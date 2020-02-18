«Испугался, что смерть повесят на меня»: Бизнесмен рассказал, зачем хотел похоронить мать в бочке с мусором

Вечер у 39-летнего экскаваторщика из Петербурга Армена (имя изменено - прим.ред.) начался в духе детективного сериала. 41-летний знакомый бизнесмен Алексей попросил его закопать 200-литровую бочку на территории бетонного завода в деревне Новосергиевка Всеволожского района Ленобласти. Армен не отказал и взялся за работу. Правда, когда случайно задел ковшом крышку и бочка открылась, чуть не потерял сознание! Из емкости показалась человеческая голова.

- В бочке лежал труп женщины без внешних признаков насильственной смерти, - рассказывают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - Тело, предположительно, принадлежит 63-летней матери мужчины, который и привез бочку этому экскаваторщику.

В полицию о страшной находке сообщил перепуганный Армен. Он до сих пор не может отойти от шока.

- Слушай, друг, мне сейчас плохо, я не могу, - ответил на звонок журналиста "КП-Петербург" Армен. - Конечно, я испугался. Я, естественно, не знал, что там труп. Он порядочный человек. Он не мог убить. Это точно. Я не думаю про это вообще. Да, там была его мама. Но сначала он сказал, что в бочке мусор.

Самого 41-летнего коммерсанта тоже задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи проводят проверку. Но, предварительно, причин думать, что произошло убийство, нет.

- Мужчина сказал, что таким образом хотел похоронить свою мать, - пояснил источник "КП-Петербург". - Сказал, что она умерла естественной смертью, а он испугался. Думал, что его обвинят в ее убийстве. Вот и решил пойти на такой поступок. По поведению мужчина адекватный.

К слову, в бочке лежал еще чемодан с одеждой пенсионерки. Судя по всему, сын пытался имитировать отъезд матери из дома. Но все планы рухнули.