2020-02-18T18:43:01+03:00
Общество

Рыбаки Петербурга просят разобраться с ценами на корюшку и местами для ее продажи

А также пресечь спекуляцию на сезонном деликатесе
Полина ЖУКОВА
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Рыбаки Петербурга и Ленобласти просят разобраться с ценами на корюшку.Рыбаки Петербурга и Ленобласти просят разобраться с ценами на корюшку.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Скоро весна, а значит, на прилавках появится корюшка и запахнет огурцами. Однако вокруг рыбного петербургского «бренда» сегодня не все спокойно. Речь идет о торговле. Сейчас рыболовецким организациям очень трудно продавать корюшку горожанам напрямую. Для самих петербуржцев это означает, что за рыбку они переплачивают в несколько раз. Ведь добытчикам приходится сбывать ее «за копейки» перекупщикам, а те – накручивают итоговую цену. Так что продавать крупную корюшку спекулянты могут и за 800 рублей, когда сами отдали за нее около 200 рублей.

В городе взялись разрешить эту несправедливость. К депутатам обратился Профсоюз работников рыбного хозяйства Петербурга и Ленобласти. После чего в ЗакСобрании обсудили вопрос снижения стоимости местной рыбы и мест для торговли. По словам рыбаков, они практически лишены возможности продавать. Раньше, например, были автолавки – специальная программа в городе разрешала их использовать в сезон. И петербуржцы могли купить рыбку из первых рук. Да и по смешной цене – не больше ста рублей. Но сейчас все работает по-другому. Да, есть специальные сезонные места под торговлю. Их выделяют по схеме размещения нестационарных торговых объектов. Но чтобы место заполучить, нужно пройти торги. А это не все рыболовецкие организации могут потянуть.

– По словам членов профсоюза, в настоящее время программа размещения нестационарных торговых объектов работает не должным образом, не обеспечивая возможность продажи рыбы производителями по социальным ценам, – рассказали в пресс-службе ЗакСобрания.

По словам рыбаков, они практически лишены возможности продавать улов. Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам рыбаков, они практически лишены возможности продавать улов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Кроме того, места эти малопроходимые – явно не у станций метро. И продавать там невыгодно. Поэтому в городе собираются поддержать малый и средний бизнес. Теперь в Петербурге создадут рабочую группу, куда войдут и чиновники, и депутаты, и представители рыболовецких предприятий. А пока парламентарии вынесут на обсуждение инициативу, которая сможет поддержать добросовестных арендаторов. Они подумают над возможностью заключать договор на новый срок без проведения торгов для тех, кто уже показал себя хорошим арендатором. А также и над упрощенным порядком таких договоров.

КСТАТИ

Всего в Петербурге сегодня около 40 рыболовецких предприятий, который занимаются именно корюшкой. В Ленобласти таких хозяйств около 50. Ежегодно они вылавливают около 1400 тонн корюшки.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Как повлияет на корюшку аномально теплая зима в Петербурге?

Юрий ШЕВЧУК, эколог, руководитель Северо-Западной общественной организации «Зеленый крест»:

– Теплая погода вызывает большое цветение цианобактерий, они всю зиму спокойно пережили в теплой воде. И продолжают развиваться. Соответственно, они поглощают кислород. Чем теплее вода – тем меньше в ней кислорода. Чем меньше кислорода – тем меньше там рыб. И вообще рыбаки всех времен и народов знают: чем холоднее вода, тем вкуснее рыба. Поэтому корюшки не будет большее, скорее вариант – меньше. А что касается того, пойдет ли корюшка раньше из-за тепла – это вряд ли, потому что у них созревание организма от этого не зависит. Ведь это не птицы, которые раньше могут вернуться с юга. Рыба пойдет на нерест тогда, когда сформируется для этого организм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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