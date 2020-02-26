Анна Митянина стала новым детским омбудсменом Санкт-Петербурга

Интрига с именем нового уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурга разрешилась. 26 февраля на заседании городского парламента депутаты утвердили детским омбудсменом Анну Митянину.

- По результатам тайного голосования во втором туре избрана Анна Митянина. Сейчас она вышла на трибуну для принятия присяги, - сообщает корреспондент «КП-Петербург» из Мариинского дворца.

Напомним, что ранее должность занимала Светлана Агапитова, однако 20 января 2020 года два ее пятилетних срока истекли и, по регламенту, она должна была освободить кресло.

Изначально предполагалось, что Митянина, как вице-губернатор, курирующий «социалку», знакомый с вопросом и, что немаловажно, предложенный губернатором города, станет безальтернативным вариантом. Тем более, что ее кандидатуру одобрила и главный детский омбудсмен России Анна Кузнецова. Однако позднее появились еще три фигуры и неожиданная интрига.

Из четверых кандидатов во второй круг голосования вышли сотрудница аппарата ЗакСа Юлия Шик и, собственно, Анна Митянина. При этом Шик, не имеющая опыта подобной работы, а известная по борьбе за собственных детей с бывшим мужем, в первом туре получила 33 голоса парламентариев против 28 у Митяниной. Однако второй этап голосования расставил все на свои места. Сенсации удалось избежать.

Ранее должность уполномоченного по правам ребенка занимала Светслана Агапитова.Фото: "КП" Архив

После избрания Митянина подошла к журналистам и ответила на их вопросы.

- В первый рабочий день я буду знакомиться с аппаратом. О сотрудниках очень хорошие отзывы, каждый будет востребован. Светлана Юрьевна (Агапитова, - прим. ред.) фактически создала институт уполномоченного по правам ребенка в Петербурге и ее работа будет продолжена, - заявила Анна Митянина.

В числе первых задач она назвала безопасность детей: снижение преступности и правонарушений в отношении несовершеннолетних. Также нового омбудсмена беспокоит рост наркомании в подростковой среде и увеличившаяся преступность со стороны самих юных горожан.

- Надо выяснить, где недорабатывает власть. Там, куда она не доходит, должен дойти уполномоченный. Единственным человеком, который представляет интересы ребенка, является детский омбудсмен. Это моя основная задача в этом качестве, - уверена Митянина.

Справка «КП»:

Митянина Анна Владимировна – вице-губернатор Санкт-Петербурга

Отвечает за решение вопросов социальной и демографической политики Санкт-Петербурга, социальной защиты, здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, труда и занятости населения.

Выдвигается Губернатором Санкт-Петербурга

Дата рождения 30 сентября 1971 г.

Образование – высшее, Санкт-Петербургский государственный университет, юриспруденция.

Действительный государственный советник Санкт-Петербурга 1 класса.

Награды: медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга», медаль I степени «За заслуги в защите прав и свобод граждан», почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», звание «Ветеран труда», благодарность Президента РФ, знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

Трудовая биография:

1988-1992 – Прокуратура Ленинградской области, экспедитор, инспектор особого и общего сектора

1992-1994 – Санкт-Петербургский городской совет, ведущий юрисконсульт

1994-1995 – Аппарат Санкт-Петербургского городского собрания, ведущий юрисконсульт

1995-1998 – Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, ведущий юрисконсульт, главный юрисконсульт

1998-2001 – Канцелярия Администрации Санкт-Петербурга, главный юрисконсульт Юридического комитета, заместитель Юридического комитета, заместитель председателя Административно-правового комитета

2001-2003 –Администрации Санкт-Петербурга, заместитель председателя - начальник Управления подготовки правовых актов

2003-2017 – Администрация Губернатора Санкт-Петербурга, исполняющий обязанности, председатель Юридического комитета, заместитель руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга - председатель Юридического комитета

С 2017 – вице-губернатор Санкт-Петербурга