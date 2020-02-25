Братскую могилу времен войны нашли во время реконструкции трассы «Кола» в Ленобласти

Крупное захоронение времен Великой Отечественной войны обнаружили в Кировском районе Ленобласти. Братскую могилу, где могут покоиться около тысячи бойцов Красной Армии, нашли во время реконструкции федеральной трассы «Кола». Произошло это еще в конце ноября – именно тогда дорожники неожиданно увидели человеческие останки. И строителей на площадке тут же сменили поисковики. Информацию о найденной братской могиле сразу же передали Межрегиональному фонду «Помним. Гордимся. Чтим» и дорожные работы на участке приостановили.

Все это время поисковики по сантиметру исследовали участок. Он пришелся на 59-й километр автодороги, неподалеку от поселка Приладожский. Волонтеры действительно нашли там три десятка рвов, ставших для воинов братскими могилами. Как рассказали «КП-Петербург» в Фонде «Помним. Гордимся. Чтим», покоиться там могут бойцы 128-й стрелковой дивизии. Волонтеры изучили архивы и предположили, что это место совпадает с описанием дивизионного кладбища неподалеку от бывшего поселка Верхняя Назия. Судя по всему, ранее это захоронение не было учтено.

– Помимо самих останков, на месте нашли элементы обмундирования – валенки, ботинки, пуговицы, – рассказала председатель совета Фонда Екатерина Березина. – Сейчас обследование закончено, но эксгумационные работы и перезахоронение еще не проводятся.

Чтобы поднять останки и установить личности захороненных, поисковикам необходимо специальное разрешение. Поэтому когда начнутся работы по перезахоронению, сейчас решают в администрации Кировского района Ленобласти. Все необходимые документы волонтеры туда уже направили. К слову, сколько времени может занять сама процедура перезахоронения, пока непонятно. Как отметила Екатерина Березина, это будет зависеть от количества захороненных человек. А судя по архивным данным, бойцов может быть не меньше тысячи. Куда именно перезахоронят павших, тоже еще предстоит решить. Однако ясно, что это будет какой-то из ближайших мемориалов.

КСТАТИ

Участок федеральной трассы «Кола» начали реконструировать в 2018 году. На месте захоронения, конечно, все работы сейчас временно прекращены. Завершить реконструкцию трассы должны в 2021 году. Как отметили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на остальные участках работы продолжаются, а вопрос об отставании от графика пока не ставится.