Синоптик рассказал, какими будут весна и лето 2020 после аномальной зимы в Санкт-Петербурге

Не обманывайтесь теплой погодой и солнцем за окошком – по словам синоптиков, зима не только не закончилась, но и до сих пор вполне способна преподнести гостям и жителям Северной столицы парочку неприятных (а для кого-то и наоборот) сюрпризов. И первый из них стоит ждать уже в ближайшие дни - начало весны, судя по прогнозу погоды на март 2020 в Санкт-Петербурге, будет облачным и прохладным.

Как рассказал «КП-Санкт-Петербург» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, ненастье стоит ждать уже в среду, 25 февраля, когда Северо-западный регион окажется на периферии очередного циклона.

- Будет облачно, ночью местами пройдет слабый снег, - отмечает синоптик. – Днем он усилится, температура в Северной столице опустится до 0 градусов, в Ленобласти – до -3.

Такая погода, продолжает Леус, задержится у нас надолго – до субботы включительно. Виной всему – опять же, циклон. В четверг его движение замедлится, центр окажется над западными районами Архангельской области. Нам же достанется то, что синоптики называют «тыловой частью». Отсюда – постоянная густая облачность, холодные северный и северо-восточный ветры, до -4 градусов по ночам и до -2 днем. А еще – довольно много осадков.

Лето, по словам синоптиков, должно быть "нормальным" - без заморозков и без невыносимой жары.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я предполагаю даже, что к выходным даже сформируется временный снежный покров, - отмечает наш собеседник. – Большим он, впрочем, не будет – где-то трех иди до пяти сантиметров.

Погода улучшится только к воскресенью, 1 марта – аккурат к приходу календарной весны. Циклон наконец-то соберется с силами и двинется дальше на восток, облака поредеют, снегопады прекратятся, выглянет солнце. Ночь на воскресенье, правда, будет еще довольно холодной (по крайней мере, по меркам этой зимы) – до -6 градусов, но зато уже днем температура поднимется до +2.

Ну а что там с весной? Резкого ее начала – такого, чтобы в одночасье термометр показал +10, а на газонах зазеленела молодая трава – по словам Леуса, не будет. По крайней мере в первые пять дней марта – они будут облачными и прохладными, со слабыми заморозками по утрам. Но не спешите расстраиваться – у нас еще сохраняются шансы на хорошее жаркое лето.

- К счастью, в метеорологии холодная зима не гарантирует теплого лета, и наоборот, - отмечает Леус. – Если опираться на те прогнозы, которые есть, то лето будет нормальным, либо незначительно теплее нормы. В июне, скорее всего, осадков выпадет меньше нормы, а вот июль и август будут обычными.