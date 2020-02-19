Эффект Дудя: в Петербурге стало вдвое больше желающих узнать свой ВИЧ-статус

Уже вечером того же дня, когда вышел фильм журналиста Юрия Дудя (по данным на 19 февраля выпуск посмотрели 14 млн просмотров, - примеч.Ред.) о том, какова обстановка с ВИЧ в России, в анонимный кабинет городского СПИД-центра в Петербурге пришли 70 человек. Сотрудники были удивлены: обычно столько пациентов насчитывается в течение дня. Теперь их в два раза больше.

- Большинству обратившихся к нам - от 25 до 45 лет. Это хорошо, что тех, кто хочет знать свой ВИЧ-статус стало больше, - говорит заместитель главного врача СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Татьяна Виноградова. – Важно помнить, что эта инфекция поражает всех. Ей не важно, сколько вам лет, какое у вас образование, где вы работаете. Тезис «ВИЧ – касается каждого», к сожалению, верен. Кроме того, мы не можем поставить человеку диагноз, если он сам не пришел и не сдал анализы. А придет он только в том случае, если в его жизни произошло что-то, что его насторожило.

По словам медиков, сегодня большинство заразившихся получили свой ВИЧ-положительный статус после незащищенного полового контакта. Таких, по результатам прошлого года, 85%. Чтобы такого не происходило, есть элементарное и вместе с тем гениальное средство – пользоваться презервативами.

- Презерватив – это единственное, что защитит от ВИЧ человека здорового, - поясняет Татьяна Виноградова. – Но если все уже случилось, нужно обязательно прийти и провериться. Если вышло так, что вы заразились, лучше всё же знать свой статус, чем не знать. Человек станет принимать терапию, и продолжительность его жизни будет средней. Если правильно лечиться, вы не заболеете сами и не передадите вирус другим.

Герой программы Юрия Дудя, директор петербургской организации "Спид, статистика, здоровье" Денис Гордлевский. Фото: стоп-кадр из программы

Где в Санкт-Петербурге можно пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ

СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»:

Анонимный кабинет:

наб. Обводного канала, д.179, 1-й эт., каб.109,

пн.-чт.: 09:00-19:00, пт.: 09:00-13:00, +7 (812) 575-44-05.

Пункт Профилактики ВИЧ-инфекции:

наб. Обводного канала, д.179 (во дворе, вход под арку и направо),

пн.-пт. с 12.00 до 18.00, +7 (952) 362-87-83.

СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина»

Анонимные кабинеты:

Миргородская ул., д.3 (здание поликлиники, каб. №3) пн.-пт.: 09:00-15:00, +7 (812) 325-98-54 (регистратура);

Пискарёвский пр., д.49, к.1, пн.-пт.: 09:00-15:00, +7 (812) 777-80-11 (регистратура).

Пункт Профилактики ВИЧ-инфекции:

Анонимный кабинет:

ул. Миргородская д. 3, (вход с улицы Кременчугская, в здание приемного покоя), пн.-пт.: 09:00-16:00, +7 (812) 717-89-77

СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница», Петроградское отделение

Пункт профилактики ВИЧ-инфекции:

СПб, ул. Б. Пушкарская, д. 13, тел. +7 (812) 232-86-03. График работы консультанта: вторник, четверг с 15.00 по 20.00, +7 (950) 031-02-30.

ГКУЗ Ленинградской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

Анонимный кабинет: Санкт-Петербург, ул. Мира, д.16, 2-й этаж, кабинет 13,14 пн.-пт.: с 9.00 до 16.00, +7 (911) 927-65-68 (горячая линия по вопросам ВИЧ-инфекции, пн.-пт.: с 9.00 до 16.00).

Ассоциация Е.В.А.

Санкт-Петербург, метро Балтийская, ул. Шкапина, д. 4, офис 602, пн.-пт. с 10.00 до 18.00.

СПб БОФМСП «Гуманитарное действие»

В нескольких районах города около станций метро работают мобильные лаборатории, где можно бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить консультацию специалиста. Звоните на «горячие линии» проектов:

"Профилактика ВИЧ-инфекции среди общего населения"

+7 (952) 362-90-68 (пн.–пт.: 10:00-22:00)

"Профилактика ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотиков"

+7 (952) 362-87-85 (пн.–пт.: 10:00-22:00)

"Профилактика ВИЧ-инфекции среди секс-работников"

+7 (931) 210-30-07 (пн.–пт.: 10:00-22:00)

БФ «Диакония»

Мобильный пункт профилактики "Автобус Милосердия". По будним дням, телефон +7 (964) 342-62-68 (пн.–пт.: 10:00-20:00).

МОО «Позитивный диалог»:

Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 3 (корпус 2), каб. 33-35 (4 этаж).

Тел.: +7 (812) 717-89-90, +7 (911) 297-24-44, пн.-пт. с 12.00 до 17.00

АНО «Центр «Гигиея»

По вопросам деятельности организации звоните:

+7(812) 907-23-69, пн.-пт. с 18.00 до 21.00

БФ «Астарта»

Профилактика ВИЧ-инфекции и ИППП среди секс-работниц/ков. Пн.-пт. с 12.00 до 16.00 , телефон +7 (911) 167-99-74, возможны выезды (аутрич) в пн. и вт.

Инициативная Группа поддержки и взаимопомощи "No ВИЧ OK" Санкт-Петербург

По возможным вариантам тестирования на ВИЧ (экспресс-тестирование, самотестирование и т.д.): Павел Костин +7 (906) 279-29-33.

Анонимные Наркоманы

на территории РБОО «АЗАРИЯ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Подьяческая, д. 34, каждый вторник с 18.00 до 21.30 сотрудники БФ "Диакония" тестируют на ВИЧ-инфекцию, и консультирует по дальнейшим действиям.