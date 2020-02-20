При поддержке Газпромбанка от метро «Купчино» до Славянки пустят скоростной трамвай

До работы и домой - с ветерком

Два года назад на севере Петербурга начал курсировать первый частный трамвай под названием «Чижик». Сегодня он считается одним из самых востребованных видов общественного транспорта: на него пересели даже те, кто привык воспринимать трамвай как неповоротливый тряский курьез из прошлого. А через четыре года еще один скоростной трамвай начнет курсировать на юге Петербурга по маршруту «станция метро «Купчино» - Шушары» - Славянка». Решение по этому поводу уже принято: Смольный подписал соглашение с концессионером – компанией «БалтНедвижСервис», созданной с участием группы компаний «АБЗ-1» и «Газпромбанка».

Длина новых трамвайных путей составит 21 километр, а на маршруте будут работать 22 скоростных трамвая с интервалом 5-10 минут. Время в пути от «Купчино» до Шушар составит 15 минут, до Славянки – 30-40 минут. Первый этап – от Балканской площади до поселка Шушары – должны открыть не позднее четырех лет со дня заключения соглашения, второй этап – от Шушар до микрорайона Славянка – не позднее пяти лет. То есть к 2024 году проект должен быть завершен.

Цена билета на новый трамвай будет такой же, как и в городском общественном транспорте. А вот пользоваться им петербуржцы станут гораздо активнее, чем «Чижиком», ведь в Славянке, которая сегодня активно застраивается, предполагается построить 1,4 млн кв. м жилья.

Бизнес поможет с «социалкой»

В среду Газпромбанк провел в Санкт-Петербурге семинар для застройщиков,в ходе которого специалисты и эксперты банка рассказали о том, как государственно-частное партнерство поможет Петербургу не только в развитии общественного транспорта. Благодаря сотрудничеству города и бизнеса у Северной столицы есть все шансы справиться с дефицитом садиков и школ в недавно построенных жилых микрорайонах. Ведь не секрет, что жилье в Петербурге строится гораздо быстрее, чем «социалка». Конечно, город заставляет застройщиков строить и передавать социальные объекты бесплатно, обещая компенсировать затраты. Но гарантий, что строители вернут свои деньги нет.

- Альтернативной схемой, интересной и городу, и застройщикам, может стать соглашение о государственно-частном партнерстве, - рассказал в ходе семинара первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов. - Оно предполагает, что застройщик вкладывает в строительство, например, школы - около 20% собственных средств. Остальные деньги - банковский кредит, который гасит город. При этом, город выкупает соцобъект без удорожания в течение пяти лет.

К слову, положительные примеры использования такой схемы на практике есть: детские сады и школы по схеме государственно-частного партнерства построили в Пушкинском районе. А недавно Газпромбанк стал официальным партнером Петербурга в работе по проектному финансированию объектов социальной инфраструктуры. Благодаря договоренности список финансовых институтов, сотрудничающих с городом для решения вопроса дефицита таких объектов, станет обширнее, а это очень важно, ведь до 2024 года в городе на Неве необходимо ввести в эксплуатацию более 300 детских садов, школ и поликлиник.

В перспективе - использовать схему государственно-частного партнерства для строительства поликлиник, родильных домов и центров ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионнойи компьютерной томографии) для диагностики онкологических заболеваний.

- Государственно-частное партнерство - один из важных способов развития общественной инфраструктуры. Такие проекты нужны для экономики страны, для горожан, они необходимы каждому - это общественный транспорт, новые школы, новые больницы, платные дороги - все чем можно пользоваться в повседневной жизни, - добавляет Алексей Чичканов.

КСТАТИ

Стройка в комплексе

С 1 июля 2019 года строительство жилья в России ведется за счет банковского проектного финансирования. Деньги дольщиков поступают на специальные эскроу-счета в аккредитованных банках, а не напрямую девелоперам. И здесь банки также разрабатывают предложения, которые могут быть интересны как застройщикам, так и покупателям жилья. Например, «Газпромбанк» для участников долевого строительства предлагает комплексный продукт, который включает в себя проектное финансирование строительства, открытие эскроу-счетов дольщикам, банковское сопровождение контрактов и ипотечное кредитование физических лиц. Такая система комплексного сотрудничества значительно упрощает взаимодействие с банком и обеспечивает индивидуальный подход к партнеру со стороны кредитной организации.