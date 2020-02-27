Главный врач: Михаил Анатольевич Разумовский, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, врач-невролог.

О КЛИНИКЕ

Как избавиться от болей в позвоночнике и суставах, восстановиться после травм и операций, повысить качество жизни? Для пациентов специализированной Клиники Позвоночника доктора Разумовского ответы на эти вопросы вполне очевидны. Вот уже 15 лет здесь помогают взрослым и детям с заболеваниями позвоночника и суставов. За это время Клиника помогла обрести радость движения и избавиться от боли более ста тысячам пациентов! В Клинике Позвоночника доктора Разумовского разработаны и успешно применяются программы лечения пациентов с остеохондрозом, артрозом, межпозвонковыми грыжами, нарушениями осанки, сколиозом, болезнью Бехтерева, последствиями травм и операций на позвоночнике и суставах.

- Мы стараемся не только снять болевой синдром, но и обучить пациентов безболевому поведению, - говорят специалисты Клиники Позвоночника. – Также у нас действуют программы для профилактики заболеваний позвоночника и суставов у взрослых и детей.

Клиника Позвоночника доктора Разумовского является клинической базой Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Здесь работают специализированные центры остеопороза, спортивной ортопедии и остеопатии.

Руководит клиникой врач-невролог, кандидат медицинских наук Михаил Анатольевич Разумовский.Фото: Олег ЗОЛОТО

В Клинике проводятся все виды ультразвукового исследования, дуплексное сканирование сосудов, электроэнцефалография, электронейромиография, суточное мониторирование ЭКГ+АД, все виды лабораторных анализов и даже спектральный анализ волос. Кроме того, пациентам доступны компьютерная оптическая топография, компьютерная плантоскопия, денситометрия и другие методы диагностики.

Для лечения специалисты Клиники Позвоночника доктора Разумовского используют как традиционные, так и современные, даже инновационные методы: массаж, рефлексотерапия, карбокситерапия, озонотерапия, криотерапия, PRP-терапия, внутрисуставное введение протезов синовиальной жидкости, лечебная физкультура, вытяжение позвоночника, ударно-волновая терапия, внутритканевая электростимуляция, остеопатия и многие другие.

- Наша миссия – предоставление современной, качественной и безопасной медицинской помощи в области лечения заболеваний позвоночника и суставов у взрослых и детей на условиях активного участия пациентов в принятии решений, касающихся их здоровья, - говорят в Клинике Позвоночника доктора Разумовского. – А цель наших устремлений – завоевать доверие пациентов и стать одним из лучших медицинских центров Санкт-Петербурга.

Помимо общих целей команду единомышленников – а иначе коллектив Клиники и не назовешь – объединяют еще и общие ценности: порядочность, служение пациенту, социальная ответственность, стремление к совершенству в работе.

- Наши ценности определяют тот набор правил, критериев и требований, которые мы предъявляем к каждому человеку, который является или хочет стать членом команды Клиники Позвоночника доктора Разумовского, - добавляют в клинике.

КОМАНДА КЛИНИКИ

В Клинике ведут прием врачи-неврологи, ортопеды, физиотерапевты, рефлексотерапевты, остеопаты, врачи ЛФК, психотерапевты, кардиолог, диетолог, эндокринолог. Среди них – кандидаты медицинских наук, доценты, врачи высшей категории с опытом работы не менее 5 лет. Многие врачи Клиники являются сотрудниками кафедр и клиник ведущих медицинских университетов города, а также авторами научных работ по медицине.

План лечения обязательно обсуждается с пациентом.Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный принцип формирования коллектива – высокая степень профессионализма и клиентоориентированности.

- Наш коллектив - это команда высококлассных специалистов в своей области. Все сотрудники имеют большой клинический опыт и регулярно повышают свой профессиональный уровень, - добавили в Клинике. - Врачи участвуют в медицинских конференциях и научно-практических семинарах, являются членами известных медицинских ассоциаций.

НА БЛАГО ПАЦИЕНТОВ

Главное, на что опираются в своей работе доктора Клиники Позвоночника доктора Разумовского – это индивидуальный и при этом комплексный подход к каждому пациенту. А еще здесь понимают, что в лечении заболеваний позвоночника и суставов очень важна этапность, ведь каждому периоду развития заболевания (острый, подострый, восстановительный) соответствуют определенные методы лечения.

Разрабатывая план работы с пациентом с тем или иным диагнозом, врачи Клиники стараются не повредить другим системам организма. Они не назначают лишних процедур и стараются минимизировать назначение лекарств, которые в большинстве случаев дают нежелательные побочные эффекты.

- Честность и открытость в действиях наших специалистов, а также строгий контроль качества предоставления медицинской помощи – это важные принципы работы клиники, - говорят доктора. – Мы регулярно изучаем удовлетворенность пациентов оказанием медицинской помощи и сервисом. В случае необходимости организуем консилиумы, совместные консультации пациентов врачами специалистами, начмедами и главным врачом.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Медицина постоянно развивается, и медицинским центрам, стремящимся эффективно помогать своим пациентам, необходимо поспевать за этой динамикой. Вот и Клиника Позвоночника доктора Разумовского постоянно совершенствует свою материально-техническую базу, внедряет инновационные и высокотехнологичные методы диагностики и лечения. Например, совсем скоро здесь планируют расширить спектр медицинских услуг по кинезиотерапии, разработать новые программы реабилитации для спортсменов, внедрить уникальные методики по безоперационному лечению межпозвонковых грыж. Также в ближайших планах на будущее – значительное расширение списка медицинских услуг для самых маленьких пациентов Клиники.

На базе Клиники работает и центр спортивной ортопедии.Фото: Олег ЗОЛОТО

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

За последний год на базе Клиники открылись сразу несколько специализированных центров: центр остеопороза, центр спортивной ортопедии и центр остеопатии. Разработаны новые доступные программы комплексной диагностики внутренних органов и сосудов. Внедрен уникальный инновационный метод лечения – CortexilPRP-терапия. Это новейшая процедура, основанная на клеточной регенеративной технологии для лечения и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата. Увеличилось количество врачей-специалистов, открылись новые службы. Расширился спектр медицинских услуг для детей - за счет приема детского врача-ортопеда, проведения компьютерной оптической топографии и компьютерной плантоскопии.

- Наша Клиника является неоднократным лауреатом и победителем в номинации «Лучшие частные клиники Санкт-Петербурга» по версии журнала «Город 812» и Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга по направлениям неврология и ортопедия, - с гордостью говорят специалисты.

КОНТАКТЫ

Адрес: Санкт-Петербург, проспект Авиаконструкторов, 6 (станция метро «Комендантский проспект»).

Телефоны: 8(812) 649-03-03, 244-39-79.

Сайт и соцсети:

- https://medklinika.spb.ru,

- https://vk.com/vertebro,

- клиника Позвоночника.рф