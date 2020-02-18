Никакого волшебства: В Петербурге «секта» эзотериков «Орден пути» использовала психотропы и выкачивала из адептов миллионы рублей

«Орден пути» - это синтез науки, эзотерических знаний и оккультных учений. Братство магов проводит обучение магии и парапсихологии по собственным программам», - так описывали свою деятельность члены петербургской общины эзотериков, к которым сегодня нагрянула полиция. Правда, оперативников больше интересовало, не как стать волшебником, а как сектанты обманывают своих адептов. И вот, что удалось узнать.

Основатель культа - 52-летняя гражданка двух стран - Литвы и России Гайва, но в общине называла себя "магистром". Вместе со своими друзьями и родственниками она обучала клиентов довольно необычным вещам - "как стать магом и развить сверхспособности", "жречество, идолопоклонничество, основы колдовства" и "противостояние глобальным угрозам". Плата за такие курсы исчислялась в десятках, а иногда и в сотнях тысяч долларов.

У членов группы нашли оружие Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Оперативники Центра по противодействию экстремизму и СОБР Росгвардии обыскали несколько квартир общины и ее штабы - в списке несколько адресов.

Оружие изъято Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

- Деятельность данной организации в налоговом органе официально не зарегистрирована, - поясняют в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - Клиентами сообщества, по данным полиции, на сегодняшний день являются 30 – 40 человек. Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в августе 2019 года. Полицейские установили помещение конюшни в Ломоносовском районе Ленобласти, а также ряд квартир фигурантов в Петербурге, офис на набережной реки Фонтанки и несколько других помещений, арендованных под собрания.

Полицейские нашли шкуры животных Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

"Орден пути" работает с 2001 года. Эзотерики, как поясняют силовики, поначалу оказывали своим адептам "психологическую помощь на платной основе". А в 2006 году Гайва организовала эзотерическое общество, которое занималось тренингами.

- В процессе проведения таких тренингов необходимо профессиональное присутствие психолога или психотерапевта, однако такие специалисты в данном обществе отсутствовали, - поясняют полицейские.

Зачем нужны шкуры тигров и волков - неизвестно Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Учеником "Ордена пути" при этом мог стать не каждый. Для этого нужно высшее образование и деньги. Адепты предлагали своим клиентам купить мнимый оберег - некий "защитный купол". Цена на него варьировалась от 20 до 300 тысяч рублей. "Купол" можно было купить как для защиты человека, так и отдельной коммерческой организации, то есть оптом и по более выгодной цене. Удобно.

Атрибутика общества ордена Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Глава общества - "магистр Гайва" - четко распределила роли в своей организации. Заместителями магистра были ее подруга и дети: сын, на которого зарегистрирован психологический центр, и дочь-студентка. Также в "ордене" имелся свой "кредитный инспектор", ей оказалась гендиректор одного концертного агентства. Силовики задержали и казначея секты. В "секте" был даже семейный врач! На самом деле это обычная заведующая терапевтического отделения поликлиники, но помогала она не меньше остальных.

Полицейские задержали организаторов ордена Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

- Врач выписывала главе и ее знакомой рецепты на покупку лекарств, относящихся к перечню наркотических и психотропных веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации, - добавляют в ведомстве.

Расследование этого громкого дела может занять несколько месяцев. Полицейским еще предстоит выяснить, откуда и для чего в доме "сектантов" кроме эзотерической литературы хранилось оружие, кинжалы и шкуры убитых животных.