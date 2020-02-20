«Я знал, что делать»: восьмиклассник из Колпино бросился в ледяную воду, чтобы спасти тонущую девочку с собакой

Семену Уварову 15 лет, он учится в 401 школе в Колпино, занимается спортивным туризмом. Того, что его навыки спасения людей пригодятся во время вечерней прогулки со своей хаски, он, мягко говоря, не ожидал. Но, делится, увидев, как в проталине барахтаются его знакомая и ее собака, сработал на автомате.

А дело было так: 13-летняя девочка тем же вечером вывела на прогулку своего пса породы бурбуль. Несмотря на то, что ее питомец еще щенок, размером он со взрослую собаку. Поэтому вырваться от своей хозяйки и выскочить на лед ему труда не составило. Но радость длилась недолго – животное практически сразу провалилось в воду. Девочка побежала спасать собаку, но в итоге ушла под лед вместе с ней.

На их счастье, мимо шел Семен. Бойкий парнишка мигом скинул куртку, отдал поводок своей хаски по кличке Тэффи мимо проходящей женщине, а сам кинулся в воду. Сначала вытащил девочку, затем - собаку.

- Ну, ты герой, Семен! Страшно было?

- Да я в тот момент не думал, а действовал! Нас в секции спортивного туризма так учат, - важно говорит школьник. – Мы часто ходим в походы на байдарках, и оказаться в холодной воде я не боялся. Здесь главное не паниковать.

Тэффи и Семен - настоящая команда.

После случившегося Семен повел всех по домам. Взял собак, девочку, предварительно укутав ее в свою куртку. Пока шли, о его поступке знали уже десятки человек. К слову, именно в этот день у мальчика был день рождения - ему исполнилось 15 лет.

- Я когда делаю что-то хорошее для людей, думаю, что и люди мне также помогут, когда будет нужно, - улыбается подросток. - Не знаю, так ли это происходит, но почему-то уверен, что если я кого-то выручу, то и сам без помощи не останусь. Вообще после случившегося больше всего я хотел скорее добраться до дома: у меня сильно промокла куртка, еще и ногу намочил!

- А когда ты домой вернулся, что сказал родителям?

- Они уже обо всем знали!

Как оказалось, пока мальчик шел до дома, его маме позвонила мама спасенной девочки. Город-то маленький...

- Вы не представляете, что я пережила! - вспоминает Елена Уварова. - Беру трубку, а там истерика и слова сквозь слезы... Семен.... Семен. У меня чуть сердце не остановилось, когда мне это все передали. Мама девочки сказала нам большое спасибо. Семей действительно молодец, очень горжусь им. Не растерялся, действовал спокойно и уверенно. Потом мы с ним об этом говорили, а он по-взрослому так ответил: "Мама не переживай, я был в себе уверен".