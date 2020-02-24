Финляндия хочет объединиться с Петербургом и Ленобластью в особую экономическую зону

Финляндия предложила Петербургу и Ленобласти объединиться. Переговоры о создании особой экономической зоны (ОЭЗ), в которую войдут юго-восточная Финляндия и два российских региона, прошли в Суоми 21 февраля. На встрече присутствовали власти финских городов Савонлинна, Иматра, Коувола, Лаппенранта и Миккели, а также представители Комитета по внешним связям Петербурга.

Концепцию представил мэр Савонлинны Янне Лайне. По его словам, ОЭЗ способствует свободе передвижения капитала, товаров, людей, услуг и инноваций.

– Юго-Восточная Финляндия и Петербург расположены между Евросоюзом и странами СНГ, и такое промежуточное положение может обеспечить сотрудничество этих двух экономических зон, – отметил Янне Лайне. – Сейчас в рамках программы приграничного сотрудничества ENI подготавливается пилотный проект с целью создания ОЭЗ, в том числе прорабатываются законодательные и торговые соглашения.

Финансировать новую ОЭЗ должны будут Евросоюз, Финляндия и Россия. По программе ENI проект сможет получить 70-80 миллионов евро. Пока речь идет о сотрудничестве как минимум в течение 2021-2027 годов.

Как отметил мэр Савонлинны, свободное перемещение людей, инноваций, товаров, капитала и услуг укрепит бизнес по обе стороны границы.

– Сейчас экономическому развитию есть много препятствий: банковская система не позволяет инвестировать, разрешения на работу оформляются медленно и при наличии визы, затруднена сертификация высокотехнологичных компаний, – рассуждает Янне Лайне.

Все эти сложности намерены ликвидировать. Первым этапом мог бы стать проект Business Growth and Innovation Corridor SPB-SEF в областях делового и инновационного потенциалов стран. Глава Савонлинны уверен, что «вместе эти направления способны создать глобальную среду роста, в которой могут производиться инновации, товары и услуги как для ЕС и России, так и для других стран СНГ».

КОМПЕТЕНТНО:

Александр ХОДАЧЕК, президент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге:

– Такой большой особой экономической зоны не может быт по определению: зоны всегда носят локальный характер. У нас есть территория опережающего развития в Пикалеве, особая экономическая зона в Стрельне с двумя площадками.

То, что планируется сделать в Финляндии, – очевидно, это введение каких-то льгот. Но надо понять, как будет происходить перемещение товара, какой будет таможенный режим. Налогообложение зависит от того, куда пойдет продукция – обратно в Россию по межправительственному соглашению, в третьи страны или в Финляндию (вот здесь может быть благоприятный режим).

Но у нас с Финляндией разное законодательство. К тому же, есть нормы ЕС и ВТО, и надо понять, как все это будет согласовываться между собой. Пока не ясны условия создания и функционирования резидентов, высказывать опасения рано.