айтишник он или же геймер, работает за компьютером или целыми днями смотрит смешные ролики в YouTube. Вот факт: ваш мужчина и его компьютер/ноутбук/планшет – одной целое. И сделать подарок одному без учета потребностей другого у вас вряд ли получится.

Искать подарок для любителя гаджетов лучше всего в интернете. Фото: pixabay.com.

Портативная клавиатура

Складывается пополам, подключается к смартфону или планшету через USB-порт или по Bluetooth. Легким движением руки его гаджет превращается в полноценное рабочее место, где бы он ни находился.

Совет: вместе с такой клавиатурой сразу дарите подставку под девайс, к которому она подключается. Так будет удобнее.

Портфель для ноутбука

Все свое ношу с собой – это про компьютерных гениев и маньяков. Если ноутбук, то и зарядное устройство для него, и карта памяти, и различные переходники и провода. А ещё желательно, чтобы там же лежал планшет, ну вдруг понадобится.

Одновременно практичные и модные кофры можно подобрать в сети магазинов Baggins. Кстати, там же найдётся и кофр-рюкзак.

Портфель для ноутбука тоже может быть стильным. Фото: https://baggins.ru/.

Внешний жесткий диск

Незаменимая вещь для человека, чья деятельность связана с хранением и обработкой большого объема информации. Впрочем, полезными такие накопители окажутся и для тех, кто любит смотреть фильмы в хорошем качестве, и для тех, кто ищет возможность сохранить семейные фотоархивы… И для меломанов, которые хотят слушать любимую музыку даже там, где нет интернета.

В общем, такой девайс никогда не будет лишним. И даже если у вашего мужчины такой уже есть, два – лучше, чем один. Особенно, если их объем от терабайта.

Беспроводные наушники

Лучший подарок для человека, которому надо сосредоточиться на экране в то время, когда вокруг шумят коллеги или домочадцы. Любимая музыка вместо какофонии голосов. И главное – никаких проводов, их у компьютерщика и так хватает.

Полезные помощники

Даже не будем выделять что-то одно: мини-пылесос для клавиатуры от USB, подогреватель для чашки, тоже от USB, оптическая мышь, надевающаяся на палец, поддержка для запястий, пульт для компьютера и так далее.