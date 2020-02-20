11 друзей стресса: головная боль, бессонница, боли в мышцах и шее

Нервная система – одно из самых слабых мест жителей мегаполиса. Высокий ритм жизни часто приводит к ее сбоям, которые могут проявляться по-разному: бессонницей, головной болью и даже синдромом хронической усталости.

ГОЛОВА, НЕ БОЛИ!

Это только в анекдотах головная боль служит для жены отговоркой от выполнения супружеского долга. В жизни же состояние, когда виски, затылок, лоб как будто стягивает тугим обручем, - вовсе не смешно, а очень даже плохо. Работоспособность на нуле, по темечку – будто молотком стучат, а в виски впиваются иглы.

– Головная боль - это сигнал организма о проблеме, – предупреждает невролог, врач функциональной диагностики многопрофильной клиники «АБИА» Анна Лосева. – При отсутствии лечения человека начинают беспокоить другие проблемы: головокружение, шумы, шаткость, проблемы с концентрациейи вниманием, обмороки.

Причин головной боли, как и проблем, о которых она сигнализирует, множество. Одна из них – постоянное перенапряжение и стресс: чуть понервничалии голову сжало тяжелым обручем. Большая нагрузка на глаза, скачки давления – как атмосферного, так и артериального, защемление мышц шеи и спины – все это может спровоцировать неприятные ощущения.

– Асимметрия кровообращения, повышенная склонность к спазмам, влияние остеохондроза на позвоночную артерию, врожденные аномалии размеров и расположения артерий, нарушение венозного оттока, – перечисляет Анна Лосева. – Часто встречаются головные боли сосудистого генеза. Выявить их позволяет дуплексное сканирование – это экспресс-диагностика состояния сосудов головы и шеи.

Делаем первый вывод: если вас беспокоят головные боли, прежде всего нужно получить консультацию врача. При этом – вот неприятная статистика – от такого недугапериодически или регулярно мучаются более 85 процентов петербуржцев. И все равно при этом упрямо предпочитают анальгетики походам к профессионалам.

Понятно, что до медицинского центра еще надо добраться. А таблетка, вот она, под рукой – выпил и полегчало. Но, во-первых, бесконтрольно накачивать организм препаратами – не лучшая идея. Во-вторых, может выработаться зависимость и тогда уже голова начнет болеть от отсутствия медикаментозной «подпитки».

Поэтому, если есть возможность, лучше снимать головную боль без лекарств. Например, выйти на свежий воздух – в душном помещении слишком много углекислого газа. Выпить свежей прохладной воды – вдруг неприятные ощущения связаны с обезвоживанием.

Если вы уверены, что боль не связана со скачками артериального давления, примите горячий душ или ванну. Поможет, когда причина приступа – спазм сосудов или нарушение кровообращения. Среди других популярных способов – подышать эфирными маслами: мятой, лавандой, эвкалиптом. Еще можно сделать общий массаж головы, для восстановления кровоснабжения. Или же по точкам, акупунктурный. Основные точки – между бровями на переносице, между большим и указательным пальцами руки, с двух сторон над ушами возле висков.

Массаж головы поможет восстановить кровоснабжение. Фото: freepik.com.

НЕ УСНУТЬ

Кстати, причиной головной боли может быть и бессонница. С трудом засыпаете вечером, часто просыпаетесь ночью, утром чувствуете себя уставшим, не успев даже встать с кровати и весь день хотите спать… Тут любая голова не выдержит.

Нарушение сна – одна из самых распространенных неврологических проблем. Проще всего, когда оно является реакцией на какой-то стресс: тогда можно легко от него избавиться, соблюдая несколько нехитрых правил.

Главный враг бессонницы – режим дня. Поэтому и в будни, и в выходные стараемся ложиться и вставать примерно в одно и то же время. При этом перед сном спальню проветриваем (еще лучше – на ночь оставить приоткрытое окно).

Свежий воздух, режим дня, теплый душ – и спать будете без задних ног! Фото: freepik.com.

Очень важна и подготовка ко сну. Начинать ее нужно уже после обеда: во второй половине дня исключить кофе, тяжелую пищу. После работы прогуляться на свежем воздухе, сходить в бассейн.

Ну а перед самим сном надо расслабиться. Гоните прочь все тревожные мысли. Не получается самостоятельно, зовите помощников: теплый душ, расслабляющий массаж, кипяченое молоко, ароматерапию. Можно попить настои успокаивающих трав – ромашки, пустырника, валерианы.

ПОРА К ВРАЧУ!

Если же бессонница не проходит, да ещё и сопровождается другими неприятными ощущениями, все же стоит показаться врачу. И не затягивать, думая, что все само пройдет.

– В неврологии время играет очень важное значение, – подчеркивает врач-невролог, рефлексотерапевт многопрофильной клиники «АБИА» Надежда Головчанская. – Чем быстрее вы обратитесь к специалисту, тем выше шанс справиться с болезнью в короткие сроки. При некоторых симптомах уже после первого посещения врача можно облегчить состояние и значительно улучшить качество жизни.

Первым делом – к врачу! Фото: freepik.com.

Наш эксперт объясняет: симптомов неврологических заболеваний великое множество. Бессонница и головная боль – только первые звоночки.

– Болевые синдромы в различных областях спины, ощущение постоянного напряжения в воротниковой области или вдоль всего позвоночника, нарушение чувствительности в различных частях тела. – перечисляет Надежда Головчанская. – Нередко встречаются и нарушения двигательных функций: шаткость при ходьбе, нарушение координации, тремор.

Еще один неприятный симптом – онемение мышц или мышечная слабость. Если вы регулярно испытываете такие ощущения, бегом к врачу!

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

Как избежать стресса и проблем с нервами.

– Помогите организму витаминами. Их можно получить из еды, а можно пропить специальные витаминные комплексы. Ведь наш ежедневный рацион редко содержит полный спектр всех необходимых нам биологических добавок.

– Правильно питайтесь. В рационе обязательно должны быть ягоды, богатые витаминами и микроэлементами, орехи и яйца, содержащие лецитин для работы мозга, а также крупы и бананы, в которых много фолиевой кислоты.

Почаще ешьте ягоды – они полезны не только для фигуры, но и для нервной системы. Фото: freepik.com.

– Придерживайтесь режима дня и обязательно отдыхайте вовремя.

– Постарайтесь найти источник стресса и по возможности избавиться от него.

– Следите за своим здоровьем, регулярно проходите профилактические осмотры.

НА ЗАМЕТКУ

Самые важные витамины для нервной системы

Витамины группы B

Всего их восемь и все они имеют самое важное значение для работы мозга. Например, витамин B6 нужен для выработки «гормона счастья» – серотонина. Если в организме не хватает витамина В3, человек становится тревожным и впадает в депрессию, а витамин В12 умеет поднимать настроение.

Витамин D

«Солнечный» витамин, с которым у петербуржцев обычно дефицит. Вот тогда и проявляются раздражительность и нервозность. А это, между прочим, первые симптомы стресса.

Витамин Е

Снимает усталость и раздражение. Человек, у которого этот витамин в норме, более спокоен и стрессоустойчив.

Витамин А

При его дефиците человек становится вялым и сонливым. Снижается внимательность, занижаются реакции. Можно сказать, что этот витамин в какой-то степени отвечает за нашу безопасность.

Витамин С

Мы все знаем его, как витамин для укрепления иммунитета. Но еще неврологи рекомендуют пить его в период нервных перегрузок. Например, во время сессии или отчетов на работе.

БДИ!

Как распознать синдром хронической усталости

Синдромом хронической усталости страдает четверть населения Земли. Эксперты объясняют: говорить о таком диагнозе можно, если классические жалобы – на постоянную усталость,утомляемость, снижение работоспособности, желание «спрятаться в домике, и чтобы никто не трогал»– сохраняются на протяжении полугода и более.

Постоянный упадок сил – повод бить тревогу! Фото: freepik.com.

– Основной симптом – постоянная усталость, не проходящая после длительного сна и даже нескольких дней отдыха, – говорит врач-невролог высшей категории, рефлексотерапевт многопрофильной клиники «АБИА» Наталья Графеева. – Лечение этого синдрома заключается в первую очередь в снижении психической нагрузки и соблюдении режима сна. Кроме того, есть немедикаментозные методики, которые балансируют и разгружают психоэмоциональную сферу. В первую очередь, это краниальная остеопатия, также эффективны рефлексо и озонотерапия. Также в лечении применяют препараты растительного происхождения, повышающие сопротивляемость организма к стрессу и укрепляющие иммунитет, витаминно-минеральные комплексы, адаптогены.