2020-02-19T12:13:38+03:00
Звезды

«Ждут когда случатся трупы»: Жители Красноярска пожаловались Сергею Шнурову на смог

Он, как водится, ответил на проблему стихами
Петр КИБЕР
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Сергей Шнуров ответил на жалобу красноярцев о смоге.Сергей Шнуров ответил на жалобу красноярцев о смоге.Фото: Александр ГЛУЗ
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Жители Красноярска, признанного городом с одним из самых сильных загрязнений воздуха в мире, пожаловались на смог. Причем не кому-нибудь, а лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.

- Сергей! Ни до кого не можем достучаться. Живем вот в таких условиях. Мы болеем, мы задыхаемся. Готовы все бросить и уехать. Наша власть нас не слышит, может она услышит вас! - говорится в обращении с фото, на котором запечатлен смог на улицах Красноярска.

Музыкант, как ни удивительно, ответил на жалобу красноярцев. Но как водится, сделал это в стихотворной форме. И саму просьбу и ответ он опубликовал в своем «Инстаграме».

Жители Красноярска написали Шнуру. Фото: instagram.com/shnurovs

Жители Красноярска написали Шнуру. Фото: instagram.com/shnurovs

«Я чего-то не пойму, Тема всем неинтересна? Красноярск стоит в дыму, Люди пишут, мол ****** (конец - прим.ред.) нам.

В новостях молчат. Ни строчки. Ни пол-строчки, даже мема. Типо эти заморочки, Чисто местная проблема.

Эти новости некрупны? Темка- так себе слаба? Ждут когда случатся трупы, вот тогда забьют в набат.

Да и то не очень сразу. Срочно? Точка. Запятая. Можем освещать заразу, Только если из Китая

В комментариях пользователи соцсетей уже поблагодарили Шнура за внимание к проблеме и отметили, что проблема касается не только Красноярска, но и Омска, Забайкалья и так далее: «Было бы очень смешно, если бы не было так грустно; Добавьте еще Забайкалье, в частности Читу; В Омске также».

А криком души стало отсутствие в аптеках медицинских масок, которые скупили из-за истерии с коронавирусом.

- Китаю мы помогаем, маски исчезли из наших аптек. А на своих граждан плевать, пусть задыхаются, меньше пенсий платить в будущем, - пишут в комментариях возмущенные сибиряки.

17 февраля Красноярск возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире. Фото: airvisual.com/world-air-quality-ranking

17 февраля Красноярск возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире. Фото: airvisual.com/world-air-quality-ranking

Отметим, что по данным онлайн-сервиса мониторинга AirVisual 17 февраля 2020 года Красноярск возглавил рейтинг городов мира с самым грязным воздухом.

В минувшую пятницу в городе даже вводили режим «черного неба», когда из-за неблагоприятных погодных условий людям рекомендуют не выходить на улицу и реже открывать окна.

Впрочем, на данный момент из списка ТОП-50 AirVisual Красноярск исчез.

ИСТОЧНИК KP.RU

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