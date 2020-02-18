2020-02-18T16:34:35+03:00
Экономика

В Петербурге любовь к суши вытеснила страсть к кофе и пиву

Всего за год в городе на Неве открылось около сотни заведений общепита с японской кухней
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
А вот звание столицы «культурного пития» Петербург не оправдывает: число баров за год увеличилось незначительно.А вот звание столицы «культурного пития» Петербург не оправдывает: число баров за год увеличилось незначительно.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Пока вся страна налегает на кондитерку и пиццу, а столица балуется фрешами и смузи, в Петербурге лакомятся роллами и суши. Исследование общепита от «2ГИС» в очередной раз показало, что в культурной столице даже гастрономическая атмосфера особенная.

Аналитики изучили, сколько и какого общепита в 15 крупнейших городах России, и сопоставили их с данными за январь 2019 года. Выяснилось, что за год страна приросла почти 12 процентами заведений: по последним данным, их число превысило 52 400. Причем темпы увеличиваются, ведь всего пару лет назад общепит прирастал вполовину медленнее.

Активней всего новые заведения общепита открывают в Красноярске, Омске, Новосибирске, Москве и Уфе. Петербург с его 10 079 заведениями (плюс 11,9 процента) оказался на шестом месте рейтинга, но общероссийские темпы опередил.

Общепит в мегаполисах. Динамика 2019 года

Общепит в мегаполисах. Динамика 2019 года

Самыми развивающимися форматами в стране в 2019 году были точки с безалкогольными напитками, кофейни и кондитерские, пиццерии.

– Заметное увеличение числа мини-кофеен и фреш-баров на оживленных улицах городов и в торговых центрах, эксперты связывают не только с востребованностью, но и с низкой стоимостью запуска таких точек относительно других форматов, – отмечают аналитики. – Пиццерии же развиваются, в том числе, благодаря сотрудничеству с сервисами готовой еды.

Но в Петербурге в лидерах – суши-бары. За год их число выросло в полтора раза и достигло 325. По растущей любви к японской кухне Петербург опережает только Уфа: в башкирской столице количество суши-баров за год подскочило на 81 процент (правда, всего до 49 заведений).

Как изменился петербургский общепит за 2019 год

Как изменился петербургский общепит за 2019 год

А в Москве, например, суши-бары вообще на последнем месте: за 12 месяцев их число увеличилось лишь на четыре процента. Белокаменная сделала ставку на фреш-бары и мини-кофейни. В городе на Неве эти форматы тоже развивают, но менее стремительно.

К слову, звание столицы «культурного пития» Петербург не оправдывает: число баров за год увеличилось незначительно. По данным на январь, их насчитали 1 417 штук. В этом Северная столица поддерживает общероссийскую тенденцию.

Как развивались форматы общепита в России в 2019 году

Как развивались форматы общепита в России в 2019 году

– Количество кофеен превысило количество баров: на январь 2020 года в российских миллионниках работают 5 879 баров, а число заведений с кофе и выпечкой вместо алкоголя достигло 6 836, – отмечают исследователи. – Впервые за последние годы кофе одержало победу над пивом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Олег Дерипаска заставил США рассекретить основания санкций
Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) по распоряжению суда представило список ранее «совершенно секретных» оснований для включения российского промышленника Олега Дерипаски в санкционный список
Новости 24
Путин 19 февраля приедет в Петербург почтить память Собчака
Многострадальный памятник «Первым строителям Петербурга» могут восстановить
Яхт-клуб на Петровской косе хотят защитить от застройки
В Гатчинском районе изнасиловали сразу двух пьяных школьниц
Международный банковский институт в Петербурге будет носить имя Анатолия Собчака
Инженер депо украл 20 колесных пар от вагонов
СОБР взял штурмом подпольное казино на Фонтанке
Шторм повалил на дороги Ленобласти 120 деревьев
Грабитель отнял у петербурженки пакет с зубными протезами
Вход в метро «Сенная площадь» С 20 февраля ограничат на два месяца
В честь 23 февраля для мужчин вход в музей Царского Села сделают бесплатным
Побелевшая от сбросов химии река Луга вызвала опасения эко-активистов
В Ленобласти экскаваторщик нашел труп женщины в 200 литровой бочке, которую его попросил закопать бизнесмен