2020-02-20T11:30:34+03:00
Общество

При поддержке Газпромбанка от метро «Купчино» до Славянки пустят скоростной трамвай

Линию планируют построить по схеме государственно-частного партнерства
Любовь Холопова
Поделиться:
От метро «Купчино» до Славянки пустят скоростной трамвай. Фото: пресс-служба Газпромбанка.От метро «Купчино» до Славянки пустят скоростной трамвай. Фото: пресс-служба Газпромбанка.
Изменить размер текста:

До работы и домой - с ветерком

Два года назад на севере Петербурга начал курсировать первый частный трамвай под названием «Чижик». Сегодня он считается одним из самых востребованных видов общественного транспорта: на него пересели даже те, кто привык воспринимать трамвай как неповоротливый тряский курьез из прошлого. А через четыре года еще один скоростной трамвай начнет курсировать на юге Петербурга по маршруту «станция метро «Купчино» - Шушары» - Славянка». Решение по этому поводу уже принято: Смольный подписал соглашение с концессионером – компанией «БалтНедвижСервис», созданной с участием группы компаний «АБЗ-1» и «Газпромбанка».

Длина новых трамвайных путей составит 21 километр, а на маршруте будут работать 22 скоростных трамвая с интервалом 5-10 минут. Время в пути от «Купчино» до Шушар составит 15 минут, до Славянки – 30-40 минут. Первый этап – от Балканской площади до поселка Шушары – должны открыть не позднее четырех лет со дня заключения соглашения, второй этап – от Шушар до микрорайона Славянка – не позднее пяти лет. То есть к 2024 году проект должен быть завершен.

Цена билета на новый трамвай будет такой же, как и в городском общественном транспорте. А вот пользоваться им петербуржцы станут гораздо активнее, чем «Чижиком», ведь в Славянке, которая сегодня активно застраивается, предполагается построить 1,4 млн кв. м жилья.

Бизнес поможет с «социалкой»

В среду Газпромбанк провел в Санкт-Петербурге семинар для застройщиков,в ходе которого специалисты и эксперты банка рассказали о том, как государственно-частное партнерство поможет Петербургу не только в развитии общественного транспорта. Благодаря сотрудничеству города и бизнеса у Северной столицы есть все шансы справиться с дефицитом садиков и школ в недавно построенных жилых микрорайонах. Ведь не секрет, что жилье в Петербурге строится гораздо быстрее, чем «социалка». Конечно, город заставляет застройщиков строить и передавать социальные объекты бесплатно, обещая компенсировать затраты. Но гарантий, что строители вернут свои деньги нет.

- Альтернативной схемой, интересной и городу, и застройщикам, может стать соглашение о государственно-частном партнерстве, - рассказал в ходе семинара первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов. - Оно предполагает, что застройщик вкладывает в строительство, например, школы - около 20% собственных средств. Остальные деньги - банковский кредит, который гасит город. При этом, город выкупает соцобъект без удорожания в течение пяти лет.

К слову, положительные примеры использования такой схемы на практике есть: детские сады и школы по схеме государственно-частного партнерства построили в Пушкинском районе. А недавно Газпромбанк стал официальным партнером Петербурга в работе по проектному финансированию объектов социальной инфраструктуры. Благодаря договоренности список финансовых институтов, сотрудничающих с городом для решения вопроса дефицита таких объектов, станет обширнее, а это очень важно, ведь до 2024 года в городе на Неве необходимо ввести в эксплуатацию более 300 детских садов, школ и поликлиник.

В перспективе - использовать схему государственно-частного партнерства для строительства поликлиник, родильных домов и центров ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионнойи компьютерной томографии) для диагностики онкологических заболеваний.

- Государственно-частное партнерство - один из важных способов развития общественной инфраструктуры. Такие проекты нужны для экономики страны, для горожан, они необходимы каждому - это общественный транспорт, новые школы, новые больницы, платные дороги - все чем можно пользоваться в повседневной жизни, - добавляет Алексей Чичканов.

КСТАТИ

Стройка в комплексе

С 1 июля 2019 года строительство жилья в России ведется за счет банковского проектного финансирования. Деньги дольщиков поступают на специальные эскроу-счета в аккредитованных банках, а не напрямую девелоперам. И здесь банки также разрабатывают предложения, которые могут быть интересны как застройщикам, так и покупателям жилья. Например, «Газпромбанк» для участников долевого строительства предлагает комплексный продукт, который включает в себя проектное финансирование строительства, открытие эскроу-счетов дольщикам, банковское сопровождение контрактов и ипотечное кредитование физических лиц. Такая система комплексного сотрудничества значительно упрощает взаимодействие с банком и обеспечивает индивидуальный подход к партнеру со стороны кредитной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Экс-глава КРТИ Сергей Харлашкин завтра официально возглавит «Метрострой»
У при обыске у магистров «Ордена пути» изъяли 130 ампул медпрепаратов, 60 ножей, меч, книги и миллион рублей
За прошлый год в Петербурге сыграли свадьбу больше 14 000 иностранцев
Заявки на участие в ЕВРО-2020 подали более 10 тысяч волонтеров
Из-за коронавируса Кубок по игре в го в Петербурге впервые пройдет без китайцев
Петербуржец менял резину каршеринговых авто на старую, а новую продавал на «Авито»
Экскурсии по крышам Петербурга легализуют
На дамбе в ночь на субботу полностью перекроют движение машин
В Ленобласти из брошенных яиц появились три птенца филина bubo bubo
19-летний житель Кингисеппа украл с железной дороги 25 метров кабеля
Петербуржец заявил о пропаже дочери-школьницы, но отказался забирать домой, когда она нашлась
В Петербурге сотрудник ФСБ с приятелями ограбил таксиста
За сутки из-за лжеминеров в Петербурге эвакуировали 1 200 человек
Новый знакомый пообещал петербурженке помочь с погашением автокредита – и пропал с ее машиной
«Минеры» пригрозили волной эвакуаций на ЕВРО-2020 и вновь терроризируют суды
В Смольном придумают, как дополнительно утеплить панельные многоэтажки
На проспекте Шаумяна неизвестный спалил Mercedes 42-летней петербурженки
Ажиотаж на границе с Финляндией и Эстонией ожидают уже днем 21 февраля
Из-за бесснежной зимы Петербург остался без «Лыжных стрел»
На Парнасе микроавтобус влетел в яму на дороге и спровоцировал ДТП
После рекордного тепла в Петербург придет «похолодание» и мокрый снег с дождем
Толпа цыганок окружила и ограбила мужчину возле вокзала в Мурино