2020-02-21T11:40:28+03:00
Новости компаний

ВТБ ускорил оформление кредитов в три раза

Заполнив «умную анкету», не нужно посещать офис даже для получения средств
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.
Изменить размер текста:

ВТБ запускает в мобильном и интернет-банке «умную анкету», которая позволит клиентам при оформлении кредита наличными заполнять втрое меньше полей – все уже имеющиеся у банка данные подгрузятся автоматически. В рамках заполнения «умной анкеты» клиенту необходимо будет указать только сумму, срок и цель кредита, после чего дать согласие на обработку данных и дождаться SMS с окончательным решением банка. При наличии предложения, доступного для получения онлайн, не требуется посещения офиса даже для получения средств – оформление кредита подтверждается одноразовым SMS-паролем, после чего денежные средства в течение пяти минут перечисляется на счет клиента.

Оформить кредит наличными в ВТБ-Онлайн можно на сумму до 5 млн рублей и сроком до пяти лет, положительное решение действует 60 дней. Процентная ставка по кредиту соответствует стандартному предложению банка. Кроме того, она рассчитывается индивидуально и зависит от суммы кредита и факта получения заработной платы на карту ВТБ. Для владельцев «Мультикарты» предусмотрена возможность ее снижения в размере до 3 п.п. при подключении опции «Заемщик».

Сегодня сервис доступен клиентам с мобильными устройствами на операционной системе iOS. Во втором квартале 2020 года функционал будет реализован на платформе Аndroid, а также в web-версии ВТБ-Онлайн.

- Наша «умная анкета» обеспечит клиентов не только простым и удобным способом получения средств, но и позволит исключить ошибки при оформлении заявок, - отметил Евгений Благинин, руководитель управления кредитных продуктов ВТБ. - Раньше заемщик тратил время на полное заполнение всех полей, ждал предварительного решения и шел в офис за деньгами. Сегодня ему достаточно определиться с суммой и сразу получить ее на карту. Потенциальная аудитория проекта охватывает всех пользователей нашего мобильного приложения – сегодня это свыше 6 млн человек. При этом нашей стратегической задачей является перевод 100% продуктов для физических лиц в онлайн-каналы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Банк ВТБ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Поезда «Таврия» из Санкт-Петербурга буду ходить в Евпаторию и Феодосию
Петербургский космонавт полетит на МКС в апреле
В честь Дня защитника Отечества 23 февраля в Петербурге прогремит салют
Спортсменка Мария Комиссарова, сломавшая позвоночник на Олимпиаде в Сочи, требует от врачей 51 миллион рублей
Появилось видео, как «торговцы бельем», ограбившие пенсионерку, таранят полицейскую машину
У уборщицы Мариинского театра украли драгоценности 300 тысяч рублей
Суд прекратил дело против водителя, побившего оператора камеры фиксации скорости ГИБДД
Компания Л1: итоги 2019 года и ближайшие планы
На Кировском заводе упавший лифт насмерть придавил человека
В Петербурге нашли мертвой 5-летнюю девочку, которая жила у опекунов
Таможенники нашли поддельные Adidas и Burberry на 11 миллионов рублей
В Петербурге жена спустя 30 лет решила объявить в розыск своего пропавшего мужа
Петербург вошел в десятку самых мужественных городов России и стран СНГ
Столичный блогер Илья Варламов поиздевался над Шушарами
Средняя зарплата бюджетников в Ленобласти увеличилась до 45 тысяч рублей
В Петербурге ухажер расстрелял свою возлюбленную, которая его бросила
В мае изменится расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс»
В Петербурге заместителя главврача онкодиспансера ограбили на шесть миллионов рублей
В Петербурге и Ленобласти метеорологи объявили желтый уровень опасности
Следком возбудил дело из-за падения потолка на спящего школьника
За поход в магазин с поддельной 5-тысячной петербуржец получил год тюрьмы условно
В Ленобласти беременную женщину с угрозой преждевременных родов эвакуировали в больницу вертолетом
Два человека погибли на трассе Петербург-Матокса в Ленобласти
Жителей Петербурга ждет гололедица и снег с дождем
Свадьба молодоженов в возрасте 95 и 77 лет прошла в Ленобласти