«Мы работали не за деньги»: как Вадим Знаменов возрождал разрушенный войной Петергоф

24 февраля в Санкт-Петербурге ушел из жизни Вадим Знаменов – президент и бывший генеральный директор государственного музея-заповедника «Петергоф». Именно благодаря ему «Петергоф», сильно пострадавший в годы НЭПа и Великой Отечественной войны, стал таким, каким его привыкли видеть посетители: настоящей жемчужиной в короне музеев России.

РАСПРОДАЖА ИСТОРИИ

В Петергоф Знаменов пришел в 1965 году – практически сразу после окончания Ленинградского государственного университета. Знаменитая императорская резиденция в ту пору представляла собой печальное зрелище.

- Значительная часть музея-заповедника лежала практически в руинах, - рассказывает нынешний главный хранитель ГМЗ «Петергоф» Тамара Носович. – В Большом дворце рядом с каскадом фонтанов работало всего несколько центральных залов. Из парковой архитектуры были восстановлены только Эрмитаж в Нижнем парке и дворец Монплезир.

Словом, работы был непочатый край. И причем не только по части восстановления дворцов и павильонов, разрушенных во время войны.

Одной из главных задач Знаменова стало возвращение утраченных музейных предметов. Только за первые два года его работы их удалось обнаружить более 300. Фото: предоставлено ГМЗ "Петергоф"

- Еще задолго до этого, в 1920-х, предметы из музейной коллекции активно распродавались на аукционах, - продолжает Носович. – Во времена Новой экономической политики хранителей музеев – и в том числе, конечно, Петергофа – заставляли выдавать из хранилищ какие-то исторические редкости специальным комиссиям. Считалось, что никакой ценности они не несут – зато могут послужить обогащению страны.

«СЕЙЧАС ЭТО НИКЕМ НЕ МОГЛО БЫ БЫТЬ СДЕЛАНО»

Поэтому первое, чем занялся Знаменов в должности хранителя музея – поиском и возвратом в Петергоф утраченных предметов. Так, например, по его настоянию в Ленинграде было принято постановление: антикварные магазины и салоны обязали перед тем, как выставить какой-либо предмет на продажу, консультироваться с музейными специалистами. Вадим Валентинович, вспоминают его коллеги, сам каждый вечер объезжал антикваров и смотрел, что у них появилось, и нельзя ли это выкупить для петергофских коллекций.

- Но это была только верхушка айсберга, - признается наша собеседница. – Порой утраченные предметы возвращались в Петергоф самыми невероятными путями. Вадим Валентинович рассказывал, например, как он однажды ехал с работы и вдруг заметил возле входа в какую-то парадную маленький журнальный столик. Кто-то, очевидно, выбросил его или хотел выбросить – столик стоял у мусорки. Знаменов остановился, погрузил его в автомобиль и привез в Петергоф. Оказалось, что это совершенно чудесный столик начала 20-го века работы французского дизайнера Эмиля Галле. Он до сих пор стоит у нас в коллекции.

Знаменов превратил Петергоф в жемчужину не только российского, но и мирового уровня. На этом фото, к примеру, бывший директор музея проводит экскурсию для принца Чарльза. Фото: предоставлено ГМЗ "Петергоф".

Работать над возрождением императорской резиденции приходилось буквально на износ.

«Сейчас бы просто это ни мной, ни кем другим не могло быть выполнено, - вспоминал сам Знаменов в своих дневниках. - Работали до ухода из Петергофа последней электрички в час ночи. Приезжали домой, спали несколько часов, утром электричкой снова сюда. Без такого труда просто ничего бы не состоялось, потому что все надо было делать с нуля. <…> Не за деньги же работали, потому что их количество не прибавлялось, а, наоборот, убавлялось. Это был способ самореализации».

«БУКВАЛЬНО ЖИЛИ НА РАБОТЕ»

Только так и никак иначе – зато и результат получался весомым. Только за первые два года работы Знаменова в должности хранителя музейные фонды пополнили 300 новых предметов. А за 50 лет (именно столько в общей сложности отдал Петергофу герой нашей статьи) их количество перевалило за несколько тысяч.

- Когда мы реконструировали Екатерининский корпус в Нижнем парке, мы буквально жили на работе. И нет, это не фигура речи – мы действительно всем коллективом ночевали на базе отдыха неподалеку от Петергофа. И Вадим Валентинович вместе с нами. - продолжает Носович. – Эта энергия кипела в нем до конца жизни,

Даже покинув пост директора, Знаменов не забросил работу. Для сотрудников музея-заповедника его смерть стала тяжелой утратой. Фото: предоставлено ГМЗ "Петергоф".

Пост директора ГМЗ «Петергоф» Знаменов покинул в 2008-м году. Но работу не забросил – до последнего приезжал в музей, обсуждал с сотрудниками его перспективы и строил планы.

- К сожалению, у него уже были не те годы и не то здоровье, - признается наша собеседница. – В 2007-м он перенес тяжелый инсульт. Но мы все его любили и любим, и его смерть - огромная потеря для всех нас.

Прощание с Вадимом Знаменовым состоится в пятницу, 28 февраля, в 12 часов в Большом Петергофском дворце. Похоронен он будет на Бабигонском кладбище Петергофа. Редакция издания «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Вадима Валентиновича.