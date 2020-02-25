Скудная начинка из куриной кожи: В Петербурге проверили замороженные блины на Масленицу

С 24 февраля по 1 марта в России отмечается один из самых вкусных и сытных праздников – Масленица. Большинство жителей Петербурга самостоятельно замешивают тесто и жарят блины. Однако те, кто не успевает стоять у плиты, отправляются за традиционным блюдом в магазин. Но можно ли доверить свои желудки полуфабрикатам? Для этого специалисты общественного контроля решили проверить замороженные блинчики с начинкой, которые продаются на прилавках Северной столицы.

- Из десяти образцов блинчиков только три соответствовали информации, указанной на упаковке. А фактические показатели пищевой ценности и заявленная масса нет. При этом количество начинки – самой важной части готового продукта, оставляет желать большего. Чаще всего она не превышает 15 процентов от массы продукта, и порой ее с трудом можно отыскать между слоями теста, - говорится в исследовании общественников.

Так, в блинах марки «Просто» начинки нашлось только 22 процента, а теста – 78 процентов. Массовая доля начинки блинчиков «Аппетитно круглый год», в составе которой был заявлен соевый белок, была всего 15 процентов, а теста – 85 процентов. Сытным такое блюдо назвать можно с трудом.

В большинстве образцов начинку пришлось искать с лупойФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Антирекорд по содержанию начинки установили полуфабрикат «Боярин блин». Ее оказалось всего 10 процентов. В маркировке указано мясо куриное механической обвалки, а также говядина и соевый белок. При этом изготовитель заявил значения пищевой ценности, как будто в начинке – только говядина и свинина: белок 14 процентов, а жир 12 процентов.

- В данном случае можно говорить о намеренном введении в заблуждение потребителя, которому предложен низкокачественный продукт с недостоверной информацией о пищевой ценности. С подобным составом сырья и массовой долей мясного компонента таких показателей белка и жира просто не может быть, – объясняет доктор технических наук, профессор университета ИТМО Александр Ишевский.

Некоторые изготовители блинчиков, пытаясь утаить от потребителя полный состав сырья, в маркировке используют обтекаемые формулировки. Например, в составе в качестве вида мяса указывается говядина, а дальше – не «мясо птицы», как должно быть, а «куриный фарш» и еще «пищевое волокно» вместо конкретно использованного сырья. Так, в продукте под названием «Семейные секреты» вместо мяса птицы в составе использовано мясо механической обвалки и кожа куриная.

Но как все-таки выбирать блинчики, если нет времени на готовку. Специалисты не рекомендуют приобретать продукцию под собственными марками торговых сетей, так как основная цель сетевых брендов – сделать продукт максимально доступным по цене, а в погоне за низкой стоимостью производитель часто использует дешевое сырье плохого качества. Также при выборе следует обращать внимание на состав. Предпочтительно, чтобы он был максимально простым и коротким.