МегаФон открывает доступ к услугам 5G в международном роуминге

МегаФон первым среди российских операторов объявляет о запуске международного 5G-роуминга. Преимущества самой быстрой технологии беспроводной связи стали доступны абонентам компании в зарубежных поездках.

Роуминговым партнером МегаФона выступила телекоммуникационная группа Orange, оказывающая услуги мобильной связи в 23 странах. Первой страной, где будет доступна эта услуга, стала Румыния. Соглашение позволит абонентам МегаФона регистрироваться в сети 5G на территории страны и пользоваться сверхбыстрым мобильным интернетом на условиях, аналогичных роумингу в обычных сетях 3G/4G. Покрытие оператора-партнера включает в себя города Бухарест, Брашов, Яссы, а также туристический центр Клуж-Напока.

- Сейчас в сети МегаФона работает несколько тысяч телефонов с поддержкой 5G – это продвинутые пользователи, которые теперь смогут по-максимуму раскрыть потенциал своих гаджетов во время зарубежных поездок, – сообщил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

По словам руководителя информационно аналитического агентства TelecomDaily Денис Кускова, ситуация с 5G в России во многом похожа на историю с 3G. Тогда российские пользователи уже могли покупать телефоны с поддержкой 3G, хотя самих сетей еще не было. Запуск 5G в роуминге, особенно если список стран будет расширяться, играет на руку МегаФону - благодаря зарубежным поездкам его абоненты будут лучше знать и понимать, какие преимущества дает технология пятого поколения.