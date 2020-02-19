Дневник риелтора: «Сегодня они надуют клиента, а завтра и государство!»

Брокер, маклер, риелтор - все эти слова для многих заменяются одним, но емким «мошенники». Зачастую, обращаясь за помощью в агентство недвижимости, люди выходят оттуда без денег, а в худшем случае и без жилья. Владелица собственного риелтерского агентства рассказала «КП», почему в этом бизнесе так много обмана и как не попасть в руки мошенников.

«МИР ДЕРЖИТСЯ НА ОБМАНАХ»

- Риелтор – это человек, который может найти множество способов «вытащить» деньги с клиента. Наша прибыль строится на комиссии, которая закладывается в стоимость объекта. Половину этой суммы нужно отдать агентству, поэтому приходится выкручиваться. Так и появляются схемы, с помощью которых людей «разводят» на деньги. Самая популярная из них - список с несуществующими номерами. При составлении договора, риелтор просит всю комиссию или ее часть авансом. Вы платите и взамен получаете список номеров, дозвониться по которым, конечно, невозможно. Многие почему-то ведутся на это, хотя обман очевиден с самого начала.

Мир многих недобросовестных риелторов держится на обманах, ухищрениях и хитростях. Сегодня они «надуют» клиента, а завтра и государство. Я говорю про истории с «обналичиванием» материнского капитала. Бывает, что родителям срочно нужны деньги, и они вспоминают про свою «кубышку». После чего обращаются в агентство недвижимости, где им помогают раньше срока получить желаемое. Делается это просто. Риелтор находит где-нибудь в деревне полуразваленный или уже несуществующий дом тысяч за 50, а в договоре проводит его за полную сумму материнского капитала. Часть денег, естественно, отходит агентству, часть финансовой организации, а уже оставшиеся (примерно половину) получает клиент.

Купить квартиру - полбеды. Куда сложнее найти грамотного и, главное, честного риелтора.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

МЕСТЬ БУДЕТ ЖЕСТОКОЙ

Я думаю, что порядочность зависит не от профессии. Нельзя сказать, что злые, беспощадные риелторы обманывают ни в чем неповинных клиентов. Некоторые посетители оказываются настолько коварными, что не уступят ни одному брокеру. На какие только ухищрения не шли люди, чтобы не платить нам комиссию. Чаще всего попадаются «умники», которые, после знакомства со своим потенциальным покупателем или продавцом, пытаются договориться с ним и отказаться от работы с агентством. Поэтому мы никогда не даем клиентам обменяться контактами, но самые хитрые находят способы это сделать.

Некоторые во время показа дома или квартиры незаметно обмениваются бумажками с номерами телефонов, некоторые караулят хозяина жилья у подъезда или под разными предлогами выпрашивают номер у нас. Но с риелторами так лучше не шутить. Были случаи, когда мы оформляли документы на ипотеку, банк давал одобрение, а клиент вдруг решал, что может справиться без нас. Но в такие моменты люди, видимо, забывают, что наш бизнес строится на связях, поэтому ипотеку эти люди больше получить не смогут.

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ» ЮРИСТЫ СОРВУТ СДЕЛКУ

В нашей профессии множество положительных моментов. Один из них – это возможность общаться с совершенно разными и, зачастую, весьма интересными. Но встречаются и те, общение с которыми запоминается надолго. К примеру, одна из клиенток, которой мы помогли с продажей дома, попросила оставить ее деньги у нас в офисе, а потом приходила и ежемесячно забирала какую-то небольшую часть. Встречались и люди, которые просто не умели считать деньги, постоянно просили нас заниматься этим. Больше всего раздражают клиенты, которые приходят на сделку со своим юристом. Часто никакой это не юрист, а просто знакомый, который недавно покупал или продавал квартиру. Эти «профессионалы» проверяют каждую точечку в договоре и нередко срывают крупные сделки. Также из-за частой работы с неблагополучными семьями, можно услышать много интересного и пугающего об условиях жизни. Я знакома с матерью пятерых детей, которые спят там, где упадут, в буквальном смысле слов. А некоторые родители кормят своих малышей одной кашей на воде, считая, что того им достаточно. И таких историй много, просто рассказывать о них не принято.

НА ЗАМЕТКУ

Берегите свои деньги

Нельзя защитить себя от мошенничества на сто процентов, но можно попытаться это сделать, если вовремя понять, что вообще происходит вокруг. Вот несколько советов, как не попасть в руки недобросовестных риелторов:

1. Включите «сарафанное радио». В поисках хорошего агентства недвижимости обратитесь к знакомым, возможно, именно они подскажут вам проверенного риелтора.

2. Не видитесь на низкие цены, в большинстве случаев это лишь приманка.

3. Если вы звоните по объявлению, потому что хотите посмотреть объект, а вас приглашают сначала прийти в офис, бросайте трубку, а то и не заметите, как останетесь без копейки в кармане.