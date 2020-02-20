Как научиться управлять соцсетями и зачем это нужно

В 2019 году в Медиацентре Санкт-Петербургского государственного университета стартовал большой образовательный проект - Школа SMM. Его главная цель - научить слушателей грамотно собирать, оформлять и продвигать информационный и новостной материал. Правда, кто такой SMM-специалист многие уже знают, хотя представление об этой профессии сложилось весьма поверхностное. Не все представляют, на что способен специалист с таким названием и какие требования можно к нему предъявлять. О том, почему учиться SMM – никогда не поздно, мы поговорили с соорганизатором образовательного курса Школа SMM и автором блока лекций SMM, экспертом в сфере Digital Marketing Евгенией Мкртычян.

- Social Media Marketing (SMM) - крайне популярная и, в какой-то степени, «избитая» тема, по которой многое написано и сказано. Почему вы решили разработать курс лекций по SMM?

- Соглашусь, SMM уже давно не новость, а скорее must-have для любой организации или продвижения личного бренда. В сети огромное количество онлайн и офлайн курсов, литературы и обучающих мастер классов. Однако, в SMM происходит огромное количество изменений, ничто не стоит на месте и постоянно появляются новые тренды. Более того, на практике я часто сталкиваюсь с тем, что бизнес недооценивает значимость SMM, отсюда как следствие частое разочарование и неудовлетворение от полученного результата. Особенно часто такое происходит с малым/средним бизнесом, где в отличие от крупного бизнеса, SMM занимается не штат сотрудников, а всего лишь один, максимум два сотрудника.

Собственно поэтому в рамках Школы Стрингеров СПБГУ мы решили разработать курс практических занятий и помимо анализа инструментов и тенденций SMM, курс призван научить ребят использовать возможности соцсетей в разрезе общей долгосрочной маркетинговой стратегии бизнеса/бренда.

- Как вы следите за тенденциями на рынке и как реагируете на изменения?

- По большей части я практик и занимаюсь развитием глобальных коммуникаций на международном уровне. Я являюсь активным участником профессиональных сообществ и много общаюсь с экспертами в своей отрасли, например, с командами-резидентами Фонда Сколково.

Кроме того, часто, тенденции на рынке можно спрогнозировать, тем самым скорректировать стратегию Digital Marketing. На практике хорошо работает метод A/B тестирования, где проверяются гипотезы и анализируются результаты краткосрочных кампаний, стратегий и маркетинговых усилий в целом.

- Каким образом вы взаимодействуете с командами-резидентами Фонда Сколково?

- Команды-резиденты Фонда Сколково безумно талантливые и целеустремленные ребята. Мое взаимодействие с Фондом Сколково началось в 2019 году, когда я была приглашена в качестве члена жюри на конкурс технологических стартапов StartUp Tour. Передо мной стояла задача оценить жизнеспособность проектов в рыночных условиях с точки зрения маркетингового позиционирования.

Фото: языковой центр Language Profi School.

Я считаю, что команды отлично подготовились и продемонстрировали свои проекты, которые действительно востребованы в современных реалиях и во многом направлены на решение социально-экономических проблем и повышение качества жизни населения.

Кроме того, я развиваю карьерный партнерский проект Фонда Сколково и СПБГУ. Суть проекта заключается во взаимодействии студентов СПБГУ и команд резидентов Сколково. Студенты получают возможность пройти практику и поучаствовать в жизни действующих проектов, получить практический опыт и собрать профессиональное портфолио.

Фото: языковой центр Language Profi School.

- Сложно ли, на ваш взгляд, молодым стартапам развиваться в современных реалиях?

- Любое начинание требует усилий и путь к успеху лежит через ежедневный труд - этот закон работает вне времени. Я считаю, что нам повезло трудиться в очень интересное время больших возможностей.

Более того, сейчас гораздо проще развиваться на международном пространстве и не ограничивать свой бизнес территориальным фактором. Технологические компании, в том числе резиденты Сколково, развивающие достойные SaaS продукты (от англ. Software as a Service) зачастую видят свой путь к развитию и масштабированию за счет выхода на международные рынки.

- Какие проекты вы планируете развивать в будущем?

- Сейчас я готовлю курс лекций, так как в марте 2020 года стартует 2-ой семестр в рамках Школы SMM Медиацентра СПБГУ. В этом учебном отрезке мы будем подробнее изучать инструменты маркетинговой аналитики, сосредоточимся на изучении инструментов digital advertising (от англ. - реклама в цифровом пространстве).

Также я работаю над развитием своего образовательного проекта - центр изучения иностранных языков Language Profi School. С 2012 года мы специализируемся на корпоративном обучении сотрудников иностранным языкам, также являемся партнером Санкт-Петербургского Университета им. А.И. Герцена в области организации и проведения международного экзамена IELTS.

В 2020 году мы делаем фокус на развитие новых форматов обучения - хочется идти в ногу со временем и поэтому я решила адаптировать занятия под онлайн формат. В этот переходный период важно не потерять качество, поэтому вместе с командой методистов мы работаем над созданием образовательного контента, адаптируем методику и подбираем нужные для нас инструменты.