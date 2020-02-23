Боярский играл на парадах, а Лыков служил с зэками: 23 февраля звезды Петербурга вспомнили, как отдавали долг Родине

Это сейчас воинская служба больше напоминает профилакторий с воинским уклоном на год. А в советское время была настоящим испытанием для призывников. Лишь некоторым везло. В преддверии главного мужского праздника страны рассказываем о тех, кто честно отдал долг Родине.

Виктор Сухоруков поступил в театральный благодаря армии

«Брат» в декламации тренировался на сослуживцахФото: Википедия

Народную любовь Виктору Сухорукову принесла в 45-летнем возрасте картина «Брат 2». До этого он много лет работал в Ленинградских театрах. Но вот поступить в театральный вуз ему помогла именно армейская служба. Оказавшись в полковой школе подготовки младших командиров в Капустином Яре Астраханской области, Виктор сразу начал принимать активное участие в местной художественной самодеятельности. Да так подковался, что после армии его готовы были принять все театральные вузы страны.

«Я апробировал на солдатской аудитории стихи, басни, рассказы, которые готовил для поступления. Те произведения, на которых мои сослуживцы смеялись и аплодировали мне, я взял в свой багаж. Из армии я вернулся со всеми мыслимыми и немыслимыми наградами, которые были положены солдату срочной службы. Армия осталась для меня светлым пятном», — рассказал в интервью народный артист.

Михаил Пореченков бросил военное училище за неделю до выпуска

«Агент национальной безопасности» (в середине) с юных лет знает, как обращаться с оружиемФото: Википедия

Актер театра и кино Михаил Пореченков неоднократно рассказывал, что после школы, как и многие выпускники, оказался перед выбором. Нужно было либо идти в армию, либо четыре года в военном училище книжки читать и на лекциях сидеть.

«Хотя армии и в Таллинском военно-политическом училище хватило выше крыши. Но проведенные там годы вспоминаю с большим удовольствием. Я там начал серьезно заниматься спортом. Стал разбираться в оружии. Приятно, когда после просмотра фильма люди понимающие подходят и говорят: «Вот, человек взял в руки пистолет и знает, что это такое, а не как балалайку его держит», - рассказал артист.

Но дальнейшая служба будущего актера не прельщала. Свободолюбивый Михаил в какой-то момент понял, что не может существовать в ограниченной структуре. Училище он бросил за несколько дней до выпуска и отправился в Петербург поступать в театральный.

«Мне стало понятно, что это не мое. Как я могу садиться в кабину боевого самолета, если меня от всего этого тошнит? Если ты не веришь в то, что делаешь, хорошего летчика из тебя все равно не получится. Актер из меня вышел куда лучше», - сообщил Пореченков.

Александр Лыков прошел стройбат

Герой «Улицы разбитых фонарей» считает, что нынешняя служба - как пионерский лагерь, не то, что в его годыФото: Скриншот с видео

Знаменитый Казанова из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Лыков угодил в ряды советской армии в 23 года. В тот самый момент, когда только закончил актерский факультет ЛГИТМиКа и уже был приглашен в труппу Театра им. Ленсовета лично Игорем Владимировым. По его признанию, пребывание в армии было равносильно жизни на зоне. Артист никому бы такой службы не пожелал. В войска стройбата города Мончегорска, куда он попал, призывали ребят из Узбекистана, Туркмении, Чечни. Третья часть русских призывников являлись бывшими зэками - те, которые отсидели по малолетству.

«Первые сбивались в землячества. Вторые - беспредельничали. Плюс дедовщина и пьяные прапорщики. Как туда угодили представители интеллигенции, вроде меня, непонятно. Помню, молоденького лейтенанта, который читал нам политинформации в 6.30 утра. Два пацана начали мутузить третьего. Эти двое только что с зоны и сразу попали на службу. Но парень им попался отчаянный! Отбивался партой. В это же время, побелевший от страха лейтенант, продолжал нам рассказывать про дружбу народов, - рассказал Александр. - Нынешняя армия несравнима с той, где служил я. Сейчас там есть горячая вода, тихий час. Тебе здоровье подтянут, закалят и стрелять научат на халяву».

Михаил Боярский дружил с барабаном

Пилотку Боярский (справа) носит теперь уж в качестве стильного головного убораФото: Личный архив

Народный артист России Михаил Боярский не раз говорил о пользе армейской службы для формирования характера мужчины. Сам он получил повестку о призыве, будучи актером Театра им. Ленсовета. Ему тогда было 25 лет. Имелось два плюса. Вместо обычной средней школы он окончил музыкальную при Консерватории (класс фортепиано). И получил диплом о высшем образовании (таких забирали в армию всего на год).

«Режиссер Игорь Владимиров пытался уберечь меня от армии, но ему это не удалось. К счастью, родители в свое время отдали меня в правильную школу, и это очень облегчило мою армейскую жизнь, потому что я сразу попал в оркестр», - рассказал Михаил Сергеевич.

По прибытии в часть ему выдали барабан. В итоге будущий главный Д'Артаньян страны отслужил всего год барабанщиком в музыкальном взводе 14-го отдельного пулеметно-артиллерийского полка, дислоцированного в поселке Черная речка Всеволожского района Ленинградской области. Честно отбивал ритмы на плацу во время построений части, на парадах и на похоронах военачальников. В военном билете артиста в строке «специальность» так и записано «Большой барабан». Этот инструмент служил Боярскому верой и правдой. Им было очень удобно закрываться от дождя. А в него что-нибудь прятать, например, спиртное.

Юрий Стоянов заклеивал окна казармы газетами

Как признался Стоянов, армия стала источником вдохновения для ролейФото: Скриншот с видео

«Я пришел в армию в 1979 году, и через полгода начался Афганистан. Для меня это был очень важный человеческий, мужской и эмоциональный опыт. Если бы я знал, от какого источника вдохновения я пытался увильнуть», - рассказал Юрий Николаевич в интервью.

В то время штатному артисту БДТ было 22 года. У него уже была имелась жена и маленький ребенок. Но в тот год был недобор солдатского поголовья, поэтому призывали всех подряд. Директор театра пообещал, что служба будет блатная в ансамбле Ленинградского военного округа. Мол, пойдете, куда вам скажут в военкомате, где-то распишитесь, а вечером в театр, на репетицию.

«Но нас с моим однокурсником Юрой Томашевским по ошибке отправили не в ту учебку. Долго везли в закрытом автобусе под Ленинград. Мы в костюмах с галстуками. Какая репетиция! Домой даже не дали позвонить. И тем же вечером нам показали, кто здесь кто. А под утро, выдали газетную стопку, велели нарезать белых полосочек и заклеить окна во всей казарме».

По признанию артиста, армия стала настоящим источником вдохновения для ролей. У большинства армейских типажей в программе «Городок» и некоторых фильмах имелись реальные прототипы. Прапорщик Пилипчук, товарищ Генерал, и рядовой Узурбаев - старые знакомые Юрия Стоянова.