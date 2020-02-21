«А я тебя во сне видел»: в Волхове расписались 95-летний жених и 77-летняя невеста

Любовь ходит где-то рядом. В этом на собственном опыте убедились 77-летняя Капитолина Федорова и 95-летний Яков Шаров, которые поженились в Волхове в Ленобласти в "красивую дату" 20.02.2020. Долгие годы они жили в одном городе, но познакомились только год назад. Причем совершенно случайно.

- Больше 20-ти лет я возглавляю местный совет ветеранов, и вот ко мне обратилась одна журналистка с просьбой помочь одному одинокому мужчине по хозяйству, а заодно и поставить его на учет в организацию, - вспоминает 77-летняя невеста Капитолина Тарасовна. - Договорились пойти к нему в гости 23 февраля, там-то все и началось.

Яков Александрович и Капитолина Тарасовна жили в одном городе, но познакомились только год назад.

Пока репортер расспрашивала ветерана Шарова о войне, Капитолина Тарасовна разговорилась с его дочкой на кухне. Та рассказала, что они похоронили маму в сентябре, и теперь отец один. Федорова посетовала, что овдовела еще раньше - четыре года назад. Неожиданно женский разговор игривым голосом прервал Яков Александрович.

- А я тебя во сне видел, ты моя женщина, - ошарашил гостью хозяин. Та, кстати, не растерялась и бойко ответила: "Конечно, твоя! Но, знай, никаких деликатесов выготавливать не буду!

Все посмеялись, но именно с того дня пенсионеры стали видеться постоянно. Сейчас Капитолина Тарасовна кокетливо, но все же признается: Яков Александрович запал ей в душу сразу!

Это была любовь с первого взгляда!

- Чистоплотный, всегда - с иголочки! - с восхищением отмечает наша героиня. - Да и дочкам моим он сразу понравился: младшая даже связала ему теплые носки и подушку!

Дети влюбленных в произошедшее со стариками поверили не сразу, но сейчас сомнений нет - это любовь! Особенно поражает их трепетное отношению друг к другу.

- Мы любим ходить на прогулки, на концерты, он меня всегда жалеет, целует. Не знаю, наверное, это судьба, - немного смущается Капитолина Тарасовна. – Но я сказала, чтобы он даже не смел меня ревновать! Повод есть - я же председатель совета ветеранов, со многими постоянно общаюсь, в городе меня знают. К тому же очень активная: пою, танцую, не могу сидеть на месте!

Яков Александрович стал мужем в 95 лет.

- А фамилию мужа взяли?

- Нет, не стала. И до свадьбы мы, как полагается, жили раздельно. Но сейчас к нему перееду точно!

После бракосочетания молодые отправились домой, чтобы побыть только вдвоем. А вот отмечать событие с родными будут 23 февраля. Ведь именно в этот день у них как раз годовщина со дня знакомства.