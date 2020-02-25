2020-02-26T15:12:31+03:00
Общество

«Кроме нас, так никто не работает»: петербургские трамваи идут на мировой рекорд

Достижения компании из Северной столицы уже внесены в книги рекордов России и Европы [видео]
Алина ЧЕМЕРИС
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Продукцию компании «ПК Транспортные системы» уже отметили в Книгах рекордов России и Европы.Продукцию компании «ПК Транспортные системы» уже отметили в Книгах рекордов России и Европы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Стахановскими темпами не в ущерб качеству – именно так создаются инновационные трамваи модели «Витязь-М» в Петербурге. Продукция компании «ПК Транспортные системы» уже отмечена в Книгах рекордов России и Европы. Достижений два.

Первое – высокая скорость производства трехсекционных трамваев. На создание одного вагона ушло всего пять дней. Такими темпами предприятие работало прошлым летом, чтобы уложиться в срок и выполнить условия контракта. В результате Северная столица получила 21 машину. Этот подвижной состав сейчас работает на Юго-Западе города.

Петербургский трехсекционный трамвай создают самым вместительным в своем роде. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургский трехсекционный трамвай создают самым вместительным в своем роде.Фото: Артем КИЛЬКИН

Второй важный результат – самое большое количество трехсекционных трамваев, поставленных по одному контракту в один город. За два с половиной года предприятие отправило в Москву 300 вагонов.

После таких грандиозных проектов предприятие готово и к мировому рекорду. Сейчас идет утверждение заявок по обоим достижениям.

- У нас большие шансы стать мировыми рекордсменами, - говорит президент «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур. – Я знаю, что в мире, кроме нас, так никто не работает. Сегодня мы самые крупные производители трамвайных вагонов в Европе.

Петербургский транспорт ходит не только по родным улицам, а еще в Казани, Краснодаре, Перми, Улан-Удэ и латвийском Даугавпилс. Все трамваи оснащены удобными креслами и розетками для зарядки гаджетов, а широкие двери и отсутствие ступенек сокращают время на вход и выход пассажиров.

Петербургский транспорт ходит еще и в Казани, Краснодаре, Перми, Улан-Удэ и латвийском Даугавпилс. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургский транспорт ходит еще и в Казани, Краснодаре, Перми, Улан-Удэ и латвийском Даугавпилс.Фото: Артем КИЛЬКИН

Но и это еще не все: как выяснилось – петербургский трехсекционный трамвай самый вместительный в своем роде. Он на два с половиной метра длиннее аналогичных моделей конкурентов. И, по словам главного редактора «Книги рекордов России» и «Книги рекордов Европы» Алексея Свистунова, этот показатель тоже заслуживает мирового признания.

- Идея установить этот рекорд пришла сегодня. Будем подаваться и на мир, и на Европу, и на Россию. Измерим наш трамвай как в попугаях, так и рулеткой, - смеется Алексей Свистунов. - Но для начала нам нужно изучить всю документацию и выяснить, были ли трамваи длиннее нашего. Если да – то у нас конкурент. Если нет – есть все шансы на рекорд.

Трамваи «Витязь-М» из Петербурге отмечены в Книгах рекордов России и Европы.Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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