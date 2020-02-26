«Детское образование как бизнес»: В Петербурге обсудят развитие обучения молодого поколения

Самая важная инвестиция, которую делает в своей жизни практически каждый - инвестиция в образование детей, в их будущее. Этот важный вопрос 20 и 21 марта 2020 года обсудят в Петербурге на II Международной конференции «Детское образование как бизнес», которая пройдет в общественном пространстве «Бенуа 1890». В частности, специалисты расскажут о развитии частного предпринимательства в сфере детского образования, изменениях в государственной системе образования в России и новых тенденциях в этой области.

- И в советское время и сейчас родители понимают, что знания важнее материальных ценностей, что формирование ребенка, его развития начинается еще до школы, стараются выбрать для своих детей лучшие учебные заведения, лучший социум. И здесь надо понять, что важнее: напичкать ребенка информацией, научить читать с пулеметной скоростью, или предложить подумать над книгой, воспитать так, чтобы он был готов к изменениям, которые его ожидают в жизни на каждом шагу. Вот об этом мы и побеседуем на конференции, - отметил основатель «Школы Бенуа» Андрей Лушников.

Андрей Лушников, основатель «Школы Бенуа»

Конференция будет продолжаться два дня. Программой предусмотрена официальная часть с участием представителей Смольного, в ходе которой участники поговорят о взаимодействии частного образования с государством, поддержке малого и среднего бизнеса в этой сфере, о российских и мировых тенденциях в детском образовании. На первый день конференции также запланирована стратегическая сессия для предпринимателей

Второй день организаторы целиком отвели на практикумы, дискуссии, мастер-классы, обмен опытом в рамках Фестиваля детских центров, и впервые будет открыта Биржа образовательных стартапов. Главная тема второго дня - образование как продукт, где речь пойдет о новых программах и методиках, об инновационных подходах к современному образованию. Также, оба дня, по традиции, будет действовать выставка проектов в сфере детского образования.

На мероприятии обсудят важность детского образования с экспертами и представителями Смольного

- Дети сейчас воспринимают информацию совершенно по-другому, и это невозможно игнорировать. После поколения, которое до 30 лет искало себя, появилась тенденция выявлять будущие профессиональные интересы и склонности ребенка уже в раннем возрасте, - подчеркнула генеральный директор общественного пространства «Бенуа 1890» Елена Плахтий.

К участию в конференции приглашены представители комитета по образованию Санкт-Петербурга, фонда поддержки предпринимательства, собственники и управляющие детских центров, частных садов и школ, франчайзи и владельцы франшиз, бизнес-консультанты и эксперты в области дошкольного и школьного образования, начинающие и опытные предприниматели, педагоги, психологи и родители.

Билеты на конференцию можно приобрести по ссылке