Петербуржцы смогут пройти бесплатное обследовании: Как и где это можно сделать

Погрязнув в рутине рабочих будней и домашних дел, зачастую забываем о самом главном – о своем здоровье. Как часто бывает, нет времени сходить к врачу, записаться на обследование и вроде бы жаловаться не на что. А если и есть на что, то кажется ерундой, поболит и перестанет. Да и толпиться в очередях медучреждений, согласитесь, занятие не из приятных. Именно поэтому жителей и гостей города приглашают в это воскресенье, 23 февраля, на День здоровья с «Комсомолкой». Прекрасная возможность совместить приятное с полезным, не потратив при этом ни копейки!

На территории торгово-развлекательного центра с 14.15 до 18.00 будут работать медицинские зоны. Там желающие смогут измерить артериальное давление и сердечный ритм, уровень глюкозы и холестерина в крови, провести диагностику зрения и аритмии, сделать электрокардиограмму. Гостям также предложат пройти пикфлуометрию (зафиксировать пиковую скорость выдоха), определить концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе аппаратом «Смокелайзер» и проконсультироваться у специалистов. Терапевт, кардиолог, онколог-маммолог, флеболог и дерматолог обязательно ответят на все интересующие вопросы.

В перерывах между обследованиями можно будет послушать познавательные лекции. Так, с 14.30 до 15.00 выступит стоматолог-гигиенист Юлия Прокофьева, с 15.30 до 16.00 тему правильного питания раскроет Татьяна Шмакова. А в 16.30 представитель компании «Бионорика» расскажет о фитопрепаратах в лечении простуды. Кстати, «Бионорика СЕ» - ведущий мировой производитель лекарственных средств растительного происхождения. «Бионорика» повышает уровень знаний об эффективности и высоком профиле безопасности лекарственных средств растительного происхождения в современной медицине, раскрывает силу природы и помогает людям стать здоровыми.

На территории торгово-развлекательного центра с 14.15 до 18.00 будут работать медицинские зоны. ФОТО: Предоставлено организаторами

После этого гостей пригласят хорошенько размяться под ритмичную музыку и настроиться на новую рабочую неделю: в 16.45 начнется мастер-класс по зумбе. Помимо танцев организаторы подготовили веселые конкурсы и викторины. И позаботились о том, чтобы вы не ломали голову, куда пристроить свое чадо в воскресенье, а провели этот день вместе всей семьей. Для ребятишек продумали интересную и насыщенную программу с ростовыми куклами и увлекательными играми.

Ну и какой же праздник без песен и танцев? Об этом можете не переживать. Зажигательная концертная программа в завершении вечера вам обеспечена. Обещаем, что в этот день вы уйдете домой, зная, как всегда чувствовать себя здоровыми и счастливыми.

КОНКРЕТНО

День здоровья пройдет в воскресенье, 23 февраля, в ТРЦ «Питерлэнд» (Приморский пр., 72). Начало в 14.00.