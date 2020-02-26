Николай Валуев признался, сколько блинов съедает на Масленицу

Масленичная неделя в самом разгаре. Вся страна наслаждается блинами, да с разными начинками, да с разными добавками. Хозяйки делятся рецептами, а те, кто просто ест, выкладываю фото в соцсети. Мол, диета долой, успеем еще похудеть. Звезды тоже не остаются в стороне и отмечают Масленицу. А как? Мы задали этот вопрос ведущему программы «Быстрее, выше, сильнее» на радио «Комсомольская правда» бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев.

- Масленица – наш любимый семейный праздник! Блины готовит у нас старший сын Гриша, и делает это замечательно. К слову, я тоже сам еще в детстве научился печь блины и радовал родителей. Теперь черед моих детей. А я им показываю пример. По какому рецепту готовим? Да чем проще, тем лучше! Ох, как мне нравится утром выпить чашечку чая с горячими блинами, да полить их каштановым или гречишным медом, знаете такой с горчинкой? Ммммм. Вы не думайте, мне много-то не надо, семь блинов достаточно для того, чтобы я был сыт и доволен.

nickvaluev Валуев на Масленице

К слову, не только блинами одними будет лакомиться семья Валуевых. Есть еще один прекрасный повод собраться за праздничным столом. В среду, 26 февраля, исполнилось 18 лет старшему сыну Грише. Он как две капли воды похож на своего отца, да и не только внешность их объединяет. Оба любят рыбалку, технику, да даже в саду вместе копаются. В честь совершеннолетия Николай написал трогательный пост в соцсетях:

«Вот и 18. Как пролетело время. Конечно, ты еще ребенок. Ну, по крайней мере, им всегда для нас родителей и будешь. Но каждый отец в такие дни вспоминает своих детей и то время, когда они умещались на ладонях. Наверное, это уже навсегда. Ведь годы идут, дети взрослеют вместе с нами и незаметно сами становятся родителями. Пусть это будет вечно. Ну а тебе, Гриша, большой дороги. Будет ли она песчаной, гравийной, асфальтированной, горной или еще какой, зависит только от тебя. В любом варианте непростой, ибо настоящему мужчине на роду написано постоянно что-то доказывать себе и окружающим. Такими нас создал Бог, такова наша природа. Удачи и твердости духа тебе на этом пути!»