2020-02-20T13:57:24+03:00
Политика

«Со мной будет веселее»: Сергей Шнуров может возглавить «Партию Роста» на выборах в Госдуму

Сегодня музыкант участвует в заседании партии, которое проходит в одном из отелей Петербурга
Петр КИБЕР
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Сергей Шнуров может возглавить "Партию Роста" на выборах в Госдуму.Сергей Шнуров может возглавить "Партию Роста" на выборах в Госдуму.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Лидер группы «Ленинград», хулиган и матершинник Сергей Шнуров в скором времени может стать благопристойным политиком. Разговоры о его амбициях идут не первый день, а сегодня музыканта заметили на съезде «Партии Роста», которое проходит в одном из отелей Санкт-Петербурга.

- 20 февраля в рамках поездки Председатель партии Борис Титов, совместно, с Оксаной Дмитриевой, руководителем фракции «Партия Роста» в Заксобрании Санкт-Петербурга, встретится с председателями региональных отделений «Партии Роста». Участники встречи обсудят стратегию выборных кампаний в 2020 и 2021 годах, - говорится в сообщении пресс-службы партии.

О Шнурове там нет ни слова, но уже известно, что музыкант встретил Титова в аэропорту Пулково, а потом вместе с ним поехал на заседание. Там лидеру «Ленинграда» вручили партийный билет, а он в ответ пообещал называть все своими именами и заявил, что с ним «будет веселее».

Лидер "Ленинграда" стал политиком. Фото: Олег Николаев / личная страничка в соцсетях

Лидер "Ленинграда" стал политиком. Фото: Олег Николаев / личная страничка в соцсетях

По некоторым данным, Сергея Шнурова могут даже сделать лицом «Партии Роста» на выборах в Госдуму, которые пройдут в 2021 году.

- Сергей Шнуров возглавит список «Партии Роста» на выборах в Государственную Думу. Так сказал Борис Титов сегодня в Петербурге, - пишет в своем телеграм-канале петербургский журналист Павел Смоляк.

Официальных подтверждений от пресс-службы «Партии Роста» пока получить не удалось. Зато на звонок корреспондента «Комсомолки» ответила глава петербургского отделения партии Оксана Дмитриева.

- Спасибо, - ответила на поздравления с принятием в партию Шнурова сама Дмитриева. - У нас уже некоторое было сотрудничество, а решение принято сейчас и мы его приурочили к съезду.

При этом матершинного бэкграунда музыканта, исполнявшего в фильме «День выборов» песню со словами: «Выборы, выборы, кандидаты ****** (люди нетрадиционной ориентации)», в «Партии Роста» не боятся.

- Сегодня заседание прошло с очень приличной лексикой. А то, что Борис Титов пообещал платить штрафы за Сергея, ну, это шутка.

А вот на вопрос об участии Шрунова в выборах в Госдуму 2021 года Оксана Дмитриева ответила уклончиво.

- Ничего я не могу подтвердить, но и исключить тоже, - заявила политик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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