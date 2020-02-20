Северное сияние сняли на фото на границе Ленобласти и Карелии

Северное сияние - не такое уж и редкое событие для Ленинградской области. Даже на небольшом удалении от Петербурга с его «световым шумом» регулярно можно увидеть аврору, как именуется это природное явление. А любители эффектных кадров специально высчитывают дни и долго ждут, когда же сияние можно снять на фото. Один из последний уловов был в ночь на 19 февраля на границе Ленобласти и Карелии.

- Как всегда, Гена сомневается, Катя с Сашей едут и снимают. Оказывается и в Коккорево было небо до 11, а мы поехали дальше до границы с Карелией. Это подборка из поселка Тиурула, - написал в паблике ВКонтакте «Северное сияние СПб Ленобласть» один из «охотников» за авророй Александр Спиридонов, подначив менее удачливого приятеля.

Главное - не сомневаться. Фото: vk.com/aurora812

Всю ночь он с напарницей гонялся за красивыми кадрами, несколько раз ребята делали остановке на трассе «Сортавала», но лучшие фото оказались из Коккорево, что в Волховском районе Ленобласти.

И хоть явление не уникальное, но снимки потрясающей красоты все равно завораживают.

Чтобы увидеть такую красоту, надо быть готовым долго ехать и терпеливо ждать. Фото: vk.com/aurora812 / Александр Спиридонов

Опытные люди знают, что северное сияние рождается из солнечной активности, поэтому любителям увидеть подобное своими глазами, стоит следить за светилом и вспышками на нем. После чего выбрать правильный день, запастись теплыми вещами, термосом с кофе, бутербродами и терпением. А также быть готовым всю ночь гоняться по дорогам и полям для удачного кадра.