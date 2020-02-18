В Петербурге любовь к суши вытеснила страсть к кофе и пиву

Пока вся страна налегает на кондитерку и пиццу, а столица балуется фрешами и смузи, в Петербурге лакомятся роллами и суши. Исследование общепита от «2ГИС» в очередной раз показало, что в культурной столице даже гастрономическая атмосфера особенная.

Аналитики изучили, сколько и какого общепита в 15 крупнейших городах России, и сопоставили их с данными за январь 2019 года. Выяснилось, что за год страна приросла почти 12 процентами заведений: по последним данным, их число превысило 52 400. Причем темпы увеличиваются, ведь всего пару лет назад общепит прирастал вполовину медленнее.

Активней всего новые заведения общепита открывают в Красноярске, Омске, Новосибирске, Москве и Уфе. Петербург с его 10 079 заведениями (плюс 11,9 процента) оказался на шестом месте рейтинга, но общероссийские темпы опередил.

Общепит в мегаполисах. Динамика 2019 года

Самыми развивающимися форматами в стране в 2019 году были точки с безалкогольными напитками, кофейни и кондитерские, пиццерии.

– Заметное увеличение числа мини-кофеен и фреш-баров на оживленных улицах городов и в торговых центрах, эксперты связывают не только с востребованностью, но и с низкой стоимостью запуска таких точек относительно других форматов, – отмечают аналитики. – Пиццерии же развиваются, в том числе, благодаря сотрудничеству с сервисами готовой еды.

Но в Петербурге в лидерах – суши-бары. За год их число выросло в полтора раза и достигло 325. По растущей любви к японской кухне Петербург опережает только Уфа: в башкирской столице количество суши-баров за год подскочило на 81 процент (правда, всего до 49 заведений).

Как изменился петербургский общепит за 2019 год

А в Москве, например, суши-бары вообще на последнем месте: за 12 месяцев их число увеличилось лишь на четыре процента. Белокаменная сделала ставку на фреш-бары и мини-кофейни. В городе на Неве эти форматы тоже развивают, но менее стремительно.

К слову, звание столицы «культурного пития» Петербург не оправдывает: число баров за год увеличилось незначительно. По данным на январь, их насчитали 1 417 штук. В этом Северная столица поддерживает общероссийскую тенденцию.

Как развивались форматы общепита в России в 2019 году

– Количество кофеен превысило количество баров: на январь 2020 года в российских миллионниках работают 5 879 баров, а число заведений с кофе и выпечкой вместо алкоголя достигло 6 836, – отмечают исследователи. – Впервые за последние годы кофе одержало победу над пивом.