Директор ДК имени Горького: Призвание - нести людям радость

Три года назад первый Дом культуры Ленинграда - ДК имени Горького - отметил свое 90-летие. А в этом году свой 70-летний юбилей отпраздновал его руководитель Анвар Сайтбагин. «Комсомолка» побывала во дворце и навестила юбиляра.

Удивительные рядом

- Мне удивительно повезло посвятить себя клубной деятельности! Пожалуй, моим первым организаторским опытом был опыт старшего пионервожатого в Ташкентской области - в большом лагере на четырнадцать отрядов по шестьдесят человек в каждом. Обычным вожатым я пробыл всего три или четыре дня, затем меня повысили, хотя у меня не было даже педагогического образования. Мало того, под моим руководством оказались студенты-третьекурсники педагогического института, проходившие там практику. Провел в лагере три сезона. Так прорезалось призвание.

- Как же Вы попали в профессию?

- Можно сказать, повезло. Окончив школу, стал ходить во Дворец культуры: играл в народном театре, занимался художественным словом. И директор ДК стала утверждать, что культурно-массовая работа - это мое. Уговорила, я перешел с комсомольской работы в ДК и стал заведующим культурно-массовым отделом. Только тогда я понял: действительно, мое! Есть возможность делать для людей что-то конкретное, приносить им радость. Работал по 24 часа в сутки и буквально жил при дворце…

Всю жизнь Господь посылал мне удивительных людей... Я из сибирских татар. В доме было десять детей. Отчим был суровым человеком, сказал: «Бери свои расходы на себя». Когда пришел в школу забирать документы, меня попросили зайти к завучу, Анфисе Ильиничне Черняевой. Она сказала: «Анвар, у сына комната отдельная, будете вместе жить, питаться у нас будешь: где трое, там и четверо». Благодаря Черняевым я и окончил десять классов.

Три дворца

- Как Вы оказались в Ленинграде?

- Комсомол дал мне направление в МГУ, а профсоюзы - в Высшую профсоюзную школу (ныне Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов). Выбрал Ленинград не задумываясь. Педагоги у меня были просто сказка, а ректор, Леонид Григорьевич Белкин, - чудо-человек. Окончил вуз в 1977 году как «организатор-методист культурно-просветительной работы высшей квалификации». Квалификацию наш вуз всегда давал замечательную, чем и сейчас знаменит. А когда мне было пятьдесят, защитил там же кандидатскую по педагогическим наукам. Если честно, было трудно. Хотел бросить эту затею. Но мои любимые учителя Владимир Евгеньевич Тригодин, Дженни Николаевна Катышева и руководители диплома Александр Петрович Марков и Григорий Михайлович Бирженюк вовремя привели в чувство: «Бросить?! Да ты что!»

- Сколько в Вашей биографии было дворцов культуры?

- Три. И во всех - невероятно творческие коллективы, которые работали, будто единый механизм. Успехами я обязан коллегам. Начинал в ДК «Нива» в Шушарах (ныне снесен). Делали все с нуля: оснащали, оборудовали, расставляли мебель - и наконец открылись в год Олимпиады, в 1980-м.

Затем меня перевели в ДК имени Капранова у Московских ворот. Но так как под дворцом построили метро, и оно проходило очень близко к поверхности, здание стало быстро рушиться. Сижу работаю в кабинете, поезд проходит - люстры звенят. Держал этот рушащийся дворец на своих плечах восемнадцать лет. Времена были тяжелые, но удалось не отдать ДК ни бандитам, ни государству. В конце концов его продали, потому что сохранить аварийное здание было невозможно. А я оказался здесь, в ДК имени Горького.

Анвар Сайтбагин с актерами Александром Ширвиндтом и Верой Васильевой. Фото: Личный архив героя публикации.

Комфорта и зрелищ

- Состояние ДК имени Горького тоже было не лучшим?

- Борюсь за его сохранение с самого прихода, то есть уже пятнадцать лет. Я пришел за два года до его 80-летия. Зал был запущен: ни одного кап- ремонта с самого открытия в 1927 году! Получили от проф- союзов ссуду, привели зал в порядок, сделали ремонт.

Хотя ДК - федеральный памятник, государство средств на него не выделяет, ведь он в профсоюзной собственности. За десять лет заработали и вложили в ремонт еще 145 миллионов: поменяли трубы и батареи, окна и мебель, аппаратуру и свет. Но что сделать пока не можем, так это фасады.

- Когда их нужно отреставрировать?

- До конца 2021 года. Чтобы сохранить памятник, ДК решено продать. Дворец покупает Ленинградская область. Но что тревожит: коллективы могут остаться за пределами ДК. А ведь коллективы уникальные: ансамблю имени Трояновского 120 лет, хору имени М. С. Заринской более 40.

- Насколько изменилась культурно-массовая работа за годы, что Вы ею занимаетесь?

- Раньше у нас не болела голова о том, как бы заработать, и мы могли сосредоточиться на воспитании - нравственном, эстетическом, этическом, патриотическом. Была идеология. Сейчас говорят, что нужно делать упор на военно-патриотическое воспитание. Но без культуры, которую, увы, ставят на последнее место, сделать это невозможно. Нужно менять форматы, в том числе и в культмассовой работе. Ну и, конечно, главное - учить новое поколение заботиться о своем культурном уровне. Наше поколение поможет.

В годы войны ДК был ближайшим в Ленинграде к линии фронта.Фото: Олег ЗОЛОТО

СПРАВКА «КП»

Анвар Ризванович Сайтбагин - директор ДК имени Горького, заслуженный работник культуры России и Республики Татарстан, кандидат педагогических наук. Кавалер ордена Дружбы и ордена Почета. Награжден знаком Федерации независимых профсоюзов России «За активную работу в профсоюзах» и медалью Татарстана «За доблестный труд», двумя благодарностями Президента России и грамотой Правительства России, почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом», медалью святого Апостола Петра и золотой медалью ЗакСа Санкт-Петербурга. Женат, дважды отец и дважды дедушка.

КОНКРЕТНО

На сегодня в ДК занимаются тридцать любительских коллективов с двумя тысячами участников. Из них семь - народные и образцовые, четырнадцать ансамблей организованы самими сотрудниками ДК: в девяти коллективах занятия платные, в пяти бесплатные. Остальные шестнадцать клубов - детских и взрослых - арендуют помещения ДК. Кроме того, во дворце занимаются 26 творческих коллективов национальных диаспор.

В числе выдающихся коллективов ДК имени Горького:

- Театр балета

- ансамбль испанского танца «Примавера»

- Академический женский хор имени Заринской

- образцовый детский ансамбль танца «Дебют»

- театр эстрадной песни «Зурбаган»

- казачий ансамбль «Атаман»

- ансамбль русской песни «Колесо»

- Великорусский оркестр народных инструментов

- образцовый детский ансамбль бального танца «Созвездие»

- студия ирландского танца «Шемрок»

- изо-студия «Контраст».

НА ЗАМЕТКУ

Дворец культуры имени Горького (изначально ДК Московско-Нарвского района) был построен в 1927 году архитекторами Гегелло и Дмитриевым в качестве первого ДК Ленинграда. Открытие здания в стиле конструктивизма приурочили к десятой годовщине Октября. Спустя два года ДК присвоили почетное имя Максима Горького, при этом писатель присутствовал на церемонии лично. В 1937-м проект Гегелло удостоили Гран-при Всемирной выставки в Париже, а в 1968-м здание признали памятником. Единственное учреждение культуры в СССР, награжденное орденом Трудового Красного Знамени.

ДК имени Горького стал ближайшим к линии фронта Домом культуры, который не закрывался ни на один день в Великую Отечественную войну. И по сей день блокадники и их потомки рассказывают, как «бегали в кино» во дворец у Нарвских ворот. На крыше ДК располагался пост МПВО.

В советское время в ДК выступали лучшие театры Ленинграда и Москвы, в том числе театр Мейерхольда. На его сцену поднимались Владимир Маяковский, Клавдия Шульженко, Леонид Утесов, Андрей Миронов. Много лет здесь выступал Аркадий Райкин. Помнят стены и Дюка Эллингтона с оркестром, и Дина Рида.