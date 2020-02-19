2020-02-19T16:10:12+03:00
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Благотворительная акция «Мир без слез» пройдет в Санкт-Петербурге 26 февраля

Мероприятие состоится в Институте детской гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой
Степан СТЕПАНОВ
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Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.
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В 2020 году акции «Мир без слез» пройдут в 25 медицинских учреждениях. Первая из них уже состоялась в Москве, на очереди Санкт-Петербург.

- Поддержка российского здравоохранения является одним из важнейших направлений социальной деятельности банка ВТБ, которая осуществляется в рамках программы «Здоровая страна». Цель «Мира без слез» - сделать медицинские услуги максимально качественными и доступными для детей по всей России, - рассказывает вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев. - Ежегодно банк расширяет географию проекта и оказывает помощь тем регионам, где ранее акции не проводились. В 2020 году акция впервые состоится в городе Биробиджан Еврейской Автономной области.

«Мир без слез» является важной частью целевой программы «Здоровая страна» банка ВТБ. Первая акция состоялась 17 лет назад - в 2003 году. С момента запуска проекта более 100 детских больниц в 53 регионах России получили финансовую помощь от банка ВТБ. Цель программы - развитие детского здравоохранения в России и обеспечение доступности качественных медицинских услуг в любой части страны. Средства, предусмотренные бюджетом банка, имеют целевое назначение - приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов. В приоритете больницы с наибольшим потоком пациентов, а также медицинские учреждения, которые оказывают узкоспециализированную помощь или находятся в отдаленной местности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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