Сергей Владимирович Хамидуллин: Клиника «Лазарет»

Решение вопроса с выбором профессии для Сергея Владимировича всегда было предельно ясным – идти по стопам своего отца, военного врача! Свое обучение доктор начал в медицинском училище в Москве, там же успел поработать фельдшером скорой помощи. Затем Сергей Владимирович закончил Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова в качестве военного врача, работал и в самой академии, и в медицинской службе Ленинградского военного округа.

В сфере психиатрии-наркологии доктор Хамидуллин работает более 20 лет. Это не только высококлассный профессионал, сочетающий в своей практике глубокие знания классической медицины с современными разработками, но и бессменный руководитель клиники «Лазарет» с момента её создания. Доктор постоянно совершенствует лечебную и организационную деятельность медицинского центра, особенно в части внедрения современных практик и информационной поддержки лечебного процесса.

– Человек позитивный по складу характера, активный и деятельный, умеющий быть не просто профессионалом, но и мудрым советчиком во многих жизненных ситуациях. Наш Сергей Владимирович – не только врач-практик, но и деятельный организатор, - говорят о Сергее Владимировиче Хамидуллине его коллеги.

Тепло о докторе отзываются и пациенты. Кстати, большинство из них находятся в стойкой ремиссии, что для психиатрии и наркологии – очень весомое достижение.

Сергей Владимирович прошел дополнительное обучение в области общественного здоровья и организации здравоохранения. Он – активный участник комплексной фармакопсихотерапевтической программы «Точка трезвости». С 2010 года является членом Национального Наркологического Общества (ННО). Постоянный участник региональных, всероссийских и международных конференций по вопросам наркологии.

Сергей Владимирович руководит клиникой «Лазарет» с момента ее основания.Фото: Олег ЗОЛОТО

ШЕСТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

– Почему вы решили стать врачом и как выбрали свою специализацию? – Я всегда хотел стать не просто врачом, а именно военным врачом. Да и выбор психиатрии, можно сказать, был предначертан свыше. Так я и пошёл по отцовским стопам. Самые тёплые слова я всегда произношу в адрес своей alma mater: именно в Военно-медицинской академии я получил не только серьёзные знания, но и сформировался как личность, научился принимать ответственные «командирские» решения и упорно действовать для их исполнения.

– Много ли среди петербуржцев ваших «потенциальных пациентов»? Насколько остра проблема чрезмерной тяги к алкоголю в нашем городе? – Закрепившаяся за Петербургом «слава» пьющего города, пожалуй, в значительной степени надумана. Формированию этого образа способствовали многие произведения известных авторов – от Довлатова до Шнурова, но реальная обстановка выглядит не столь удручающе. Статистика показывает неуклонное снижение потребления алкоголя в нашем городе. И всё же, число людей, страдающих алкогольной зависимостью, весьма велико. А обращаемость в последнее время претерпела значительные изменения: с одной стороны, есть тенденция к омоложению пациентов, но это, скорее всего, свидетельствует не о более раннем вовлечении в алкоголизацию, а о растущем понимании необходимости трезвости, да и в какой-то степени модой на ЗОЖ. В то же время, пациенты из более «возрастных» групп зачастую обращаются за помощью (особенно стационарной), когда их состояние становится крайне тяжёлым. О причинах такого позднего обращения к врачу неоднократно говорилось и писалось в СМИ: на первом плане оказывается желание решить проблемы самостоятельно, переоценка своих возможностей. Но есть у петербуржцев и другая беда: наркотики. Сегодня отмечается изменение структуры употребления психоактивных веществ: снижается доля опиатных наркотиков (героин, метадон) и растет употребление «синтетики» и т.п.

– Как понять, что человеку пора записаться на прием к врачу вашего профиля?

– Пациенты обычно стесняются своих зависимостей, поэтому мы проводим консультации нарколога строго конфиденциально. Для наших пациентов характерно такое явление как анозогнозия – непризнание наличия у себя зависимости. Поэтому, в мотивации больного на обращение к врачу-наркологу огромная роль принадлежит усилиям родственников и друзей потенциального пациента.

Подтолкнуть к посещению нарколога должны такие моменты, как частое употребление алкоголя в нарастающих количествах, снижение активности и фона настроения в отсутствии алкоголя, появление похмельных состояний, сужение круга интересов, изменение характера общения и так далее. Естественно, при таких состояниях как запои обращение к наркологу должно быть экстренным и безотлагательным! К психиатру-наркологу также следует обратиться, когда у человека развиваются компьютерная и игровая зависимости. Их признаки: при невозможности продолжить игру – наблюдается раздражительность и агрессивность, все интересы ограничиваются игрой, компьютером или гаджетом, виртуальное общение почти полностью вытесняет реальное.

Одно из главных хобби доктора – рыбалка.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Что лично вы считаете своим главным достижением в профессии?

– Может, это прозвучит не совсем скромно, но я считаю своим главным успехом создание клиники «Лазарет» что называется «с нуля». Помимо знаний и опыта в наркологии потребовалось освоить совершенно новый аспект медицины – организацию здравоохранения. За годы работы в практической наркологии довелось не просто увидеть множество человеческих историй и судеб, но и порой стать для пациентов не только врачом, но и надёжным советчиком, помогающим решать разные жизненные ситуации. Но и сами пациенты иногда делятся своим ценным опытом, который, по их мнению, может быть полезен другим людям, решившим справиться со своей зависимостью. Приведу пример. Один «заслуженный» пациент с многолетним опытом трезвости поделился забавной историей (расскажу от первого лица): – Довелось мне как-то по работе присутствовать на торжественном открытии огромного продуктового гипермаркета. Нас водили, всё показывали, обо всём рассказывали. И вот – привели в винные ряды. А бутылки там стояли аж до самого потолка, у меня возникло такое ощущение, что я нахожусь в «алкогольном туннеле». Смотрю, а в голове сама собой возникла «речёвка» (как у пионера). Это по поводу напитков: «Тебя я знаю, тебя я знаю, а тебя не знаю, но знать не хочу!» Знаете, как я это понимаю, уважаемый доктор? А то, что в моей голове места спиртному нет. Вычеркнул я его из своей жизни. Спасибо Вам, доктор!»

– Как вы сами заботитесь о своем здоровье?

– Говорят, что врачи не любят ни лечиться, ни обследоваться. В принципе, так и есть, но на работе мы проходим диспансеризацию, а кое-какие вопросы здоровья я всё же держу под особым контролем. На протяжении 20 лет я курил, расстался с этим злом почти десять лет назад. Спортом сейчас не занимаюсь, но стараюсь себя держать в форме, много двигаюсь, изредка посещаю тренажерный зал. Очень люблю пребывание на свежем воздухе, природу. Моё хобби – ходовая рыбалка – тоже способствует поддержанию хорошей формы.

– Быть петербургским доктором – что это значит для вас?

– Петербург – город, который в моей жизни значит очень много: здесь я получил лучшее медицинское образование, здесь я сформировался как специалист в своей области медицины, здесь я начал и продолжаю вместе со своими партнёрами своё собственное «дело». Здесь по моим стопам пошла и моя дочь – она тоже решила посвятить свою жизнь медицине и стать врачом! Быть врачом в Санкт-Петербурге – особенно ответственно, это город в котором на протяжении всего его существования планка профессионализма и требований к личным качествам врача стояла непременно высоко.

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

- по телефону: 8 (812) 604-70-03

- на сайте клиники «Лазарет»: www.lazaretspb.ru