2020-02-26T17:47:40+03:00
Досуг

«Детское образование как бизнес»: В Петербурге обсудят развитие обучения молодого поколения

20 и 21 марта 2020 года в Северной столице пройдет II Международная конференция об образовании [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге пройдет II Международная конференция о детском образованииВ Петербурге пройдет II Международная конференция о детском образованииФото: Предоставлено "КП"
Изменить размер текста:

Самая важная инвестиция, которую делает в своей жизни практически каждый - инвестиция в образование детей, в их будущее. Этот важный вопрос 20 и 21 марта 2020 года обсудят в Петербурге на II Международной конференции «Детское образование как бизнес», которая пройдет в общественном пространстве «Бенуа 1890». В частности, специалисты расскажут о развитии частного предпринимательства в сфере детского образования, изменениях в государственной системе образования в России и новых тенденциях в этой области.

- И в советское время и сейчас родители понимают, что знания важнее материальных ценностей, что формирование ребенка, его развития начинается еще до школы, стараются выбрать для своих детей лучшие учебные заведения, лучший социум. И здесь надо понять, что важнее: напичкать ребенка информацией, научить читать с пулеметной скоростью, или предложить подумать над книгой, воспитать так, чтобы он был готов к изменениям, которые его ожидают в жизни на каждом шагу. Вот об этом мы и побеседуем на конференции, - отметил основатель «Школы Бенуа» Андрей Лушников.

Андрей Лушников, основатель «Школы Бенуа»

Андрей Лушников, основатель «Школы Бенуа»

Конференция будет продолжаться два дня. Программой предусмотрена официальная часть с участием представителей Смольного, в ходе которой участники поговорят о взаимодействии частного образования с государством, поддержке малого и среднего бизнеса в этой сфере, о российских и мировых тенденциях в детском образовании. На первый день конференции также запланирована стратегическая сессия для предпринимателей

Второй день организаторы целиком отвели на практикумы, дискуссии, мастер-классы, обмен опытом в рамках Фестиваля детских центров, и впервые будет открыта Биржа образовательных стартапов. Главная тема второго дня - образование как продукт, где речь пойдет о новых программах и методиках, об инновационных подходах к современному образованию. Также, оба дня, по традиции, будет действовать выставка проектов в сфере детского образования.

На мероприятии обсудят важность детского образования с экспертами и представителями Смольного

На мероприятии обсудят важность детского образования с экспертами и представителями Смольного

- Дети сейчас воспринимают информацию совершенно по-другому, и это невозможно игнорировать. После поколения, которое до 30 лет искало себя, появилась тенденция выявлять будущие профессиональные интересы и склонности ребенка уже в раннем возрасте, - подчеркнула генеральный директор общественного пространства «Бенуа 1890» Елена Плахтий.

К участию в конференции приглашены представители комитета по образованию Санкт-Петербурга, фонда поддержки предпринимательства, собственники и управляющие детских центров, частных садов и школ, франчайзи и владельцы франшиз, бизнес-консультанты и эксперты в области дошкольного и школьного образования, начинающие и опытные предприниматели, педагоги, психологи и родители.

Билеты на конференцию можно приобрести по ссылке

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Куда сходить в Санкт-Петербурге на 23 февраля 2020 года: послушать Митяева и группу Nazareth, увидеть Sexy lady show
Лучшие вечеринки, спектакли, концерты и шоу-программы на День защитника отечества в Санкт-Петербурге 23 февраля 2020 года ищите в нашем обзоре. Мы подскажем, куда сходить!
Куда сходить 14 февраля 2020 года в Санкт-Петербурге: бал всех влюбленных и музыка при свечах
Лучшие вечеринки, спектакли, концерты в День всех влюбленных 14 февраля 2020 года в Санкт-Петербурге ищите в нашем праздничном обзоре. Рассказываем, куда сходить в День святого Валентина
Новости 24
Скульптуры, стоявшие у СКК, отправили на временное хранение
С 1 по 30 апреля дороги в Ленобласти закроют для большегрузов
Суд отказал в повышении компенсации спортсменке, сломавшей позвоночник на Олимпиаде в Сочи
Пассажир, которому не дали зарядку для телефона, устроил дебош на рейсе Москва-Петербург
Система VAR будет работать на матче «Зенита» с «Локомотивом»
Экспонаты из Кунтскамеры покажут в Британском музее
Жители Соснового Бора жалуются на агрессивную стаю собак, нападающих на людей
После смертельного ДТП в Купчино завели уголовное дело
Машина вылетела на тротуар во время массовой аварии в Красносельском районе
В Петербурге сожгли две тонны сыра и масла
В Петербурге предложили лечить гиперактивность у собак с помощью искусственного интеллекта
Ночью в Ленобласти ударит 13-градусный мороз
Петербуржца, уехавшего на дачу праздновать 23 февраля, нашли мертвым в канаве
Новым детским омбудсменом Петербурга стала Анна Митянина
Экс-замглавы Калининского района подозревается в получении взятки
В Карелии уволили гендиректора аэропорта который разрешил сбросить «Гелендваген» с вертолета
Частный детектив рассказала, что ее собирались похитить в Петербурге
В Ленобласти украли мазут на 30 миллионов рублей
В гараже у бизнесмена нашли легендарную трехлинейку Мосина со спиленным номером и 322 патрона к ней
Рецидивиста задержали за серию краж из частных домов в Ленобласти
Молодому петербуржцу, заживо сжегшему собутыльника, дали 15 лет тюрьмы
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Софию возобновятся 18 апреля
Доценту-расчленителю Соколову предъявили обвинение по новой статье