2020-02-19T16:09:18+03:00
Новости компаний

Россияне увеличили траты на подарки любимым на 20%

Больше всего денег ушло в рестораны
Степан СТЕПАНОВ
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Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.
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ВТБ провел анализ транзакционной активности россиян в День всех влюбленных. В исследовании учитывались транзакции, совершенные в POS-терминалах, эквайером которых выступает банк. Наибольший рост - на 80% - зафиксирован в барах и клубах, в 1,5 раза вырос оборот в магазинах сувениров и подарков, на 16-17% - в ресторанах и магазинах цветов.

Больше всего (свыше 600 млн рублей) россияне потратили в ресторанах, всего там было совершено почти 900 тысяч транзакций. В Москве траты в данном сегменте превысил 380 млн рублей, при этом рост по сравнению с прошлым годом - 20%. В Санкт-Петербурге объем транзакций в этой категории составил более 70 млн рублей, что почти на 10% больше, чем в прошлом году.

На втором месте по объему праздничных трат - магазины цветов, где потрачено 115 млн рублей. Средний счет за один букет в России составляет около 1 200 рублей и сохраняется на этом уровне второй год подряд, в столице вырос почти вдвое и достиг 3 000 рублей, в Санкт-Петербурге остался неизменным - 1 100 рублей.

В сувенирных магазинах владельцы банковских карт потратили свыше 60 млн рублей, в барах и клубах - почти 20 млн. При этом по стране средний чек в данной категории не превышает 700 рублей, в Москве составляет около 2 000, в Санкт-Петербурге - 1 200 рублей.

- В этом году средний чек в наиболее востребованных точках продаж остался примерно на уровне прошлого года, в то время как общий оборот вырос, - отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ. - Это доказывает, что все больше клиентов используют банковские карты даже при оплате не самых крупных покупок. Причем тенденция характерна не только для Москвы и Санкт-Петербурга, где транзакционная активность традиционно выше, но и для других регионов нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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