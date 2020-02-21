После стриптиза на корпоративе в морге в Петербурге проведут проверку

В Петербурге городской морг с размахом отпраздновал грядущий День защитника Отечества. Для поздравления мужчин пригласили двух откровенных девушек, которые перед медиками станцевали стриптиз. Красотки нисколько не смущались и быстро оголились перед гостями. Судя по видео, сотрудникам морга такой презент от коллег явно понравился. Видимо, от переизбытка чувств, многие снимали происходящее на мобильные телефоны. А один из врачей пошел дальше - он отправил запись в редакцию одного из местных СМИ.

- Главы бюро судмедэкспертизы в момент случившегося не было на рабочим месте, - пояснили КП-Петербург в Комитете по здравоохранению Петербурга. - Сейчас он возвращается в город из командировки, чтобы провести проверку. Пока непонятно, были ли в произошедшем какие-то нарушения.

Сотрудники морга прислали кадры со стриптиза местному СМИ Фото: Фонтанка.ру

В самом морге после поднявшегося скандала праздник со стриптизершами решили не комментировать. Уже в первой половине дня работники разошлись по домам.

- В бюро судмедэкспертизы сейчас никого нет, все двери закрыты, - сообщили "КП-Петербург" в морге.

Пока неизвестны, были ли нарушения со стороны сотрудников морга Фото: Фонтанка.ру

Отметим, что стриптиз проходил в ординаторской, где нет тел, которые были доставлены сотрудникам для проведения экспертиз.