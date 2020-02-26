«Врачи в панике, масок в аптеках нет»: Петербурженка рассказала, как из-за коронавируса в отеле на Канарах заперли тысячу туристов

Коронавирус добрался и до Канарских островов. Панику на популярном курорте посеял итальянский врач, у которого выявились первичные признаки китайской пневмонии. Медик прибыл на побережье вместе с женой и друзьями и поселился в пятизвездочном отеле H10 Costa Adeje Palace на Тенерифе. В итоге врача госпитализировали в больницу, а гостиницу, где проживает порядка тысячи туристов, закрыли на карантин. Среди отдыхающих оказались и россияне. Как минимум двое. О ситуации на острове «КП-Петербург» поговорил с местной жительницей Полиной, которая несколько лет назад переехала туда на ПМЖ из Петербурга.

- Я живу на Тенерифе почти 8 лет, работу без уважительной причины никогда не пропускала, но когда Costa Adeje Palace закрыли на карантин по коронавирусу, муж запретил мне туда ехать, - рассказала девушка. – Сейчас там перекрыта большая зона отдыха с пляжем. Даже дорога рядом с отелем перекрыта. Никого не впускают и не выпускают.

kellykelly2002 Отель закрыт на карантин

По предварительным данным, в отеле туристам придется провести не меньше двух недель. Им посоветовали не выходить из своих номеров.

- Много туристов сейчас меняют билеты и возвращаются на родину, - поясняет Полина. – Паники нет. Но мы предпочитаем не выходить на улицу. У мужа брат работает врачом. Он говорит нам, чтобы мы без масок не ходили. Я слышала, что на юге в некоторых аптеках медицинские маски уже закончились. Но никто не отчаивается. У нас сейчас карнавал. Говорят, что вирус умирает при 27 градусах тепла, а у нас сейчас 28 градусов. Надеемся, что жара всех спасет.

pacificnaturewest Туристы стали заложниками отеля

По словам Полины, коронавирус подтвердили не только у итальянского врача, но и у его жены и друзей, которые приехали вместе с ним.

vrtnws В закрытом отеле как минимум двое россиян

- Этот итальянский врач вместо того, чтобы на входе орать о своем подозрении на вирус и требовать немедленной изоляции, спокойно зашел внутрь больницы, где контактировал с полусотней людей, - негодует петербурженка. - Он сходил в кафе, поспрашивал, где сдать анализы, после чего потерялся в коридорах и запутался в этажах, прежде чем сообщить сотрудникам о своих симптомах. Врачи больницы юга в панике. Среди испанцев распространены голосовые сообщения одной из работниц госпиталя, в которых она говорит, что после общения с зараженным итальянцем плохое самочувствие у многих сотрудников клиники. Еще говорят, что итальянец ездил с женой на карнавал в предыдущие дни и заранее знал, что сам - возможный носитель! Это информация требует проверки. Но факт в том, что в закрытом отеле людей заставляют сидеть в номерах и, возможно, там уже более 500 зараженных.

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