Новая лаборатория для анализов на китайский коронавирус появилась в Петербурге: Что там будет происходить
Новый китайский коронавирус уверенно шагает по планете. Чтобы зараза не распространялась, во многих странах усилили меры безопасности. В России закрыли границы с Китаем, а всех, кто недавно вернулся из Поднебесной, помещают на карантин. Даже при малейшем подозрении на вирус у человека берут анализы. Только вот ждать их порой приходится долго, ведь исследования до недавнего времени проводили только в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. Теперь разрешение получил петербургский Центр гигиены и эпидемиологии.
- Пробирки в лабораторию будут поступать только из нашего города. Результат теста станет известен уже в течение суток, так как теперь пробы не нужно отправлять в Новосибирск. Это существенно сократит время пребывания в больнице пациентов с подозрением на коронавирус. - рассказала «КП» пресс-секретарь городского управления Роспотребнадзора Елизавета Скорынина. – Сегодня у нас не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. На карантине находятся 18 человек, из них один ребенок.
Ученые в специальных костюмах. Фото: личный архив ученого Александра Чепурнова.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что срок готовности анализов никак не сделает карантин для пациентов короче четырнадцати дней. Инкубационный период болезни две недели, и в конце этого срока нужно сдавать повторный анализ.
- Если человек не был в Китае и не общался с представителем этой страны, то диагностику делать не имеет смысла, - отметили в ведомстве. Тем более что пробирки в Центр гигиены и эпидемиологии попадают из инфекционной больницы, соответственно, самостоятельно сделать тест не получится.
Напомним, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют россиянам воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею, Иран – в этих странах коронавирус наиболее распространен. Кроме того, нужно соблюдать элементарные меры профилактики: часто мыть руки с мылом, не касаться грязными руками лица, а в местах массового скопления людей пользоваться масками.
Видео из закрытого Центра вирусологии «Вектор» - ученые работают в костюмах «Антибелок».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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