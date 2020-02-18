«Ищите шинку рядом»: В одном из дворов Петербурга неизвестные рассыпают гвозди

Во дворе дома по улице Хасанская, 24 в Петербурге на проезжей части неизвестные рассыпали гвозди. Кто это сделал и для чего – пока непонятно. Но то, что владельцам как минимум шести автомобилей придется раскошелиться на новую резину – это факт! О случившемся в соцсети написал один из пострадавших – местный житель Денис Некифиров.

- Вчера достал из колес своей машины 7 гвоздей! Друзья-водители ко мне приезжали на неделе и тоже на них наткнулись. Прошелся по двору – у многих колеса спущены, а на дороге темные и ржавые гвозди. И они далеко не строительные, а советские сапожные с квадратной шляпкой. Такие сейчас даже не купишь, – рассказал «КП» Денис Некифиров. - И это ведь уже не первый случай! Чуть больше месяца назад было тоже самое. Я даже машину перестал ставить во дворе. Месяц не знал горя. А тут снова решил парковаться на старом месте около дома. И опять двадцать пять!

Испорчены шины на нескольких машинах. Фото: Денис Некифиров

Именно поэтому мужчина решил опубликовать пост в соцсетях. Подумал, возможно найдутся еще пострадавшие, удастся разобраться, кто к этому причастен. На запись Дениса в соцсети откликнулся Владимир Винник. Как оказалось, его сосед. Чуть меньше двух месяцев назад, перед Новым годом, Владимир обнаружил в двух колесах своего авто по два-три точно таких же гвоздя.

- Обычно автомобиль оставляю на платной автостоянке, а тут нужно было покрутиться, поэтому решил пару дней во дворе парковать. И вот тебе подарочек на праздник! Приятного, конечно, мало. Тем более пострадала новая резина, купленная за две недели до случившегося, - поделился собеседник. – Сразу поехал в шиномонтаж, который находится неподалеку. Не поверите, там уже стояли четыре машины с такой же проблемой. Через какое-то время подъехали еще две и тоже с проколотыми шинами. Даже стало интересно, а не с одного ли мы все двора: собрались ведь в одно время и с одинаковой бедой. Интуиция меня не подвела.

Мужчины недоумевают, кому и зачем захотелось напакостить автовладельцам. По этому поводу в комментариях под постом даже появились нешуточные обвинения: «Может шинка рядом пустует!», «Ближайший шиномонтаж», «Ищите шинку рядом! Это их работа!», «В шинках сейчас не сезон. Вот и крутятся как могут». Да и пострадавшие этого факта не исключают.

Гвозди были раскиданы по всему двору. Фото: Денис Некифиров

Мы связались с шиномонтажной мастерской на Хасанской, которая располагается вблизи дома и пользуется спросом у местных. Сотрудники отрицают свою причастность. Уверяют, что им это даже не выгодно!

- У нас большая сеть, работы хватает. Нет смысла этим заниматься, - пояснил работник СТО Александр. – Да и слесарной работой выгоднее заниматься, чем шиномонтажной. Извлечь из шин гвозди – 300 рублей. А времени занимает немало.

К слову, есть неподалеку еще несколько небольших автосервисов. Но утверждать, что именно один из них причастен к этому, никто, конечно, не может!

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