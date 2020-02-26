2020-02-26T18:54:34+03:00
Звезды

Николай Валуев признался, сколько блинов съедает на Масленицу

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе обожает этот праздник и сам готовит угощение
Алена ЧИЧИГИНА
Поделиться:
Николай Валуев признался, сколько блинов съедает на МасленицуНиколай Валуев признался, сколько блинов съедает на МасленицуФото: Никита СКОПИН
Изменить размер текста:

Масленичная неделя в самом разгаре. Вся страна наслаждается блинами, да с разными начинками, да с разными добавками. Хозяйки делятся рецептами, а те, кто просто ест, выкладываю фото в соцсети. Мол, диета долой, успеем еще похудеть. Звезды тоже не остаются в стороне и отмечают Масленицу. А как? Мы задали этот вопрос ведущему программы «Быстрее, выше, сильнее» на радио «Комсомольская правда» бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев.

- Масленица – наш любимый семейный праздник! Блины готовит у нас старший сын Гриша, и делает это замечательно. К слову, я тоже сам еще в детстве научился печь блины и радовал родителей. Теперь черед моих детей. А я им показываю пример. По какому рецепту готовим? Да чем проще, тем лучше! Ох, как мне нравится утром выпить чашечку чая с горячими блинами, да полить их каштановым или гречишным медом, знаете такой с горчинкой? Ммммм. Вы не думайте, мне много-то не надо, семь блинов достаточно для того, чтобы я был сыт и доволен.

nickvaluevnickvaluev
Валуев на Масленице
425 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

К слову, не только блинами одними будет лакомиться семья Валуевых. Есть еще один прекрасный повод собраться за праздничным столом. В среду, 26 февраля, исполнилось 18 лет старшему сыну Грише. Он как две капли воды похож на своего отца, да и не только внешность их объединяет. Оба любят рыбалку, технику, да даже в саду вместе копаются. В честь совершеннолетия Николай написал трогательный пост в соцсетях:

«Вот и 18. Как пролетело время. Конечно, ты еще ребенок. Ну, по крайней мере, им всегда для нас родителей и будешь. Но каждый отец в такие дни вспоминает своих детей и то время, когда они умещались на ладонях. Наверное, это уже навсегда. Ведь годы идут, дети взрослеют вместе с нами и незаметно сами становятся родителями. Пусть это будет вечно. Ну а тебе, Гриша, большой дороги. Будет ли она песчаной, гравийной, асфальтированной, горной или еще какой, зависит только от тебя. В любом варианте непростой, ибо настоящему мужчине на роду написано постоянно что-то доказывать себе и окружающим. Такими нас создал Бог, такова наша природа. Удачи и твердости духа тебе на этом пути!»

nickvaluevnickvaluev
Вот и 18 сыну Валуева
724 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Скульптуры, стоявшие у СКК, отправили на временное хранение
С 1 по 30 апреля дороги в Ленобласти закроют для большегрузов
Суд отказал в повышении компенсации спортсменке, сломавшей позвоночник на Олимпиаде в Сочи
Пассажир, которому не дали зарядку для телефона, устроил дебош на рейсе Москва-Петербург
Система VAR будет работать на матче «Зенита» с «Локомотивом»
Экспонаты из Кунтскамеры покажут в Британском музее
Жители Соснового Бора жалуются на агрессивную стаю собак, нападающих на людей
После смертельного ДТП в Купчино завели уголовное дело
Машина вылетела на тротуар во время массовой аварии в Красносельском районе
В Петербурге сожгли две тонны сыра и масла
В Петербурге предложили лечить гиперактивность у собак с помощью искусственного интеллекта
Ночью в Ленобласти ударит 13-градусный мороз
Петербуржца, уехавшего на дачу праздновать 23 февраля, нашли мертвым в канаве
Новым детским омбудсменом Петербурга стала Анна Митянина
Экс-замглавы Калининского района подозревается в получении взятки
В Карелии уволили гендиректора аэропорта который разрешил сбросить «Гелендваген» с вертолета
Частный детектив рассказала, что ее собирались похитить в Петербурге
В Ленобласти украли мазут на 30 миллионов рублей
В гараже у бизнесмена нашли легендарную трехлинейку Мосина со спиленным номером и 322 патрона к ней
Рецидивиста задержали за серию краж из частных домов в Ленобласти
Молодому петербуржцу, заживо сжегшему собутыльника, дали 15 лет тюрьмы
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Софию возобновятся 18 апреля
Доценту-расчленителю Соколову предъявили обвинение по новой статье