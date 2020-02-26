Ясумаса Иидзима: «Петербург станет городом-моделью для реализации совместных проектов по модернизации городской среды»

День рождения Его Величества императора – главный национальный праздник японского народа. В этом году торжество впервые прошло 23 февраля. Именно в этот день родился наследный принц Нарухито, взошедший на престол в мае прошлого года. В честь его 60-летия в Петербурге прошел торжественный прием, организованный консульством Японии.

ИНТЕРЕС К ЯПОНИИ РАСТЕТ

- Чем занимается Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге?

- Консульским округом Генерального консульства Японии являются два региона: Петербург и Ленинградская область. У нас есть три главных направления. Во-первых, это содействие углублению взаимопонимания между нашими народами и развитию двусторонних обменов. Во-вторых, консульство поддерживает успешную и безопасную деятельность японских предприятий, которые работают на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сейчас таких компаний около пятидесяти. Также мы информационно поддерживаем российские компании, которые стремятся выйти на японский рынок. Кроме того, содействуем местным регионам Японии, желающим провести экономические и культурные обмены с петербуржцами и жителями Ленинградской области. В-третьих, консульство заботится о безопасности и защите имущества проживающих здесь японских граждан, а также японских туристов.

По словам Генконсула, каждый год в Петербурге становится все больше японских туристов.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сколько российских туристов ежегодно посещает Японию и наоборот? Сложно ли получить визу?

- По информации консульства, в 2019-м Японию посетило примерно 120 тысяч российских граждан, а в Россию приехало примерно 100 тысяч наших соотечественников, что на 25 процентов больше данных прошлого года. Тенденция роста численности туристов наблюдается в последние несколько лет. В прошлом году состоялась встреча между лидерами Японии и России, по ее итогам прозвучало намерение о том, чтобы к 2023-му общее число граждан наших стран, посещающих Японию и Россию, достигло отметки в 400 тысяч человек, по 200 тысяч с каждой стороны, то есть была поставлена цель удвоить нынешние показатели. В связи со смягчением визового режима, по сравнению с несколькими годами ранее, визу в Японию стало проще получить. Российским гражданам японская виза оформляется бесплатно.

Церемония интронизации Его Величества Императора Нарухито.

СИМВОЛ ГОСУДАРСТВА И ЕДИНСТВА НАЦИИ

- Расскажите о японо-российских проектах?

- В рамках нашего сотрудничества Санкт-Петербург выбран в качестве города модели для реализации японо-российских проектов по модернизации городской среды. Сейчас разрабатываются всевозможные проекты с использованием японских новейших технологий. Для Генерального консульства в Санкт-Петербурге видится крайне важным участие в подобных проектах Осака и других региональных городов Японии, и мы верим, что это принесет свои плоды. Мы также готовы приложить максимум усилий для того, чтобы Санкт-Петербург и Ленинградская область стали передовыми регионами России, где будут достигнуты наиболее значимые результаты в рамках реализации программы «Года межрегиональных обменов».

- Будем надеяться, что так и будет. Знаем, что сейчас вы готовитесь к празднованию 60-летия Его Величества императора, это главный национальный праздник японского народа. Как вам удается сохранять традиции?

- В этом году торжество впервые состоялось 23 февраля. Именно в этот день родился наследный принц Нарухито, взошедший на престол в мае прошлого года. Да, император играет большую роль для всех граждан Японии. По конституции он является символом государства и единства нации. Императорская семья на своем примере показывает, какой должна быть идеальная модель семьи, как люди должны уважать друг друга, воспитывать детей.

Императорская семья.

- А как отмечается это событие?

- В Японии в эту дату все желающие могут посетить резиденцию императора, для того чтобы поздравить его. Императорская чета выходит на балкон своей резиденции и приветствует всех собравшихся. В Петербурге 20 февраля в гостинице «Астория» наше консульство устроило прием по случаю дня рождения императора Японии. На него были приглашены около трехсот гостей - это представители правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сотрудники дипломатического корпуса, культурные деятели и русские друзья, которые любят нашу культуру.

Одно из событий, организованных консульством Японии в Петербурге.

- Как вы относитесь к Петербургу? Нравится ли вам город?

- Я состоял на дипломатической службе на территории вашей страны четыре раза. Впервые приехал в Россию еще в Советском Союзе. Работал в Москве, затем на Дальнем Востоке. В Петербурге работаю в первый раз. В вашем городе много любителей японской культуры. Я когда узнал об этом, очень был рад. Я сам историк. В Петербурге много мест, связанных с богатой историей России. С удовольствием посещаю прекрасные театры: балет, оперу, концерты классической музыки. Еще у нас замечательный сосед – музей Эрмитаж. И мне и моей жене нравится жить в вашей Северной столице.