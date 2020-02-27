Татьяна Александровна Комарская: медицинский центр «ЛИЦ»

Татьяна Александровна в медицине уже 17 лет, из них 9 – работает в медицинском центре «ЛИЦ». Она любит свою работу и считает ее очень важной.

– Гинеколог – это врач, который помогает женщине на всех этапах жизненного пути. Он делает женщину счастливой и здоровой, – говорит доктор.

Доктор Комарская - универсальный врач, она работает с нарушениями цикла и другими женскими заболеваниями, помогает зачать ребенка, ведет беременность, подбирает индивидуальные средства контрацепции. А еще лечит женщин с недержанием мочи и разрабатывает комплексные программы для лечения пролапса половых органов.

– Недержание – мочи самая распространенная проблема, о которой женщины молчат и стесняются признаться даже врачу. Каждая третья женщина после 40 лет знает, что это такое, да и молодые женщины, дважды и более рожавшие, имеют признаки недержания мочи 1-2 степени. Комплексное безоперационное лечение помогает избавить женщин от страданий и придать уверенности, – рассказывает Татьяна Александровна.

Женское здоровье – самое хрупкое и ценное.Фото: Андрей ГАШЕВ

За месяц Татьяна Александровна принимает десятки пациенток. К ней со своими страхами и проблемами приходят и молодые, и пожилые женщины. У каждой своя проблема, но для всех у доктора находятся слова поддержки, любая женщина получает необходимую помощь и заботу.

Ощутить эту заботу можно и дистанционно: доктор Комарская – автор целого ряда статей на актуальные для женщин темы: о выкидышах, анализах на половые инфекции, возможностях УЗИ.

ШЕСТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

– Почему вы решили стать врачом?

– Я с детского сада любила играть в поликлинику и врача, и была уверена, что стану медиком. Другие профессии не рассматривала, выбор произошел, как выражаются «с пеленок».

– Есть ли у Петербурга своя особая специфика женских заболеваний?

– Мегаполис с его образом жизни и ритмом отражается на характере проблем, с которыми чаще всего обращаются женщины к нам в клинику. Раннее начало половой жизни и свободные сексуальные отношения (большое количество половых партнеров) привели к увлечению заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем. Также часто петербурженки страдают воспалительными заболеваниями органов малого таза. Стрессы, переутомление, неправильное питание отражается на эндокринной системе, что приводит к гормональным сбоям, нарушению менструального цикла и проблемам с зачатием.

– Почему женщинам нужно регулярно бывать на приеме у гинеколога?

– Женское здоровье самое хрупкое и ценное. Ведь именно женщина ответственна за рождение и здоровье будущего поколения. Каждая женщина должна следить за своим здоровьем и посещать гинеколога минимум один раз в год. Даже если у нее все прекрасно и нет никаких неприятных симптомов. Внеплановый визит требуется, если изменился менструальный ритм, появились боли внизу живота или усилились выделения из половых путей. Если планируется беременность, побывать у врача нужно минимум за 3 месяца, а если детей в ближайшее время не планируете – именно врач поможет решить вопрос о выборе надежных методов контрацепции.

В центре «ЛИЦ» Татьяна Александровна работает уже 9 лет.

– Как акушер-гинеколог, какие открытия в вашей отрасли вы считаете самыми полезными и перспективными для врачей и пациентов?

– Установление причины развития рака шейки матки – это инфицирование вирусом вируса папилломы человека. Это самое значимое открытие последнего времени. Второе по частоте онкозаболевание – рак шейки матки, теперь можно предупредить! Прививка от вируса у подростков-девочек – доступный способ профилактики рака в будущем. Сейчас в России имеется только квадривалентная вакцина против 4 видов вируса, но на этапе регистрации уже 8-валентная, которая защитит девушек от инфицирования вирусом папилломы человека самыми активными штаммами.

– Что лично вы считаете своим главным достижением в профессии?

– Для меня это индивидуальный подход к каждому пациенту. Я всегда стараюсь помочь пациенту, какая бы тяжелая ситуация ни была.

– Можете назвать свой любимый фильм или сериал о медицине?

– Мне нравится сериал «Доктор Хаус». Такие сериалы в целом поднимают престиж докторов. Повышают доверие пациентов к врачам, популяризируют медицину – чтобы люди обращались в поликлинику, а не лечились самостоятельно.

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

- По телефону медицинского центра «ЛИЦ»: 8 (812) 986-57-01

- На сайте клиники: licsp.ru